2 gia đình 7 người ở ghép trong một căn nhà tại TP.HCM để cắt giảm chi phí: “Quy ước ngầm” khi sống chung

Có những cách ở trọ mà chỉ cần nghe qua đã khiến nhiều người phải thốt lên: "Ủa, ở vậy được luôn hả?". Câu chuyện của Linh (28 tuổi, TP.HCM) là một ví dụ như thế.

Theo đó, trên trang TikTok cá nhân của mình, Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại những đoạn video về cuộc sống của hai gia đình khi thuê chung một căn nhà nguyên căn để ở. Từ những khu vực sinh hoạt chung, đến những bữa cơm hàng ngày đều khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì giữa thời điểm ai cũng đề cao sự riêng tư, vẫn có hai gia đình lựa chọn sống chung dưới một mái nhà. Không ít bình luận đặt câu hỏi liệu việc ở ghép có thực sự thoải mái, có dễ xảy ra mâu thuẫn hay chỉ là giải pháp bất đắc dĩ vì chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Ít ai biết rằng, với Linh và chồng, quyết định này hoàn toàn là một lựa chọn chủ động sau khi cân nhắc rất kỹ nhiều phương án. Và sau gần một năm trải nghiệm, điều khiến cô thấy "đáng tiền" nhất lại không phải khoản tiền tiết kiệm được mỗi tháng.

Clip chia sẻ về cuộc sống đời thường khi ở ghép chung 2 gia đình đều thu hút rất nhiều lượt xem.

Chia tiền tỷ lệ 30 - 70, tiết kiệm được 1 triệu mỗi tháng so với ở riêng

Linh năm nay 28 tuổi, làm công việc tự do, còn chồng 33 tuổi làm nhân viên công ty. Hai vợ chồng hiện chưa có em bé nhưng đã lên kế hoạch cho tương lai. Gia đình ở cùng là một cặp vợ chồng sinh năm 8x, kinh doanh tự do. Cặp vợ chồng này có hai con đang học tiểu học và có thêm mẹ vợ lên ở chung để phụ chăm cháu.

Trước những thắc mắc về mối quan hệ của 2 gia đình, Linh thẳng thắn chia sẻ rằng họ đã quen biết nhau từ trước. “Hai ông chồng thực ra đã là bạn với nhau khoảng 3 năm rồi. Trong thời gian đó hai bên thường xuyên gặp gỡ nên biết rõ tính cách của đối phương ra sao, có phải người xấu hay không. Nhờ hiểu nhau như vậy nên tụi mình mới tin tưởng và đưa ra quyết định sống chung” , Linh chia sẻ.

Theo Linh, nhiều người mặc định ở ghép là vì không đủ tiền thuê nhà riêng nhưng trường hợp của cô lại khác.

Trước khi chuyển đến căn nhà hiện tại, hai vợ chồng Linh từng ở trong một phòng trọ khoảng 16m2 với mức giá 3,9 triệu đồng/tháng đã bao gồm điện nước. Mọi sinh hoạt từ nấu ăn, ngủ nghỉ đến nhà vệ sinh đều diễn ra trong cùng một không gian. Sau một thời gian, cả hai muốn tìm một nơi rộng rãi hơn, có khu bếp riêng, phòng ngủ riêng, nhà vệ sinh riêng và quan trọng nhất là vẫn gần nơi làm việc.

Linh chia sẻ: "Lần chuyển trọ này, mong muốn lớn nhất của mình là tìm được chỗ có khu vực bếp riêng, chỗ ngủ riêng, nhà vệ sinh riêng và ưu tiên ở gần chỗ đi làm của hai vợ chồng” .

“Ban đầu chúng mình cũng dự tính thay đổi công việc và thuê nhà nguyên căn ở Bình Dương gần họ hàng để sau này có em bé thì tiện giúp đỡ qua lại. Nhưng vì công việc của chồng hiện tại chưa đổi được nên hai vợ chồng vẫn ở lại TP.HCM.

Tụi mình có tìm hiểu chung cư khu vực Bình Tân thì giá dao động từ 5 - 6 triệu đồng chưa tính các chi phí khác, mức giá này khá cao so với thu nhập tầm 20 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng. Phương án thuê nhà nguyên căn giá rẻ tầm 3 - 4 triệu đồng trong khi mong muốn của mình là tìm chỗ sạch sẽ một xíu thì đây là lựa chọn hoàn toàn chủ động của nhà mình” , Linh nói thêm.

Hai vợ chồng Linh chuyển từ phòng trọ 16m2 sang ở ghép, thuê chung một căn nhà nguyên căn

Căn nhà nguyên căn hai gia đình cùng thuê có giá 8 triệu đồng/tháng. Vì gia đình bên kia có tới 5 người còn nhà Linh chỉ có hai vợ chồng nên mọi chi phí đều được chia theo tỷ lệ 30 - 70.

“Nhà mình chịu 30%, nhà anh chị chịu 70%. Các chi phí phát sinh khác như điện, nước, internet cũng được tính theo tỷ lệ này. Ví dụ, những thứ dùng chung như bóng đèn ở tầng trệt thì nhà mình chịu 30%. Còn những thứ phát sinh riêng, chẳng hạn nhà vệ sinh lầu 1 của mình bị hư cần sửa thì nhà mình sẽ chịu 100% chi phí”, Linh tiết lộ cách chia chi phí khi sinh hoạt chung 2 gia đình.

Nhờ cách chia này, chi phí thuê nhà của hai vợ chồng giảm đáng kể. Cụ thể, khi ở nhà trọ cũ, mỗi tháng Linh phải trả 3,2 triệu đồng chưa tính điện nước. Còn khi ở ghép thì gia đình cô chỉ phải trả 2,3 triệu đồng, tiết kiệm được khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài chi phí, không gian sống trong nhà cũng được 2 bên gia đình phân chia khá rõ ràng.

“Căn nhà nguyên căn tụi mình thuê bao gồm 3 tầng. Tầng trệt có khu bếp và phòng khách là không gian sử dụng chung. Ví dụ tới giờ nấu cơm, mỗi nhà đều có bếp riêng để nấu, chia khu vực đứng rõ ràng nên không hề đụng chạm nhau.

Lầu 1 gồm 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Nhà mình ở đây 1 phòng, phòng còn lại dùng để chứa đồ của gia đình anh chị. Nhà vệ sinh lầu này do vợ chồng mình sử dụng riêng.

Lầu 2 cũng sẽ có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh, là không gian riêng của hai anh chị và 2 bé. Nhờ phòng ngủ của hai nhà tách biệt nên vẫn đảm bảo riêng tư, nhà vệ sinh thì lầu nào lầu đó tự sử dụng” , Linh chia sẻ.

Khu vực bếp, bàn ăn, tầng trệt là không gian sinh hoạt chung của cả hai gia đình

"Quy ước ngầm" để ai cũng cảm thấy thoải mái

Nếu nhìn vào cách chia tiền thuê nhà hay phân chia không gian, mọi thứ có vẻ khá đơn giản. Thế nhưng, bài toán khó nhất của việc ở ghép lại không nằm ở những con số, mà là cách hai gia đình dung hòa thói quen sống của nhau trong từng việc nhỏ mỗi ngày. Chính vì vậy, cả hai bên đều thống nhất một số "quy ước ngầm" để ai cũng cảm thấy thoải mái.

Linh bày tỏ: “Hai bên cũng thẳng thắn chia sẻ với nhau những quy tắc chung. Chẳng hạn về giờ giấc thì hoàn toàn tự do vì mỗi người đều có chìa khoá riêng. Khu vực bếp là nấu ăn riêng nên chén bát, đồ dùng, gia vị,... của nhà nào thì nhà nấy dùng. Chỉ cần sau khi sử dụng khu vực bếp thì dọn dẹp, ăn xong rửa chén là được.

Vệ sinh chung, với các khu vực sinh hoạt chung như tầng trệt thì mọi người chủ động quét, lau, rác đầy tự đem đi đổ. Còn tầng sinh hoạt của ai thì gia đình đó sẽ có trách nhiệm tự dọn dẹp”.

Dẫu vậy, Linh cũng không phủ nhận rằng sống chung chắc chắn sẽ có những lúc bất đồng. Ngay từ trước khi chuyển vào, hai gia đình đã từng tranh luận khá nhiều về việc sửa lại căn nhà. Trong khi vợ chồng Linh muốn sử dụng loại sơn rẻ để tiết kiệm còn gia đình anh chị lại muốn dùng giấy dán tường hoặc sơn loại đắt tiền để đảm bảo độ bền đẹp.

Với không gian riêng, gia đình ở tầng nào sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp, sửa sang lại tầng đó

Song, thay vì căng thẳng, cả 4 người cùng ngồi lại nói chuyện và đưa ra phương án thống nhất: “Phòng nhà ai nhà đó tự sửa”. Mỗi gia đình tự quyết định cách sửa không gian riêng của mình và tự chi trả. Linh cho hay cả hai bên gia đình đều ưu tiên tinh thần đóng góp. xây dựng ý kiến một cách tích cực, như vậy thì mọi chuyện sẽ luôn êm đẹp.

