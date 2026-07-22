Chủ đầu tư khu tái định cư 21.000 tỷ của siêu sân bay 5 sao top 10 thế giới nhận chỉ đạo mới

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu để thi công liên tục, bảo đảm hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư trước ngày 2/8.

Cùng với việc tăng tốc thi công, doanh nghiệp được yêu cầu xây dựng biểu tiến độ chi tiết và phương án tổ chức thi công, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 trước ngày 23/7.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu tiếp tục để tiến độ dự án không đáp ứng yêu cầu.

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý ngay.

Việc đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư được đặt ra trong bối cảnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã đạt kết quả quan trọng. Đến nay, toàn bộ diện tích thuộc phạm vi ranh APEC với quy mô khoảng 519 ha đã được bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thi công. Quá trình này liên quan đến 1.699 hộ dân với khoảng 6.800 nhân khẩu đã di dời, nhường đất để phục vụ dự án.

Tuy nhiên, sau khi bàn giao mặt bằng, nhiều hộ dân vẫn đang phải tạm cư do hạ tầng các khu tái định cư chưa hoàn thiện theo kế hoạch. Điều này khiến việc sớm hoàn thành hạ tầng, giao đất để người dân xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết.

Theo cam kết trước đó, nhà đầu tư phải cơ bản hoàn thành hạ tầng tái định cư trước ngày 15/7, đồng thời bàn giao đất cho người dân trước ngày 31/7. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, UBND tỉnh đánh giá khối lượng thi công chưa đạt yêu cầu. Tỉnh xác định nguyên nhân chủ yếu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư do công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi công chưa quyết liệt, dẫn đến tiến độ bị chậm so với kế hoạch.

UBND tỉnh cho rằng việc chậm hoàn thành các khu tái định cư không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ dân đã tự nguyện di dời, nhường đất cho dự án mà còn tác động đến công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng ở các giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người dân, cũng như đối với nhiệm vụ triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công theo phương án "3 ca, 4 kíp" nhằm sớm hoàn thành các khu tái định cư có tổng diện tích hơn 419 ha. Đây là điều kiện quan trọng để bàn giao đất cho người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia với quy mô khoảng 1.960 ha, triển khai trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Trong giai đoạn 2025-2027, dự án tập trung hoàn thành các hạng mục phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Vì vậy, việc hoàn thiện hạ tầng tái định cư đúng tiến độ không chỉ bảo đảm quyền lợi, ổn định cuộc sống cho người dân đã di dời mà còn góp phần giữ tiến độ chung của một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhất đang được triển khai tại Bắc Ninh.