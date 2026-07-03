Không ngờ Lê Dương Bảo Lâm đã đến mức này!

"Gia đình content" là danh xưng cộng đồng mạng dành cho gia đình Lê Dương Bảo Lâm, bởi sơ hở là nam diễn viên lại "náo loạn" mạng xã hội bởi những khoảnh khắc dở khóc dở cười. Lê Dương Bảo Lâm một lần nữa khiến cư dân mạng phải trầm trồ vì độ chịu chơi khi đầu tư hẳn một bối cảnh độc đáo để hỗ trợ bà xã Quỳnh Quỳnh livestream bán hàng.

Theo đó, nam diễn viên đã cải tạo con suối tự nhiên nằm cạnh nhà thành một không gian mang đậm màu sắc cổ trang. Cả khu vực được trang trí cực đầu tư, ánh sáng lung linh cùng hiệu ứng sương khói mờ ảo, tạo cảm giác như bước vào chốn "bồng lai tiên cảnh". Không dừng lại ở phần bối cảnh, Lê Dương Bảo Lâm còn khiến dân mạng bật cười khi cho dàn nhân viên hóa thân thành các nhân vật trong Tây Du Ký . Từ Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đến Sa Tăng đều xuất hiện ngồi bên dòng suối, tạo nên khung cảnh vừa kỳ công vừa hài hước.

Dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi thích thú trước sự sáng tạo của Lê Dương Bảo Lâm. Không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên ngày càng "nâng cấp" chất lượng các buổi livestream, mỗi lần xuất hiện đều nghĩ ra một concept mới để tạo tiếng cười.

Lê Dương Bảo Lâm đầu tư một bối cảnh không ai ngờ tới ngay bên trong khuôn viên biệt thự tại Đồng Nai

Đây không phải lần đầu Lê Dương Bảo Lâm gây sốt vì những ý tưởng độc lạ phục vụ công việc bán hàng online. Trước đó, nam diễn viên nhiều lần đầu tư bối cảnh, đạo cụ, thậm chí huy động cả người thân và nhân viên tham gia diễn xuất để tạo nên những phiên livestream có một không hai. Chính sự chịu chi và khả năng sáng tạo nội dung liên tục đã giúp các buổi phát sóng của vợ chồng anh luôn thu hút lượng lớn người theo dõi, trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội.

Lê Dương Bảo Lâm tự tay sắp xếp mọi thứ để tạo không gian livestream cho bà xã

Lê Dương Bảo Lâm đội mưa để cải tạo con suối bên trong nhà

Cuộc sống hiện tại Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh là một trong những cặp vợ chồng được yêu thích của showbiz Việt nhờ hình ảnh gần gũi, hài hước. Cả hai kết hôn năm 2017 sau nhiều năm gắn bó và hiện có ba người con. Dù lịch trình công việc bận rộn, nam diễn viên luôn dành thời gian cho gia đình, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và livestream bán hàng cùng bà xã. Quỳnh Quỳnh được nhiều khán giả nhận xét là hậu phương vững chắc, quán xuyến việc gia đình và đồng hành cùng chồng trong công việc. Vợ chồng nam diễn viên cũng đầu tư xây dựng không gian sống rộng rãi tại Đồng Nai, thường xuyên cải tạo khuôn viên sân vườn, ao cá và con suối tự nhiên quanh nhà để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa trở thành bối cảnh cho các video, livestream.

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã dọn về căn biệt thự hoành tráng như "công viên"