Tuy nhiên, Linh cho biết mỗi người cũng đều cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích nghi với việc sống chung này.

“Khó nhất với mình có lẽ là khu vực bếp dùng chung. Vì nhiều đồ đạc chưa sắp xếp được nên đôi khi sẽ nhìn hơi lộn xộn. Nhà có tới 7 người nên đồ đạc ở bếp nhiều là chuyện không thể tránh khỏi. Hiện tại tụi mình cũng đang dần đi vào nề nếp và cố gắng sắp xếp gọn gàng hơn, tuy nhiên không thể nào hoàn toàn theo ý mình hay gọn gàng ngăn nắp tuyệt đối được” , Linh nói.

Thế nhưng sau tất cả, thứ khiến Linh cảm thấy quyết định này xứng đáng nhất lại không liên quan đến tiền bạc, tài chính.

Cô bày tỏ: “Lý do tiết kiệm chi phí thật ra chỉ là một phần, điều tích cực bất ngờ nhất mà mình nhận được là giá trị tinh thần. Vì tính cách mình dễ bị buồn khi ở một mình nên mình cần một nơi có tiếng người nói qua lại. Mình dự tính tương lai có em bé, mình rất sợ bị trầm cảm nếu không có người ở cùng. Mình nghĩ nếu lúc bầu bì mà có chị em ở chung thì sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Ngoài ra, hai anh chị đều rất giỏi, mỗi người có một thế mạnh riêng để mình học hỏi. Ví dụ như đồ đạc nhiều thì mình học được cách ráp kệ sắt để chất đồ lên cao giúp tiết kiệm không gian. Hoặc chị ngồi chia sẻ cho mình cách nuôi dạy em bé sơ sinh sao cho nhàn nên có những hôm hai chị em ngồi tám chuyện tới 12h khuya mới chịu đi ngủ” .

Theo Linh, nhiều người nói ở ghép sẽ mất riêng tư và dễ nảy sinh mâu thuẫn là không sai nhưng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của những người sống cùng nhau. Cô cho rằng nếu là người hướng nội, ngại giao tiếp, thích mọi thứ phải tuyệt đối theo ý mình thì mô hình ở ghép này sẽ rất khó phù hợp. Ngược lại, những người thoải mái, hướng ngoại, không quá tính toán chi ly sẽ dễ thích nghi hơn.

“Mình ví dụ như cách tính tiền điện nhà mình trả 30%. Nhà mình dùng bếp điện, máy lạnh, còn nhà anh chị dùng bếp ga, tủ đông và không dùng máy lạnh. Nếu ai tính toán chi tiết rõ ràng, bắt bẻ xem ai dùng đúng bao nhiêu số điện để trả bấy nhiêu tiền thì chắc chắn sẽ không sống chung được. Còn ai thoải mái dễ chịu thì sẽ thấy cách tính này hoàn toàn ổn.

Đối với phát sinh mâu thuẫn thì mình đồng ý 100% là sống chung sẽ có. Tuy nhiên, nếu bạn là con người thoải mái, hướng ngoại và không tính toán thì mâu thuẫn tự động sẽ ít đi. Ví dụ như nhà mình hết nước mắm thì đi qua xin nhà kia miếng, rồi nhà kia không đủ cơm ăn mà nhà mình có dư thì sẽ san sẻ. Khi có mâu thuẫn phát sinh thì mọi người ngồi lại nói chuyện, góp ý mang tính xây dựng để tìm ra phương án tốt cho cả hai bên” , Linh chia sẻ.

Linh cho biết việc ở ghép 2 gia đình cần nhất là sự phù hợp về lối sống và luôn trao đổi thẳng thắn về các vấn đề phát sinh trong sinh hoạt

Trong tương lai, nếu điều kiện tài chính tốt hơn và có thể thuê được một căn chung cư khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng gần nơi làm việc, hai vợ chồng Linh vẫn sẽ chuyển ra ở riêng. Tuy nhiên, từ chính trải nghiệm của mình, cô cho rằng mô hình ở ghép không hề "bất khả thi", miễn là tìm đúng người để đồng hành.

“Lời khuyên của mình cho những gia đình đang cân nhắc lựa chọn này là nên ở ghép với bạn bè quen từ trước, hiểu tính cách của nhau để xem có phù hợp không. Ví dụ như cả hai bên đều ở sạch sẽ hoặc cả hai cùng đơn giản, thoải mái thì sẽ không xảy ra những điều ‘bằng mặt không bằng lòng’. Nhưng nhìn chung, phải là những ai có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, không tính toán chi li và sẵn sàng giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau mới có thể ở ghép được” , Linh nói.

Ảnh: NVCC