Dự án dẫn nước lưu vực sông Tô Lịch hơn 680 tỷ gặp khó trong việc tìm bãi đổ đất thải

Dự án Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở đang gặp khó trong việc tìm các bãi đổ đất thải cho dự án. Trong bối cảnh nhiều công trình trên địa bàn đồng loạt triển khai, các bãi đổ đất thải đang rơi vào tình trạng quá tải.

TIN MỚI Dự án Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở có tổng mức đầu tư hơn 680 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực tiêu thoát nước, góp phần giảm ngập úng và cải thiện cảnh quan môi trường khu vực phía Nam Thủ đô. Dự án được khởi công vào cuối tháng 12/2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư. Ghi nhận tại thời điểm này, công trình đang thi công khẩn trương. Công nhân phun nước để giảm bụi cho các tuyến đường xung quanh dự án Sau khi nạo vét, các rọ đá được thả xuống sông để tránh xói mòn lòng sông Trao đổi với PV Tiền Phong, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính như: cống hộp dài 410m, ép cừ, gia cố nền đất, thi công dầm mũ và tầng lọc ngược. Hiện đang thực hiện hạng mục cuối cùng là thanh thải đường công vụ kết hợp tận dụng thả rọ đá với khối lượng hoàn thành đạt hơn 50% khối lượng. Ban đang phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2026. Đại diện Ban cũng nêu khó khăn về việc các bãi đổ đất thải đang trong tình trạng quá tải do nhiều Dự án trên địa bàn Thành phố cùng triển khai thi công đồng thời. Hiện Ban đang báo cáo UBND Thành phố và phối hợp với các Sở ngành và chính quyền địa phương để ưu tiên bổ sung thêm địa điểm bãi đổ riêng cho dự án nhằm đảm bảo tiến độ chung. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng cường khả năng trữ nước, thoát nước và dẫn nước lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ về trạm bơm Yên Sở