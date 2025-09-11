Không phải chứng khoán hay tiền số, 1 loại tài sản lợi nhuận tích luỹ tháng tới 3.821% khiến nhà đầu tư ‘mê mẩn’, chấp nhận rủi ro 1 vết xước cũng khiến giá trị về 0

Lucas Shaw, một nhà quản lý tài khoản 27 tuổi ở Ohio của Mỹ, vừa trúng lớn nhờ khoản đầu tư độc đáo. Anh dùng một phần lợi nhuận để đặt làm riêng chiếc nhẫn đính hôn kim cương và chi trả cho đám cưới sắp tới.

Bí quyết thành công của Shaw không nằm ở cổ phiếu công nghệ lớn hay tiền số, mà chính là thẻ bài Pokémon. Đây là khoản đầu tư đang gây sốt trong giới nhà đầu tư cá nhân.

Lucas Shaw đã mua một chiếc nhẫn đính hôn bằng số tiền thu được từ đầu tư thẻ bài Pokémon.

Ra mắt lần đầu năm 1996 qua trò chơi điện tử của Nintendo, Pokémon đã trở thành hiện tượng toàn cầu với loạt phim hoạt hình, phim điện ảnh và trò chơi. Giờ đây, giá trị thẻ bài Pokémon tăng vọt, kéo theo làn sóng đầu cơ mạo hiểm và thậm chí là một loạt vụ trộm ở Nhật Bản.

Theo công ty phân tích Card Ladder, từ năm 2004 đến tháng 8/2025, giá trị thẻ bài Pokémon đã mang lại lợi nhuận tích lũy hàng tháng đạt 3.821%, vượt xa mức tăng 483% của chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ. Ngay cả cổ phiếu của Meta cũng chỉ ghi nhận mức tăng 1.844% kể từ khi niêm yết năm 2012.

Nhà quản lý quản cáo Justin Wilson, 32 tuổi ở Oklahoma City, ước tính bộ sưu tập khoảng 500 thẻ bài và 100 vật phẩm niêm phong của anh có giá trị khoảng 100.000 USD.

Bắt đầu mua thẻ Pokémon từ nhỏ vào những năm 1990, Wilson quay lại sở thích này vào năm 2019 khi đã có tiền để chi. Với Wilson, thẻ bài không khác gì khoản đầu tư trong tài khoản hưu trí Roth IRA hay tài khoản môi giới Vanguard của anh.

Trong đại dịch, khi nhiều nhà đầu tư cá nhân đổ xô vào cổ phiếu meme như GameStop, một nhóm nhỏ hơn dùng tiền từ gói kích thích kinh tế của chính phủ để đầu tư vào thẻ Pokémon.

Cơn sốt này bùng nổ vào năm 2022, khi influencer Logan Paul công bố mua tấm thẻ hoàn hảo “Pikachu Illustrator” với giá 5,3 triệu USD. Đây là kỷ lục Guinness cho thẻ Pokémon đắt nhất được bán trong một giao dịch cá nhân.

Giá trị của một thẻ Pokémon phụ thuộc vào nhiều yếu tố: độ hiếm, chất lượng hình ảnh và đánh giá từ các tổ chức thẩm định thứ ba. Một thẻ được chấm điểm gần hoàn hảo bởi tổ chức uy tín có thể đạt giá trị hàng triệu USD, trong khi một vết gấp nhỏ hay vết xước có thể khiến giá giảm mạnh. Nhà đầu tư cũng phải cẩn trọng với thẻ giả.

Bộ sưu tập của Justin Wilson.

Nhiều người đầu tư vào thẻ Pokémon vì nhân vật gắn bó với tuổi thơ, điều mà các nhà đầu tư truyền thống trên Phố Wall cho là sai lầm khi để cảm xúc chi phối quyết định tài chính. Các nhân vật được yêu thích như Pikachu hay Charizard thường được săn lùng với giá cao.

Kiến trúc sư doanh nghiệp 43 tuổi Matthew Griffin đang xây dựng bộ sưu tập thẻ Pokémon cho 5 đứa con, từ 9 đến 20 tuổi, như một dạng “tài khoản đầu tư chứng khoán”. Các bộ sưu tập được lưu trữ cẩn thận trong những cuốn sổ, đặt trong phòng chống bão kiểm soát nhiệt độ, cùng với các vật phẩm Pokémon khác, đồ gia truyền và bộ sưu tập đồng hồ. Griffin dự định tặng các bộ sưu tập này cho con khi chúng kết hôn hay mua nhà.

So với thẻ bóng chày – một tài sản khác bùng nổ trong đại dịch – thẻ Pokémon được xem là khoản đầu tư ổn định hơn. Cầu thủ Matt Strahm nhận xét rằng các nhân vật hư cấu không chịu rủi ro từ đời thực. Điều đó giúp thẻ Pokémon giữ giá trị tốt hơn.

Tuy nhiên, giới phê bình cảnh báo giá của thẻ Pokémon thiếu ổn định và mang tính chủ quan. Chúng không có giá chuẩn và số lượng thẻ lưu hành cũng không rõ ràng. Lợi suất khổng lồ của thị trường này làm dấy lên lo ngại về bong bóng đầu cơ.

Thẻ bóng chày từng mất giá vào cuối những năm 1980 khi các công ty tăng sản xuất ồ ạt và thẻ Pokémon cũng có thể đối mặt rủi ro tương tự.

Charlie Pryds 28 tuổi ở Đan Mạch bắt đầu đầu tư vào thẻ Pokémon sau khi tìm lại bộ sưu tập thời thơ ấu trong lúc nghỉ chăm con. “Tôi thích đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tôi có cổ phiếu, tiền số, và giờ thêm thẻ Pokémon”, Pryds chia sẻ. Với anh, đây vừa là đầu tư vừa là đam mê.

Dù các cố vấn tài chính cảnh báo không nên đặt cược tiền hưu trí vào những sinh vật hư cấu, thẻ Pokémon vẫn thu hút nhà đầu tư cá nhân nhờ sự kết hợp giữa tiềm năng tài chính và ký ức tuổi thơ.

Tuy nhiên, để thành công, nhà đầu tư cần tỉnh táo, nghiên cứu kỹ lưỡng và chấp nhận rủi ro của một thị trường đầy biến động.

