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Mục sở thị điểm trung chuyển, bãi đỗ vùng phát thải thấp Hà Nội

| | Bất động sản

Trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, Hà Nội bố trí hàng trăm điểm trung chuyển, bãi đỗ xe, trạm xe đạp công cộng cùng các tuyến xe buýt, tạo mạng lưới kết nối phục vụ người dân và du khách.

VIDEO: Cận cảnh hàng trăm bãi đỗ xe, điểm trung chuyển vào vùng phát thải thấp.

Hà Nội chính thức triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ từ 1/7 đến hết năm 2026. Khu vực bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên), gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô, từ 19-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Theo phương án, Hà Nội bố trí 220 bãi, điểm trông giữ xe trong và xung quanh khu vực thí điểm.

Khu vực trông giữ phương tiện vào vùng phát thải thấp trên đường Hai Bà Trưng.

Điểm trông giữ phương tiện vào vùng phát thải thấp tại ngã tư Trần Nguyên Hãn - Lý Thái Tổ.

Bãi đỗ xe miễn phí vào vùng phát thải thấp gần trạm xe buýt trung chuyển Long Biên.

Bãi đỗ xe ô tô với quy mô lớn trên đường vành đai 1, gần khu vực hồ Hoàn Kiếm phục vụ người dân và du khách.

Khu vực Trần Nhật Duật được lựa chọn làm điểm trung chuyển, tạo điều kiện để người dân chuyển sang sử dụng xe buýt và các phương tiện công cộng.

Điểm trung chuyển để đón, trả hành khách khi thực hiện phương án tổ chức giao thông mới trên đường Bà Triệu.

Hà Nội bố trí 44 trạm xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm với 456 xe để hỗ trợ người dân di chuyển quãng ngắn. Xe đạp công cộng trở thành phương tiện kết nối giữa các bãi đỗ xe, điểm trung chuyển và các tuyến xe buýt trong khu vực trung tâm.

Các tuyến quanh hồ Hoàn Kiếm áp dụng quy định hạn chế ô tô trên 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào giờ cao điểm.

Những biển báo khu vực vùng phát thải thấp được đặt tại đầu nhiều tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ.

Biển “Vùng phát thải thấp” xuất hiện cạnh khu vực Ô Quan Chưởng, một trong những điểm cửa ngõ vào khu phố cổ Hà Nội.

Khu vực phát thải thấp từ phố Lý Thái Tổ.

Theo Nam Giang

Tiền Phong

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