Thông báo khẩn liên quan đến tạm trú, tạm vắng của người dân từ ngày 15/12

30-11-2025 - 20:10 PM | Sống

Nghị định mới quy định mức phạt cụ thể về hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình trong đó quy định mức phạt hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú, Nghị định quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

Cũng theo Nghị định, phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

Mức phạt trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Chủ trọ hay người thuê trọ, ai có trách nhiệm đăng ký tạm trú?


Theo Duy Anh

