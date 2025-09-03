Không chỉ bán sim, Viettel còn phát triển tên lửa bảo vệ Tổ quốc

Nhắc đến Viettel, phần lớn người dùng trẻ nghĩ ngay đến SIM số, các gói data như ST5K, ST30K, hay cú pháp *911# mỗi lần điện thoại "cạn pin tài khoản". Hình ảnh quen thuộc ấy đã đi cùng chúng ta suốt hơn một thập kỷ, trở thành một phần trong nhịp sống số hằng ngày.

Thế nhưng, đằng sau những con số tưởng như chỉ để gọi điện và lướt web ấy, Viettel còn có một "bộ mặt khác" ít người hình dung: sản xuất và trình diễn khí tài quân sự hiện đại, xuất hiện long trọng trong lễ diễu binh Quốc khánh 2/9.

Từ sim số đến bệ phóng tên lửa

Trong không khí rộn ràng ngày lễ, trên sóng truyền hình trực tiếp, khán giả cả nước đã chứng kiến sự xuất hiện của những tổ hợp khí tài "Made in Vietnam". Điều gây chú ý nhất chính là sự hiện diện của tổ hợp tên lửa Trường Sơn – sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Đây là hệ thống phòng không tầm trung, mang tính răn đe và bảo vệ bầu trời, minh chứng cho bước tiến vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Khán giả còn thấy sự góp mặt của S-125-VT, phiên bản nâng cấp từ tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Pechora, do Viettel hiện đại hóa. Nhờ cải tiến về radar, hệ thống điều khiển và đạn tên lửa, S-125-VT có khả năng tác chiến linh hoạt, thích ứng với điều kiện chiến trường hiện đại. Ngoài ra còn nhiều khí tài quân sự hiện đại khác như tổ hợp radar, UAV, xe tác chiến điện tử

Ngay trong thời thời gian lễ diễu binh, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt meme so sánh hài hước: dàn nhân vật trong phim Peaky Blinders tượng trưng cho các gói cước ST5K, ST30K, MI3K, hay cú pháp UT gửi 9118. Người dùng bình luận dí dỏm: "Hơn chục năm nạp thẻ, mua data, chúng tôi hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của tập đoàn", "Không biết cứ quên nạp cước thế này thì tới A100 Viettel mang tới cái gì nữa"…

Đằng sau sự hài hước ấy là một cảm xúc thật: tự hào khi biết rằng khoản tiền người dân bỏ ra không chỉ mang lại kết nối viễn thông, mà còn góp phần tạo nên nguồn lực cho nghiên cứu quốc phòng. Viettel vừa là doanh nghiệp viễn thông top đầu, vừa là đơn vị chủ lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Không còn chỉ là một nhà mạng viễn thông

Với đại bộ phận công chúng, Viettel là một cái tên quên thuộc, một nhà mạng viễn thông gắn với bao nhiêu thế hệ. Viettel còn được biết đến với lĩnh vực chuyển phát, tài chính số… Còn ở lĩnh vực quốc phòng an ninh, có lẽ đây là lần đầu tiên Viettel được xuất hiện một cách hùng tráng bên dàn khí tài công nghệ với hàng triệu người người dân Việt Nam.

Một bên là lĩnh vực dân sự, một bên là quân sự, tưởng chừng khác nhau nhưng lại bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh kép: vừa phục vụ hàng chục triệu khách hàng, vừa bảo vệ an ninh quốc gia.

Từ việc hiện đại hóa S-125-VT cho đến phát triển tổ hợp tên lửa Trường Sơn, Viettel đã chứng minh khả năng làm chủ công nghệ cao, không chỉ theo kịp mà còn có thể sáng tạo, tự sản xuất vũ khí hiện đại ngay trong nước. Đây là bước đi chiến lược, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, nâng cao tính tự chủ và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một meme trên Facebook có thể khiến cộng đồng bật cười, nhưng sự thật là: Viettel đã và đang mang đến những giá trị lớn lao hơn rất nhiều. Đó là hành trình từ một nhà mạng viễn thông quen thuộc trở thành tập đoàn công nghệ – công nghiệp quốc phòng hàng đầu, hiện diện tại 4 châu lục, nơi mỗi tin nhắn, mỗi gói cước đều gián tiếp góp phần xây dựng sức mạnh quốc gia.

Với những gì vừa trình diễn trong lễ diễu binh sáng 2/9 và hơn 15 năm nhận nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển khí tài quân sự đã qua, Viettel vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước vào kỷ nguyên tự chủ về công nghệ quốc phòng. Và với người dùng, cảm giác "đóng góp" qua từng thẻ nạp điện thoại bỗng trở thành một niềm tự hào rất đời thường mà cũng rất thiêng liêng.