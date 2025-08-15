Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải 19.900 tỷ đồng như từng công bố, nhà máy ô tô ở Hưng Yên của Geleximco có vốn đầu tư chỉ hơn 8.100 tỷ đồng

15-08-2025 - 13:58 PM | Doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên từng nhấn mạnh tại hợp tác Geleximco và đối tác Trung Quốc rằng sản xuất ô tô động cơ là xu thế tất yếu của thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tháng 4/2024, Tập đoàn Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền và thương hiệu xe Omoda & Jaecoo (thuôc tập đoàn Chery, Trung Quốc) ký kết hợp đồng liên doanh tại Hà Nội. Hai bên sẽ xây dựng một nhà máy tại Việt Nam với công suất 200.000 xe/năm, để sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo.

Khi đó, Geleximco cho biết tổng mức đầu tư cho nhà máy này là 800 triệu USD (hơn 19.900 tỷ đồng), bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2026 với công suất dự kiến 50.000 xe/năm.﻿

Không phải 19.900 tỷ đồng như từng công bố, nhà máy ô tô ở Hưng Yên của Geleximco có vốn đầu tư chỉ hơn 8.100 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất của CTCP Ô tô GEL-O&J, là một hợp tác giữa Gel eximco và O moda & J aecoo cho biết, vốn đầu tư của dự án là 8.125 tỷ đồng (khoảng 40% của 19.900 tỷ đồng), gồm 2 giai đoạn là 5.039 tỷ đồng và 3.086 tỷ đồng.

Không phải 19.900 tỷ đồng như từng công bố, nhà máy ô tô ở Hưng Yên của Geleximco có vốn đầu tư chỉ hơn 8.100 tỷ đồng- Ảnh 2.

﻿Giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành thủ tục trong quý 3/2025, triển khai thi công và lắp đạt thiết bị trong quý 3/2025-quý 3/2026, và vận hành từ quý 4/2026.

Giai đoạn 2 sẽ lắp đặt thiết bị trong quý 1/2027-quý 3/2029 và đi vào sản xuất từ quý 4/2029.﻿

﻿Tổng công suất của dự án là 120.000 xe/năm. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 60.000 xe/năm. Ngoài ra, dự án có sản xuất linh kiện, phụ tùng (cản trước, cản sau, tay nắm cửa...) phục vụ bảo hành bảo dưỡng khoảng 3% số lượng cho tô tô hoàn chỉnh.

Nhà máy sẽ có quy mô 38,1 hecta tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đây là khu công nghiệp của CTCP KCN Geleximco Hưng Phú thuộc hệ sinh thái Geleximco.﻿

Geleximco trước khi làm ô tô: Hệ sinh thái đồ sộ từ BĐS, tài chính, Điện, giấy... đến nuôi lợn và trồng vải thiều

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

