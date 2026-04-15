Không gia hạn tạm trú cho con trai SN 2022, một người phụ nữ ở Lạng Sơn bị phạt 22,5 triệu đồng

Ngày 15/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một số trường hợp công dân Việt Nam có con mang quốc tịch nước ngoài cư trú trên địa bàn nhưng không thực hiện việc gia hạn tạm trú cho trẻ khi hết thời hạn theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do một bộ phận công dân chưa nắm rõ quy định pháp luật, còn chủ quan cho rằng trẻ em là đối tượng đặc thù nên không cần thực hiện đầy đủ thủ tục gia hạn tạm trú. Điều này dẫn đến việc vi phạm quy định về khai báo, quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam.

Qua công tác kiểm tra, xác minh, ngày 09/4/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân H.T.H.Y, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn về hành vi không thực hiện thông báo theo quy định khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm việc với công dân H.T.H.Y

Theo hồ sơ vụ việc, công dân H.T.H.Y có con trai sinh năm 2022 mang quốc tịch nước ngoài. Trước đó, trẻ đã được cấp thị thực với thời hạn tạm trú đến ngày 19/02/2026. Tuy nhiên, khi hết thời hạn tạm trú, công dân không thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú cho con theo quy định, dẫn đến hành vi vi phạm bị phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Mức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng là 22.500.000 đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã giải thích, hướng dẫn rõ các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của công dân trong việc khai báo, quản lý và thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, đồng thời yêu cầu nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.

Việc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có người thân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cần thường xuyên kiểm tra thời hạn tạm trú, chủ động thực hiện thủ tục gia hạn trước khi hết hạn; đồng thời thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn.