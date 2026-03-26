Không còn hợp nhất FPT Telecom, lợi nhuận FPT vẫn tăng 18%

Hai tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 7.932 tỷ đồng, tăng 7,2% trong bối cảnh báo cáo tài chính chỉ hợp nhất phần lợi nhuận FPT Telecom tương ứng với vốn chủ sở hữu thay vì cả doanh thu và lợi nhuận như trước đây.

Mới đây, FPT công bố kết quả kinh doanh trong hai tháng đầu năm. Trong hai tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 7.932 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 18%.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 16,1%, trong khi lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 939 đồng, tăng 15,4%.

Đáng lưu ý, từ ngày 1/1/2026, FPT thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính đối với FPT Telecom. Theo đó, doanh nghiệp chuyển từ hợp nhất toàn bộ sang ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu, tức chỉ hạch toán phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ sở hữu, thay vì hợp nhất toàn bộ doanh thu và lợi nhuận như trước.

Khối công nghệ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hoạt động, đóng góp 86% doanh thu và 56% lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn.

Trong đó, mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài đạt doanh thu 5.891 tỷ đồng, tăng 11,9%. Thị trường Nhật Bản ghi nhận mức tăng 24,4%, với doanh thu đạt 2.698 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 10.073 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Riêng trong hai tháng đầu năm, FPT thắng thầu 5 dự án lớn có quy mô trên 10 triệu USD, cho thấy nhu cầu công nghệ từ các doanh nghiệp quốc tế. Lợi nhuận trước thuế của mảng công nghệ thông tin nước ngoài đạt 942 tỷ đồng, tăng 9,3%.

Ở các mảng còn lại, khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác ghi nhận doanh thu 1.110 tỷ đồng, giảm 7,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 794 tỷ đồng, giảm 17,3%.

Trong năm 2026, theo tài liệu trình Đại hội cổ đông, FPT đặt mục tiêu doanh thu 58.580 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 11.629 tỷ đồng, tăng 15%. Trong đó, khối công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Năm 2025, FPT ghi nhận 70.112 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,5% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 9.369 tỷ đồng, tăng 19,5%, cao nhất từ trước đến nay.

Về chính sách cổ tức, FPT dự kiến trình cổ đông phương án chi trả bằng tiền mặt tối đa 20% cho năm 2026, tương đương tối đa 2.000 đồng mỗi cổ phiếu. Dự kiến, doanh nghiệp cần chi 3.400 tỷ đồng để phân phối lợi nhuận. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.