Không gì là không thể ở Trung Quốc: Vận hành tuabin khí khổng lồ công suất 110 MW, đủ cung cấp điện cho 3,6 triệu nhà/năm, giúp cắt giảm hơn 1 triệu tấn carbon

Trung Quốc vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng khi hoàn tất và bàn giao thương mại đơn vị đầu tiên của tuabin khí hạng nặng công suất 110 megawatt, mang tên Taihang 110 (AGT-110).

Đây là tuabin khí mạnh nhất do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, chính thức bước vào giai đoạn ứng dụng thương mại toàn diện. Theo Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC), sự kiện này không chỉ thể hiện bước tiến công nghệ đáng kể mà còn góp phần vào mục tiêu cắt giảm khí thải và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Tuabin AGT-110 của Trung Quốc.

Taihang 110 được đánh giá là thiết bị chiến lược trong ngành công nghiệp nặng, với khả năng khởi động nhanh, hiệu suất nhiệt chu trình hỗn hợp cao và yêu cầu bảo trì thấp.

Tuabin này có thể hoạt động với nhiều loại nhiên liệu như dầu, khí tự nhiên, hay khí có giá trị nhiệt thấp đến trung bình. Đặc biệt, nó phù hợp với các hệ thống phát điện kết hợp nhiệt - điện, nhà máy điện đỉnh chạy khí và nhà máy chu trình hỗn hợp.

Theo các báo cáo từ Tân Hoa Xã và Chinadaily, Taihang 110 có thể tích hợp với lưới điện quốc gia bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và thủy điện.

AECC cho biết, so với các tổ máy nhiệt điện cùng công suất, AGT-110 có thể giúp giảm hơn 1 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm. Khi vận hành ở chế độ chu trình hỗn hợp, thiết bị này có khả năng tạo ra hơn 150.000 kilowatt-giờ điện mỗi giờ, đủ cung cấp cho nhu cầu sử dụng điện hàng ngày của khoảng 10.000 đến 15.000 hộ gia đình, tùy theo ước tính.

Việc phát triển AGT-110 được xem là một thành tựu công nghệ mang tính chiến lược quốc gia, khi chỉ có số ít quốc gia trên thế giới có đủ năng lực để thiết kế và sản xuất độc lập tuabin khí hạng nặng.

Dự án đã huy động sự tham gia của nhiều ngành công nghiệp chủ chốt như hàng không, cơ khí, dầu khí và vật liệu mới trong nước. Theo Chinanews.com, chương trình này đã đăng ký thành công 102 bằng sáng chế và đạt nhiều đột phá về thiết kế, vật liệu tiên tiến, quy trình chế tạo và thử nghiệm tuabin.

AECC khẳng định những thành tựu từ Taihang 110 đã giúp Trung Quốc thiết lập một nền tảng nghiên cứu - phát triển có sở hữu trí tuệ độc lập, sẵn sàng phục vụ các thiết kế và sản phẩm tương lai. Đặc biệt, bên cạnh việc thương mại hóa AGT-110, AECC đang theo đuổi hướng phát triển tuabin chạy bằng nhiên liệu hydro, một trong những công nghệ năng lượng sạch đầy tiềm năng. Trưởng bộ phận tuabin khí, Lộ Cát Bân, cho biết công ty đã đạt những bước tiến kỹ thuật quan trọng như trộn khí hydro - không khí tốc độ cao, đốt cháy ít phát thải và điều khiển ổn định quá trình đốt.

Tuabin khí, về mặt kỹ thuật, là động cơ đốt trong chuyển hóa năng lượng hóa học của nhiên liệu thành năng lượng cơ học. Quá trình này diễn ra khi không khí bị nén, trộn với nhiên liệu và đốt cháy, sinh ra luồng khí áp suất cao và nhiệt độ lớn, làm quay các cánh tuabin để sinh công. Nhờ hiệu suất cao, độ tin cậy và tính linh hoạt, công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy điện, ngành hàng không và công nghiệp nặng.

Theo Interesting Engineering