Sáng 16/11, tờ Sports Chosun cho hay, Á hậu kiêm diễn viên Son Tae Young (vợ Kwon Sang Woo) vừa đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân, qua đó hé lộ những hình ảnh hiện tại của con gái 11 tuổi - Riho.

Trong video, Riho cùng bố chơi bóng chuyền tại căn biệt thự rộng rãi ở Mỹ. Được biết, Son Tae Young cùng các con đang định cư ở Mỹ, còn nam tài tử họ Kwon làm việc ở Hàn Quốc và sang Mỹ thăm gia đình vào khoảng thời gian rảnh rỗi.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào chiều cao của Riho ở thời điểm hiện tại. Trước ống kính, con gái Kwon Sang Woo gây bất ngờ với vóc dáng cao ráo khi mới 11 tuổi. Không chỉ vậy, cô bé còn thể hiện tố chất thể thao đầy ấn tượng khi có thể đỡ trái bóng chuyền với tư thế vững vàng cùng những động tác chuẩn xác.

Chứng kiến hành trình trưởng thành của ái nữ, Son Tae Young tự hào bày tỏ: “Riho chịu khó tập luyện nên kỹ năng giờ đây đã tiến bộ vượt bậc. Riho lớn thật rồi”.

Vóc dáng cao ráo của Riho khiến nhiều khán giả không tin cô bé mới chỉ là học sinh tiểu học 11 tuổi. Bên cạnh đó, cô bé đang cho thấy năng khiếu ở bộ môn bóng chuyền. Ảnh: Naver

Con gái Kwon Sang Woo gây ấn tượng với đôi chân dài miên man. Ảnh: Naver

Cách đây ít tháng, cô bé Riho cũng từng chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội nhờ chiều cao lý tưởng so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Trong loạt ảnh gây sốt vào thời điểm đó, con gái Kwon Sang Woo khoe trọn vóc dáng cao ráo vượt trội cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật dù chỉ mới 11 tuổi. Truyền thông cùng khán giả nhận định, cô bé thừa hưởng gen chiều cao từ bố mẹ. Được biết, Kwon Sang Woo cao 1m83, trong khi đó, Son Tae Young cũng gây ấn tượng với thông số lý tưởng 1m71. Ngoài con gái út Riho sở hữu chiều cao vượt trội, cậu cả Ruk Hee của cặp đôi vàng Kbiz cũng nhiều lần gây sốt nhờ chiều cao gần 1m85 ngay khi còn học cấp 3.

Trong loạt ảnh gây bão hồi tháng 6, ái nữ nhà Kwon Sang Woo - Son Tae Young khoe trọn chiều cao vượt trội ở tuổi 11. Nhiều khán giả nhận định, cô bé lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng cao ráo. Ảnh: IGNV

Ngoài chiều cao ấn tượng, tỷ lệ cơ thể nổi bật của Riho cũng khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi. Ảnh: IGNV

Riho thừa hưởng gen chiều cao từ bố mẹ cực phẩm. Được biết, Kwon Sang Woo cao 1m83, trong khi đó, Son Tae Young sở hữu thông số đẹp như mơ 1m71. Ảnh: Naver

Bên cạnh vóc dáng và chiều cao, ái nữ nhà tài tử Nấc Thang Lên Thiên Đường cũng gây chú ý với phong cách thời trang của mình. Xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân cách đây không lâu, Son Tae Young đã có những chia sẻ gây bão về gu ăn mặc của con gái Riho: “Hôm nay con bé mặc quần hot pant đi học đấy. Nó mặc 1 chiếc quần jeans ngắn, vì thời tiết ấm áp nên con bé đã hỏi tôi ‘Con mặc thế này được không mẹ?’. Thế là con bé mặc áo thun ôm body phối với áo khoác hoodie bên ngoài rồi đi học. Riho ghét mấy kiểu đồ bánh bèo, nữ tính lắm. Cuối tháng 4, con bé có buổi biểu diễn cùng các bạn học. Đó là 1 buổi diễn nhạc kịch, và nhà trường yêu cầu mặc váy liền thân màu trắng. Tôi thì muốn mua cho con bé kiểu váy trẻ con đúng lứa tuổi, nhưng con gái tôi liền bảo ‘Không’ ngay lập tức luôn ấy”.

Đồng thời, Son Tae Young gây bất ngờ khi chia sẻ thêm về sở thích mặc đồ vượt tuổi của Riho: “Con bé thích mặc đồ của người lớn. Nó đã đồng ý chọn 1 size trong cửa hàng mà tôi hay mua, nên tôi đã mang quần áo đó đi cắt ngắn chiều dài 1 chút trước khi đưa cho con mặc. Vì con bé có gu quá rõ ràng rồi nên tôi nghĩ sau này 2 mẹ con sẽ tranh luận với nhau nhiều lắm đây. Giờ tôi tính không can thiệp vào chuyện ăn mặc của con bé nữa”.

Những chia sẻ của Son Tae Young về con gái cách đây không lâu từng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Nate

Ngoài ra, nguồn tin của Sports Chosun còn chia sẻ 1 thông tin gây xôn xao khác về ái nữ 11 tuổi nhà tài tử họ Kwon. Theo đó, Kwon Sang Woo - Son Tae Young hiện sở hữu tổng giá trị bất động sản rơi vào khoảng 70 tỷ won (tương đương 1317 tỷ đồng). Và Riho cùng anh trai chính là 2 người được thừa kế khối tài sản kếch xù này từ bố mẹ.

Kwon Sang Woo - Son Tae Young kết hôn hồi năm 2008. Còn nhớ vào thời điểm ấy, rất đông người hâm mộ từ nước ngoài đã lặn lội sang Hàn Quốc để được tận mắt chứng kiến lễ thành hôn hoành tráng của 2 ngôi sao ở khách sạn Shilla. Cặp đôi vàng lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2009 và con gái thứ 2 vào năm 2015.