Không có căn cước công dân làm sao đi máy bay?

Với trường hợp mua vé máy bay quốc tế, hành khách không cần phải chuẩn bị chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân), mà thay vào đó là hộ chiếu (passport) và visa (thị thực nhập cảnh).

Đối với các chuyến bay nội địa, chứng minh thư nhân dân là một trong các giấy tờ cần thiết khi đi máy bay. Khách cần xuất trình chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân để xác minh thông tin cá nhân.

Căn cước công dân là giấy tờ quan trọng bậc nhất với hành khách đi máy bay. (Ảnh minh họa)

Việc xuất trình CMND khi làm thủ tục nhằm mục đích chứng minh nhân thân của hành khách, xem có đúng là chủ nhân của vé máy bay đó không. Nhân viên làm thủ tục sẽ kiểm tra lại các thông tin như họ tên, hình ảnh xem có trùng khớp với thông tin trên vé hay không. Nếu trùng khớp, hành khách sẽ được làm thủ tục và thực hiện chuyến bay một cách suôn sẻ.

Vì vậy, tất cả các hành khách khi đi máy bay đều phải xuất trình CMND hoặc thẻ căn cước công dân, trừ trường hợp khách hàng là em bé dưới 2 tuổi, hoặc trẻ em từ 2 – 14 tuổi chưa đủ tuổi cấp CMND. Trong trường hợp này, khách hàng phải xuất trình được giấy khai sinh, giấy xác nhận nhân thân hoặc hộ chiếu.

Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà bạn làm mất CMND (căn cước công dân) hoặc các giấy tờ này bị hỏng, bị mờ, bị quá hạn thì bạn cũng có thể dùng một trong những giấy tờ sau để làm thủ tục bay: Hộ chiếu, bằng lái xe mô tô, ô tô (Giấy phép lái xe), thẻ đảng viên, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ nhà báo, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam, giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang, thẻ kiểm soát an ninh hàng không, thẻ kiểm soát an ninh hàng không, giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an địa phương (nơi cư trú).

Dù vậy, các loại giấy tờ có thể thay thế CMND/Căn cước công dân để đi máy bay trên chỉ áp dụng đối với các trường hợp: khách hàng là người lớn, có quốc tịch Việt Nam, khách hàng thực hiện các chuyến bay nội địa, trong nước.