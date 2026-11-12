Không chỉ săn giá hời, người tiêu dùng đang có thêm cách để "lời" hơn mỗi lần mua sắm

Mua sắm không đơn thuần là cuộc đua săn sale giá rẻ

Càng về cuối năm, thị trường bán lẻ càng trở nên sôi động khi các thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại. Từ thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến thiết bị công nghệ, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp những thông điệp giảm giá 30%, 50%, thậm chí 70% trong mùa Black Friday. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng tranh thủ "săn sale cực sâu" cuối năm.

Tuy nhiên, một sản phẩm được giảm giá sâu chưa chắc đã đồng nghĩa với việc người mua đang tiết kiệm. Tâm lý sợ bỏ lỡ ưu đãi, cộng với những chương trình khuyến mại giới hạn thời gian, có thể khiến người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm ngoài dự tính.

Thay vì chỉ quan tâm sản phẩm được giảm bao nhiêu phần trăm, một cách tiếp cận hiệu quả hơn là tính toán tổng giá trị nhận được sau giao dịch.

Chẳng hạn, với cùng một đơn hàng, người mua có thể kết hợp mã giảm giá từ sàn thương mại điện tử, voucher của thương hiệu cùng ưu đãi tích điểm hoặc hoàn tiền từ thẻ ngân hàng. Nếu các chương trình cho phép áp dụng đồng thời, khoản tiết kiệm có thể gia tăng đáng kể so với việc chỉ sử dụng một mã giảm giá.

Điều này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của phương thức thanh toán trong hành trình mua sắm. Không còn đơn thuần là công cụ chi trả, thẻ ngân hàng đang trở thành một phần trong chiến lược tối ưu chi tiêu của người tiêu dùng.

Bí quyết săn sale thông minh: Tối ưu ưu đãi nhưng vẫn kiểm soát tài chính

Để tận dụng mùa Black Friday hiệu quả, điều quan trọng đầu tiên không phải là tìm kiếm mã giảm giá, mà là xác định nhu cầu mua sắm thực tế.

Việc lập danh sách sản phẩm cần mua, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và thiết lập ngân sách tối đa sẽ giúp hạn chế những quyết định chi tiêu mang tính cảm xúc. Với các sản phẩm có giá trị lớn, người tiêu dùng cũng nên theo dõi giá bán trước mùa khuyến mại để đánh giá mức ưu đãi thực tế.

Sau khi xác định nhu cầu, bước tiếp theo là lựa chọn cách thanh toán phù hợp.

Một công thức đáng cân nhắc trong mùa mua sắm cuối năm là: Mã giảm giá từ sàn hoặc cửa hàng + Ưu đãi của thương hiệu + Quyền lợi từ thẻ ngân hàng.

Đơn cử như chị Thùy Linh (nhân viên văn phòng tại TP.HCM). Trước Black Friday, chị đã lên kế hoạch mua một chiếc túi xách trị giá 5 triệu đồng. Thay vì mua ngay, chị chủ động tìm hiểu các chương trình khuyến mại và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp để tối ưu chi phí.

"Giả sử thương hiệu giảm giá khoảng 20%, tương đương gần 1.000.000 đồng, áp thêm mã giảm trên sàn thương mại điện tử thường rơi vào khoảng 200.000 đồng, số tiền mình cần thanh toán chỉ còn đâu đó tầm 3,8 triệu đồng. Chưa hết, khi chọn thanh toán qua thẻ tín dụng BVBank JCB Sense, mình lại có thể tích điểm 3%, tức là khoảng 114.000 điểm thưởng, tương đương với 114.000đ. Đây là bí kíp giúp mình "tiết kiệm" khi mua sắm, đồng thời cũng giúp mình mua được nhiều món đồ với giá cực hời."

Từ ví dụ này có thể thấy, việc kết hợp khuyến mại của thương hiệu, sàn thương mại điện tử và quyền lợi thẻ ngân hàng không chỉ giúp giảm số tiền phải trả trước mắt mà còn gia tăng giá trị nhận được sau giao dịch, góp phần hình thành thói quen mua sắm hiệu quả hơn.

Dù vậy, săn sale thông minh không chỉ là mua được hàng với giá tốt, mà còn là bảo đảm khoản chi hôm nay không trở thành áp lực tài chính trong tương lai. Không phải chương trình nào cũng được cộng dồn, gười dùng cần kiểm tra điều kiện áp dụng, danh mục giao dịch và hạn mức ưu đãi trước khi thanh toán.

Đặc biệt, khi sử dụng thẻ tín dụng, quản lý dòng tiền là yếu tố không thể bỏ qua. Người dùng nên kiểm tra hạn mức khả dụng, theo dõi ngày sao kê và thời hạn thanh toán để chủ động cân đối ngân sách.

Thời gian miễn lãi có thể mang lại sự linh hoạt trong chi tiêu, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi chủ thẻ đáp ứng đầy đủ điều kiện miễn lãi và thanh toán dư nợ đúng hạn. Bởi nếu phát sinh lãi hoặc phí ngoài dự kiến, lợi ích từ những chương trình giảm giá có thể bị thu hẹp đáng kể.

