Không đồng ý "đóng cửa" sân bay Vinh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng Hàng không Việt Nam; Cảng hàng không quốc tế Vinh; các cảng vụ miền Bắc, miền Trung và miền Nam về việc tạm dừng khai thác các chuyến bay thương mại từ TP HCM đến Vinh và ngược lại kể từ hôm nay 2-7.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách đi đến sân bay Vinh giảm hẳn - Ảnh: Đức Ngọc

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng khai thác chuyến bay chở khách từ TP HCM đi Vinh và ngược lại từ 0 giờ ngày 2-7-2021 (theo giờ Hà Nội) cho đến khi có thông báo mới.



Các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư, trang thiết bị y tế sẽ được Cục Hàng không Việt Nam xem xét, giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An ngày 29-6 có Công văn số 4351/2021 đề nghị Bộ GTVT dừng các đường bay thương mại đến sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An).

Theo UBND tỉnh Nghệ An, sân bay Vinh khai thác 9 đường bay nội địa mỗi ngày gồm các đường bay đến và đi TP HCM, Hà Nội, Buôn Ma Thuột, Liên Khương (Lâm Đồng), Cam Ranh (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định), Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An và vùng lân cận nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các đường bay đi và đến sân bay Vinh. Cảng mỗi ngày chỉ duy trì khai thác 1 đường bay từ Vinh đi TP HCM và ngược lại với tần suất 1 chuyến/ngày nhưng lượng khách rất ít.

Để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ Nghệ An ra bên ngoài và từ bên ngoài vào Nghệ An, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Nghệ An trong công tác dập dịch, UBND tỉnh đề nghị Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo tạm dừng khai thác các đường bay thương mại đi và đến sân bay Vinh từ 0 giờ ngày 30-6-2021. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, khống chế, UBND tỉnh sẽ có báo cáo Bộ GTVT cho phép khai thác trở lại các đường bay đến và đi từ sân bay Vinh.

Sau đó, Cục Hàng không tham mưu cho Bộ GTVT chỉ nên dừng đường bay giữa TP HCM - Vinh chứ không "đóng cửa" sân bay này theo đề nghị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Cụ thể,tại văn bản báo cáo Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện tại, theo kế hoạch của các hãng hàng không Việt Nam, từ ngày 30-6 đến 6-7-2021, có 4 hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines và VASCO) khai thác đường bay TP HCM - Vinh với tần suất 3 - 4 chuyến khứ hồi/ngày. Ngoài ra, dự kiến ngày 10-7, hãng hàng không Tiger Taiwan sẽ khai thác chuyến bay chở chuyên gia từ sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc) đến đây.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tạm dừng khai thác chuyến bay chở khách TP HCM - Vinh và ngược lại từ 0 giờ 00 ngày 2-7-2021 (theo giờ Hà Nội) đến khi có thông báo mới. Các đường khác vẫn thực hiện theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không.