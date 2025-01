Không mở mới bất cứ cửa hàng nào, một chuỗi bán lẻ của Thế giới di động vẫn tăng 35% doanh thu, kiếm hơn 1.200 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024. Trong đó, các cấu phần kinh doanh của doanh nghiệp đều đạt tăng trưởng về doanh thu so với cùng kỳ.

Cụ thể, Avakids mang về doanh thu gần 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ dù không mở mới cửa hàng. Kênh online đóng góp gần 50% tỷ trọng trong tổng doanh thu chuỗi. Avakids tiếp tục là chuỗi bán lẻ sản phẩm mẹ và bé có doanh thu bình quân cao nhất Việt Nam, đạt 1,8 tỷ đồng/cửa hàng vào cuối năm.

"Chuỗi AvaKids đã "mang tiền về cho mẹ" khi đạt lợi nhuận cấp độ công ty 4 tháng liên tiếp từ tháng 9-12/2024", ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên HDQT Thế giới di động nói.



Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với 2023. Kênh online phục vụ hơn 3 triệu lượt giao dịch thành công và đóng góp hơn 925 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,3% trong tổng doanh thu của BHX. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng năm 2024 đạt 2 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Nhờ đó, chuỗi đã có lãi cấp độ công ty sau 2 năm tái cấu trúc toàn diện.

Chuỗi An Khang ghi nhận doanh thu cả năm đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Trong năm 2024, công ty tiến hành đóng các cửa hàng không hiệu quả, tập trung tăng doanh thu trên cửa hàng thông qua việc rà soát lại danh mục, trưng bày và chất lượng tư vấn bán hàng. Trong quý 4/2024, doanh thu bình quân/cửa hàng tăng 15% so với mức trung bình 2 quý liền trước, và mức lỗ đã giảm đáng kể so với các quý còn lại trong năm.

Năm 2024, chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ, bao gồm Topzone) đóng góp 30.000 tỷ đồng và Điện Máy Xanh (ĐMX) đóng góp 59.500 tỷ đồng, lần lượt chiếm 22,4% và 30,6% tổng doanh thu. Trong đó, doanh thu online đạt gần 8.700 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu 2 chuỗi.

Tóm lại, theo báo cáo quý IV/2024, MWG đạt doanh thu thuần đạt 34.574 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 6,5%, đem về 6.587 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 19% trong quý 4/2024.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng nhẹ 5% lên 636 tỷ đồng, chi phí tài chính được tiết giảm 55% xuống 189 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt 237% lên hơn 916 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, Thế Giới Di Động báo lãi sau thuế 852 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần so với mức nền thấp cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 4/2024 đạt hơn 847 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 9 lần so với cùng kỳ.