Không có việc Hoàng Hường vẫn đang làm từ thiện trên Facebook dù đã bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ, tên thường gọi là Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều fanpage trong "hệ sinh thái" của Hoàng Hường vẫn đăng tải nội dung từ thiện và quảng bá dịch vụ khiến dư luận không khỏi xôn xao, tranh luận.

Một số fanpage với lượng theo dõi lớn như fanpage như "Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường" (1,5 triệu người theo dõi) và "Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường" (có tích xanh, 2,3 triệu theo dõi), "Hoàng Hường" (hơn 700.000 lượt theo dõi)... đều đang hoạt động và đăng tải các video đi làm thiện nguyện.

Những trang mạng xã hội này vẫn đăng tải hình ảnh Hoàng Hường cùng các nhân viên đi từ thiện ở vùng lũ, vùng cao. Các bài đăng hút các triệu lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và tương tác. Nội dung các bài đăng gây ra không ít những hoài nghi, tranh luận trái chiều trong dư luận.

Nhiều fanpage trong "hệ sinh thái" của Hoàng Hường vẫn đăng tải nội dung từ thiện và quảng bá dịch vụ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, những hình ảnh, clip trong bài đăng trên các fanpage thuộc "hệ sinh thái" của Hoàng Hường đã được ghi lại trước thời điểm Hoàng Hường bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, khởi tố. Như video ở Phú Thọ ngập lụt từ năm 2024, Hoàng Hường cùng nhóm của mình đã đến Phú Thọ để phát quà từ thiện. Hiện tại bà Hường vẫn đang bị tạm giam.

Trước đó vào tối 4/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến Công ty CP dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ, còn gọi là Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu bị can.

Trong đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường), Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha), Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và đầu tư K&B), Hoàng Anh Dũng (nguyên giám đốc marketing Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường), Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH thương mại và đầu tư KB).

5 bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự. Riêng bà Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường, bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định, lệnh trên được Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện từ ngày 1/10.