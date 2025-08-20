Không ngờ cảnh tượng này lại xảy ra trong giờ ngủ trưa ở trường mẫu giáo

Trong thời đại mà cha mẹ có thể theo dõi con cái mọi lúc mọi nơi qua camera, không ít phụ huynh từng rơi vào những cung bậc cảm xúc bất ngờ từ lo lắng, bực bội cho đến hạnh phúc rưng rưng. Mới đây, một bà mẹ ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đã chia sẻ khoảnh khắc khiến chính chị phải bật khóc ngay trước màn hình điện thoại, đó là một đoạn clip được quay trong giờ ngủ trưa ở lớp mẫu giáo của con trai chị.

Theo lời kể của người mẹ này, đó là ngày đầu tiên cậu bé đi học. Vì lo lắng cho con nên chị đã mở liên kết camera được nhà trường chia sẻ và vô tình chứng kiến cảnh tượng vô cùng xúc động. Theo những gì được camera giám sát ghi lại, con trai chị dường như chưa thể quen được vời rời xa bố mẹ nên cứ rấm rứt khóc mãi.

Cảnh tượng trong giờ nghỉ trưa ở trường mẫu giáo gây xúc động

Đến trưa, trong khi các bạn nhỏ khác đã ngoan ngoãn nằm ngủ thì con chị vẫn tiếp tục nức nở. Điều khiến chị bất ngờ là phản ứng của các cô giáo phụ trách lớp. Không hề nổi nóng, một cô đã nhẹ nhàng bế con trai chị lên, đặt bé ngồi trong lòng mình và liên tục vỗ về. Trong lúc cô giáo này chăm sóc con trai chị, hai cô giáo khác lặng lẽ đi lại quanh lớp, kéo chăn, dém góc gối cho từng bạn nhỏ. Hình ảnh ấy cứ thế kéo dài hết cả giờ nghỉ trưa.

Một cô giáo ôm con trai của chủ post vào lòng vỗ về, dỗ bé nín khóc

Các cô giáo khác thì dém chăn, gối cho các nhỏ khác trong lớp

Khung cảnh yên bình, kiên nhẫn và đầy yêu thương ấy khiến bà mẹ bật khóc. Chị chia sẻ: "Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, con khóc nguyên cả buổi sáng. Con khóc trong lớp, còn mẹ khóc trước màn hình. Xem camera mà vừa thương con vừa biết ơn cô giáo. Hóa ra khi mình không có mặt, con vẫn đang chăm sóc vỗ về cẩn thận vô cùng".

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều phụ huynh xúc động. Không ít người để lại bình luận: "Làm cha mẹ, đôi khi mình quá lo lắng mà quên mất rằng thầy cô cũng thương con như chính con họ", "Nhìn mà thấy an tâm, mong đâu cũng có những cô giáo dịu dàng thế này", "Thật sự trẻ nhỏ cần tình thương, không phải la mắng", "Chọn đúng trường cho con rồi đó mẹ ơi"…

Ngày đầu tiên con tới lớp, cha mẹ cần lưu ý gì?

Nhân câu chuyện của bà mẹ trên, không ít phụ huynh cũng chia sẻ kinh nghiệm khi con lần đầu tiên đi học, phải làm sao để con không khóc, làm sao để con nhanh thích nghi. Dưới đây là một số lưu ý các ông bố bà mẹ khác có thể học theo:

1. Đừng vội dỗ con bằng việc hứa cho về sớm

Rất nhiều phụ huynh vì thương con khóc nên trấn an con bằng câu "Con chơi với các bạn một lúc thôi rồi mẹ đón"/ "Con cứ thử ngồi một tí, tí là được về rồi"... Nhưng lời hứa này chỉ khiến trẻ nuôi hy vọng và thất vọng nhiều hơn khi chờ mãi không thấy bố mẹ quay lại. Trẻ sẽ càng khóc to hơn, thậm chí ám ảnh rằng đi học đồng nghĩa với việc bị lừa.

Thay vào đó, cha mẹ nên khẳng định ngắn gọn: "Mẹ sẽ đón con sau giờ học", rồi tin tưởng bàn giao cho giáo viên. Sự dứt khoát và thống nhất giúp trẻ dần hình thành khái niệm thời gian ở lớp.

2. Chuẩn bị tâm lý cho con trước ngày nhập học

Không ít bé lần đầu xa bố mẹ nên choáng ngợp, cảm thấy trường học là nơi lạ lẫm đầy người lạ. Cha mẹ có thể kể trước cho con nghe về lớp học, cô giáo, những trò chơi, những bạn mới sẽ gặp. Thậm chí, có thể cho bé ghé thăm trường vài lần trước khi nhập học chính thức. Khi trẻ đã có hình dung ban đầu, cảm giác xa lạ sẽ giảm đi, bé dễ hòa nhập hơn trong ngày đầu đến lớp.

Cha mẹ cần chuẩn bị sẵn tâm lý cho con trước khi đi học (Ảnh minh họa)

3. Giữ thái độ bình tĩnh, đừng khóc trước mặt con

Trẻ nhỏ rất nhạy cảm, chỉ cần thấy bố mẹ căng thẳng hay rơi nước mắt, bé sẽ càng bất an, nghĩ rằng đi học là điều đáng sợ. Đây là điểm cực kỳ quan trọng. Cha mẹ càng bình tĩnh, càng tạo được sự an toàn tinh thần cho con. Hãy mỉm cười, động viên, sau đó mới để nỗi lo lắng ở lại phía sau cánh cổng trường.

4. Tạo thói quen chia tay nhanh gọn

Cảnh cha mẹ nán lại trước cổng lớp, dỗ dành con mãi không nỡ đi, thường khiến bé càng khóc dai hơn. Thực tế, việc chia tay kéo dài chỉ khiến nỗi sợ chia ly thêm mạnh mẽ. Giải pháp là đưa con vào lớp, ôm con một cái thật chặt, nói một lời hẹn rõ ràng rồi bước ra dứt khoát. Chỉ vài ngày lặp lại, trẻ sẽ hiểu rằng bố mẹ luôn quay lại, không hề "biến mất".

5. Đồng hành cùng giáo viên, đừng quên gửi lời cảm ơn

Ngày đầu đi học, giáo viên chính là người trực tiếp vỗ về, dỗ dành và giúp bé làm quen môi trường mới. Cha mẹ nên phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thói quen của con, đồng thời bày tỏ sự biết ơn để giáo viên có thêm động lực quan tâm đến bé. Trẻ sẽ nhanh chóng cảm nhận được tình thương không chỉ từ gia đình mà còn từ cô giáo, nhờ vậy quá trình thích nghi sẽ diễn ra nhanh hơn.