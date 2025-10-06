Không gian dưỡng già lý tưởng tại đô thị Sun Group Nam Hà Nội

Từ năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa, với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, theo Tổng cục Thống kê.

Dự báo đến 2030, cả nước có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tương đương khoảng 18% dân số. Mới đây, bàn về Nghị quyết 72, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe, "chống cô đơn" cho người cao tuổi, đặc biệt nhóm cư dân từ 70–80 tuổi.

Người cao tuổi được chăm sóc ra sao ở các quốc gia?

Tại Việt Nam, hiện mới có khoảng 400 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó một nửa do Nhà nước hoặc các tổ chức từ thiện vận hành. Con số khá khiêm tốn so với tốc độ già hóa dân số nhanh và nhu cầu ngày càng lớn về một môi trường sống toàn diện cho người cao tuổi.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhu cầu về một môi trường sống thân thiện là vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi. Tại Nhật Bản, người già luôn chú trọng làm chủ cuộc sống lành mạnh: duy trì chế độ ăn uống khoa học, giữ tinh thần lạc quan, gắn bó với thiên nhiên và tích cực kết nối cộng đồng. Đây chính là bí quyết giúp xứ sở hoa anh đào liên tục nằm trong nhóm quốc gia có tuổi thọ trung bình và tuổi thọ khỏe mạnh cao hàng đầu thế giới.

Tại Mỹ, mô hình "Cộng đồng hưu trí được chăm sóc liên tục" (CCRC) đã hình thành, cung cấp dịch vụ đa tầng từ khu nhà ở độc lập có giám sát y tế đến các khu chăm sóc chuyên biệt dành cho người mắc bệnh mãn tính.

Ở châu Âu, các quốc gia có dân số già như Đức, Thụy Điển hay Australia cũng phát triển những hệ sinh thái an cư toàn diện. Không gian sống tại đây không chỉ dừng lại ở ngôi nhà kiên cố, mà còn tích hợp chăm sóc y tế, hoạt động cộng đồng và hỗ trợ tinh thần, hướng đến một môi trường vừa an toàn vừa gắn kết.

Việt Nam đang manh nha xây dựng những trung tâm dưỡng lão như vậy, hút khá đông Việt kiều về nước tìm lại nguồn cội. Theo ông Peter Hồng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, có khoảng 5,5 triệu người Việt đang sinh sống khắp thế giới, trong đó hơn 20% đã hoặc sắp đến tuổi hưu. Phần lớn bày tỏ mong muốn trở lại Việt Nam để sinh sống, đầu tư, gắn bó với cội nguồn. Tại Australia, theo một khảo sát nội bộ của Hiệp hội khoảng 170.000 trong tổng số 350.000 Việt kiều mong muốn hồi hương khi về già.

Lý do được phân tích là bởi chi phí dưỡng già hợp lý, đặc biệt chi phí y tế, lại có cộng đồng gắn kết thân thiết. Tuy nhiên, không phải mô hình dưỡng lão nào cũng thành công. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, yếu tố then chốt chính là xây dựng các trung tâm dưỡng lão trong một hệ sinh thái toàn diện, thay vì những dự án đơn lẻ, rời rạc.

Phát triển đô thị đa tiện ích – Người già yên tâm an dưỡng

Chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đến một giờ lái xe về phía Nam, Sun Group đang tiên phong kiến tạo một không gian sống sinh thái với đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City. Dự án có quy mô lên tới 420ha nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 18%, đáp ứng tiêu chí tiên quyết về một môi trường sống gắn kết với thiên nhiên, gắn bó với cộng đồng, phù hợp trở thành nơi nghỉ dưỡng tuổi già.

Không gian sống gắn kết thiên nhiên tại Sun Urban City Hà Nam. (Ảnh: Minh Khánh)

Chủ đầu tư cũng thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững khi thiết kế các giải pháp tiện ích đáp ứng nhu cầu sống cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Mỗi phân khu được quy hoạch 2–3 vườn nội khu, tạo thành mạng lưới công viên thu nhỏ đan xen trong không gian sống. Hệ thống 5 đại công viên được quy hoạch với từng chức năng riêng, từ thể thao, vui chơi giải trí, công viên nước, sinh thái đến văn hóa – nghệ thuật.

Đơn cử tại Công viên Thể thao, quy mô 22ha, bên cạnh các sân chơi hiện đại gồm tennis, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, yoga, leo núi nhân tạo, đường chạy sắc màu, bể bơi bốn mùa…Công viên còn tích hợp CLB thể thao dành riêng cho người cao tuổi, nơi họ có thể luyện tập thể chất, tham gia các lớp dưỡng sinh, yoga hoặc các hoạt động nhóm.

Chuỗi tiện ích sinh thái và thể thao giúp cư dân tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh. (Ảnh: Sun Property)

Điểm cộng lớn khác là cư dân tại Sun Urban City có thể tiếp cận dịch vụ y tế công – tư toàn diện trong bán kính vài km. Hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở hai dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025 cùng với Trung tâm chăm sóc sức khỏe 24/7 Sun Family Clinic do Sun Group phát triển, dự án tạo nên một hệ sinh thái y tế toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu từ khám chữa cơ bản đến chăm sóc chuyên sâu, phục vụ tất cả các lứa tuổi, đặc biệt thuận tiện cho người cao tuổi an dưỡng tại chỗ.

Trong lòng đại đô thị, một trung tâm chăm sóc người cao tuổi hiện đại cũng được phát triển, cung cấp dịch vụ đa dạng: viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc ban ngày hoặc dịch vụ tại nhà. Những trung tâm này không chỉ đảm bảo sức khỏe, an toàn mà còn giảm bớt nỗi lo cho con cháu đang làm việc xa.

Hệ thống y tế hiện đại, thuận tiện cho người cao tuổi an dưỡng tại Sun Urban City. (Ảnh:Ánh Dương)

Đặc biệt, với văn hóa Á Đông coi trọng sự gắn kết giữa các thế hệ, môi trường sống tại Sun Urban City được thiết kế để mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy niềm vui và sự an yên. Ước tính trong thập kỷ tới, hàng triệu người cao tuổi tại Việt Nam sẽ cần những không gian sống vừa an toàn, vừa tiện nghi, đồng thời tích hợp đầy đủ dịch vụ y tế và tiện ích cộng đồng. Sun Urban City đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu này.