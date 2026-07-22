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Không phải ai cũng biết: 5 nhóm này được ưu tiên mua nhà ở xã hội

| | Bất động sản

Không phải ai cũng biết: 5 nhóm này được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Không ít người băn khoăn cách xác định tỷ lệ căn hộ dành cho 5 nhóm đối tượng ưu tiên khi mua nhà ở xã hội và liệu chủ đầu tư có được phân bổ ít hơn tỷ lệ này hay không. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã có giải đáp cụ thể.

Một công dân gửi câu hỏi đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, đề nghị làm rõ theo khoản 2 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP về phát triển nhà ở xã hội, tỷ lệ số căn hộ dành cho 5 nhóm đối tượng ưu tiên gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người tái định cư và nữ giới được xác định như thế nào.

Người dân cũng băn khoăn tỷ lệ này được tính trên tổng số hồ sơ hợp lệ của cả 5 nhóm hay chỉ tính riêng nhóm người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; đồng thời hỏi có công thức tính cụ thể hay không.

Về nội dung này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất; trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội, nữ giới.

Đồng thời, Điều 34 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản quy định:

Trường hợp dự án có đối tượng ưu tiên theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 của Luật Nhà ở thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với số lượng căn hộ bằng tổng số hồ sơ đủ điều kiện của các nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đủ điều kiện trong danh sách quy định tại khoản này nhân với tổng số căn hộ/căn nhà nhà ở xã hội dự kiến bán .

Việc ưu tiên đối tượng là nữ giới được áp dụng đối với trường hợp người đứng đơn đăng ký là nữ giới đơn thân hoặc phải là chủ hộ của hộ gia đình trên cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đối tượng ưu tiên quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 của Luật Nhà ở được bố trí căn hộ/căn nhà theo thứ tự lần lượt như sau: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua nhà ở xã hội, nữ giới.

Trường hợp số lượng đối tượng ưu tiên trong 01 nhóm vượt quá số lượng căn hộ/căn nhà ưu tiên còn lại thì thực hiện bốc thăm giữa nhóm đối tượng ưu tiên đó, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm cùng với các đối tượng không ưu tiên.

Hân Dao

Nhịp sống thị trường

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