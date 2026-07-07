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Không chỉ Việt Nam, từ Á sang Âu đều đang phát cuồng 1 bộ phim: Nam chính sao hạng S, cả đời chưa diễn dở

| | Lifestyle

Không chỉ Việt Nam, từ Á sang Âu đều đang phát cuồng 1 bộ phim: Nam chính sao hạng S, cả đời chưa diễn dở

Bộ phim này đang tạo nên cơn sốt thực thụ trên toàn thế giới.

Đồng thời lên sóng trên Netflix và đài SBS, Agent Kim Reactivated đang tạo nên sức hút mạnh mẽ không chỉ tại châu Á mà còn ở nhiều thị trường quốc tế. Theo thống kê mới nhất từ FlixPatrol cập nhật ngày 6/7, bộ phim hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu với 635 điểm, chỉ xếp sau I Will Find You. Đây là thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh cuộc đua trên nền tảng trực tuyến ngày càng khốc liệt.

Agent Kim Reactivated hiện đứng thứ 2 Netflix toàn cầu, chỉ xếp sau I Will Find You.

Đáng chú ý, Agent Kim Reactivated đang giữ vị trí Top 1 Netflix tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bộ phim dẫn đầu tại Hàn Quốc, Chile, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Singapore, Đài Loan, Thái Lan cùng nhiều thị trường khác. Không dừng lại ở đó, tác phẩm còn đạt hạng 3 tại Pháp, hạng 5 tại Mỹ, hạng 3 tại Colombia, hạng 3 tại Brazil và hạng 6 tại Đức. Những con số này cho thấy sức hút của bộ phim đã vượt khỏi phạm vi châu Á, nhận được sự yêu thích từ một bộ phận không nhỏ khán giả ở cả châu Mỹ lẫn châu Âu. Còn tại Việt Nam, nếu phải chỉ ra phim nước ngoài nào đang được quan tâm bậc nhất, đáp án chắc chắn không gì ngoài Agent Kim Reactivated.

Tại nền tảng Netflix Việt Nam, Agent Kim Reactivated dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 TV Shows.

Sau 4 tập phim, Agent Kim Reactivated đang cho thấy sức hút cực kỳ khủng khiếp.

Cho những ai chưa biết, Agent Kim Reactivated kể về người đàn ông họ Kim, một cựu đặc vụ xuất chúng nhưng từ lâu đã rời bỏ cuộc sống đầy hiểm nguy để trở về làm người cha bình thường. Tuy nhiên, khi mà cô con gái yêu dấu Min Ji bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm, anh buộc phải tái xuất để cứu cô bé. Không chỉ vậy, các thế lực từ chính quyền Triều Tiên và Hàn Quốc đều muốn truy bắt đặc vụ Kim. Bằng kỹ năng chiến đấu thần sầu, kinh nghiệm tình báo được tôi luyện qua vô số lần sinh tử, cũng như sự giúp đỡ của những người bạn thân thiết, đặc vụ Kim vượt qua mọi chông gai để bằng mọi giá cứu lấy người thân duy nhất còn lại trên đời.

Ở tuổi 48, So Ji Sub hiện đang là ông hoàng của dòng phim hành động Hàn Quốc.

Bộ phim ghi điểm nhờ các pha hành động dồn dập, tiết tấu nhanh, xen lẫn những khoảnh khắc cảm động về tình thân, tạo nên sức hấp dẫn với nhiều nhóm khán giả khác nhau. Dĩ nhiên, không thể không khen màn thể hiện của cả dàn cast, đặc biệt là nam chính So Ji Sub.

Khả năng bộc lộ nội tâm nhân vật của So Ji Sub cũng là 10/10.

Ở tuổi gần 50, nam tài tử vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ với ngoại hình điển trai, nam tính và khí chất mạnh mẽ phù hợp hình tượng nhân vật. Không chỉ gây ấn tượng về vẻ ngoài hay những màn đánh võ tuyệt đỉnh, So Ji Sub còn chinh phục người xem bằng lối diễn xuất chắc tay, giàu chiều sâu và khả năng truyền tải cảm xúc tự nhiên trong những phân đoạn bộc lộ nội tâm nhân vật. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh luôn được đánh giá là một trong những diễn viên có diễn xuất ấn tượng trên màn ảnh Hàn, chưa bao giờ khán giả thất vọng mỗi lần tái xuất. Chính sức hút bền bỉ của So Ji Sub cùng chất lượng nội dung đã góp phần đưa Agent Kim Reactivated trở thành cái tên phải xem trong mùa phim 2026.

nguồn: FlixPatrol, Netflix

Theo Thu Phong

Đời sống và Pháp luật

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