Thẻ BVBank: Cách để người tiêu dùng "lời" hơn khi mua sắm

Đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng, các ngân hàng đang phát triển nhiều dòng thẻ với quyền lợi gắn liền những lĩnh vực tiêu dùng cụ thể. Trong đó, hệ sinh thái thẻ tín dụng của Ngân hàng BVBank mang đến các lựa chọn từ mua sắm, siêu thị đến du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Với những khách hàng yêu thích thời trang, ăn uống và giải trí, thẻ tín dụng BVBank JCB Sense có nhiều quyền lợi đáng chú ý. Chủ thẻ có thể nhận quà chào mừng 200.000 điểm khi chi tiêu từ 2 triệu đồng tại UNIQLO trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Bên cạnh đó, dòng thẻ này còn có các chương trình ưu đãi lên đến 50% trong nhiều lĩnh vực như ăn uống, mua sắm, du lịch và giải trí. Đây là những nhóm chi tiêu thường gia tăng vào dịp cuối năm, khi nhu cầu mua sắm và trải nghiệm dịch vụ trở nên sôi động hơn.

Như chị Linh, với chiếc túi xách có giá ban đầu 5 triệu đồng, chị Linh có thể nhận tổng lợi ích quy đổi khoảng 1,31 triệu đồng, bao gồm khoản giảm giá trực tiếp và điểm thưởng từ thẻ.

Trong khi đó, BVBank Visa inStyle hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu thường xuyên tại siêu thị và trong lĩnh vực bảo hiểm. Điểm nổi bật của sản phẩm là cơ chế tích điểm lên đến 10% đối với các giao dịch thuộc danh mục ưu đãi.

Đặc biệt, khách hàng có thể nhận 200.000 điểm chào mừng khi chi tiêu từ 2 triệu đồng tại siêu thị AEON Mall trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Theo thông tin ưu đãi được giới thiệu, hai dòng thẻ JCB Sense và Visa inStyle có giá trị quyền lợi lên đến 9,6 triệu đồng mỗi năm, tùy điều kiện chương trình và mức chi tiêu thực tế.

Nếu JCB Sense phù hợp với người thường xuyên mua sắm, ăn uống và giải trí, Visa inStyle lại có lợi thế với các khoản chi thiết yếu. Việc lựa chọn đúng dòng thẻ theo thói quen tiêu dùng có thể giúp khách hàng tích lũy thêm giá trị từ những giao dịch vốn đã nằm trong kế hoạch.

Ở phân khúc cao cấp, BVBank JCB Ultimate mang đến cách tiếp cận khác biệt khi cho phép chủ thẻ lựa chọn đặc quyền theo phong cách sống. Cụ thể, khách hàng có thể chủ động chọn một trong hai gói quyền lợi Travel hoặc Healthcare, tương ứng với nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm còn có cơ chế tích lũy lên đến 12 triệu điểm mỗi năm. Đáng chú ý, chủ thẻ được hưởng quyền lợi miễn 100% phí giao dịch ngoại tệ khi chi tiêu trực tiếp tại Nhật Bản qua máy POS theo điều kiện áp dụng. Với những khách hàng thường xuyên du lịch hoặc có kế hoạch mua sắm tại Nhật Bản, đây là một yếu tố có thể góp phần tối ưu chi phí giao dịch.

Cùng thuộc nhóm thẻ cao cấp, BVBank Visa Signature tập trung vào cơ chế tích điểm tự động cho các nhu cầu chi tiêu thiết yếu. Thay vì chỉ tìm kiếm ưu đãi trong những dịp mua sắm đặc biệt, chủ thẻ có thể tích lũy lợi ích từ các giao dịch thường ngày theo chính sách của sản phẩm.

Điểm chung của các dòng thẻ BVBank là hướng đến việc gia tăng giá trị trên từng khoản chi thông qua những quyền lợi phù hợp với nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, người dùng cần tìm hiểu kỹ điều kiện tích điểm, thời hạn và hạn mức ưu đãi để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Black Friday là cơ hội để sở hữu những món đồ yêu thích với chi phí hợp lý hơn. Song, giá trị thực sự của mùa mua sắm không chỉ nằm ở tỷ lệ giảm giá, mà còn ở cách người tiêu dùng tận dụng ưu đãi và quản lý ngân sách. Với hệ sinh thái thẻ đa dạng, BVBank mang đến thêm những công cụ hỗ trợ khách hàng tối ưu giá trị giao dịch, từ tích điểm, ưu đãi mua sắm đến các đặc quyền theo phong cách sống.

Một mùa Black Friday trọn vẹn không nhất thiết phải có thật nhiều đơn hàng, mà là khi người tiêu dùng mua đúng thứ mình cần, tận dụng được những quyền lợi phù hợp và vẫn duy trì sự chủ động về tài chính sau mỗi quyết định chi tiêu.