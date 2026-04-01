Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải cứ gắn mác healthy là an toàn: Cẩn trọng với những món ăn có thể gây hại tuyến giáp

Theo Thùy Linh | 12-04-2026 - 00:50 AM | Sống

Nhiều thực phẩm được xem là “healthy” lại tiềm ẩn nguy cơ với người có vấn đề tuyến giáp. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng, chúng có thể âm thầm làm bệnh nặng hơn mà bạn không ngờ tới.

Trong những năm gần đây, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, không phải cứ “healthy” là an toàn tuyệt đối. Với những người mắc các bệnh về tuyến giáp như suy giáp, cường giáp hay viêm tuyến giáp Hashimoto, một số thực phẩm quen thuộc lại có thể trở thành “con dao hai lưỡi”.

Trên thực tế, nhiều loại đồ ăn tưởng chừng tốt cho sức khỏe lại có khả năng ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp, thậm chí làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và thúc đẩy sự phát triển của các nhân giáp.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm cần đặc biệt lưu ý, trong đó c ó cả những món được coi là lành mạnh

1. Thực phẩm giàu iốt - tốt nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp

Iốt là vi chất thiết yếu giúp cơ thể sản xuất hormone tuyến giáp. Tuy nhiên, với những người đã có bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt là viêm tuyến giáp Hashimoto hoặc cường giáp, việc nạp quá nhiều iốt lại gây tác dụng ngược.

Các thực phẩm như rong biển, tảo bẹ hay rong biển khô chứa hàm lượng iốt rất cao. Khi tiêu thụ quá mức, chúng có thể kích thích tuyến giáp hoạt động bất thường, làm tăng phản ứng miễn dịch và khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Với nhóm đối tượng này, việc ăn rong biển thường xuyên - dù được coi là “siêu thực phẩm” - cũng không được khuyến khích. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên ăn với lượng nhỏ, tối đa 1 lần/tuần, thậm chí cần tránh hoàn toàn trong một số trường hợp.

2. Đồ ngọt và thực phẩm nhiều chất béo - “kẻ tiếp tay” cho viêm

Trà sữa, bánh ngọt, đồ chiên rán… là những món ăn quen thuộc với giới trẻ. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm trong cơ thể.

Chế độ ăn nhiều đường và chất béo bão hòa có liên quan đến viêm mạn tính - yếu tố quan trọng trong các bệnh tuyến giáp, đặc biệt là Hashimoto. Khi cơ thể rơi vào trạng thái viêm kéo dài, hệ miễn dịch bị kích thích quá mức, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giáp.

Việc thường xuyên tiêu thụ các món ăn này chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến quá trình bệnh diễn biến nhanh hơn.

3. Rau họ cải - tốt nhưng cần ăn đúng cách

Bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải… là những loại rau giàu dinh dưỡng và thường xuất hiện trong thực đơn eat clean. Tuy nhiên, chúng lại chứa hợp chất thiocyanate - có thể cản trở quá trình hấp thu iốt của tuyến giáp.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với người bị suy giáp hoặc thiếu iốt. Nếu ăn sống hoặc ăn quá nhiều, nhóm rau này có thể làm giảm chức năng tuyến giáp theo thời gian.

Tuy nhiên, bạn không cần loại bỏ hoàn toàn. Việc nấu chín kỹ có thể làm giảm đáng kể hoạt chất này. Vì vậy, ăn với lượng vừa phải và chế biến đúng cách vẫn hoàn toàn an toàn.

4. Sản phẩm từ đậu nành - ảnh hưởng đến thuốc tuyến giáp

Đậu phụ, sữa đậu nành hay các sản phẩm từ đậu nành được xem là nguồn protein thực vật lành mạnh. Nhưng với người đang điều trị suy giáp, đây lại là nhóm thực phẩm cần cân nhắc.

Isoflavone trong đậu nành có thể ảnh hưởng đến enzyme tham gia tổng hợp hormone tuyến giáp. Ngoài ra, chúng còn làm giảm khả năng hấp thu thuốc điều trị như levothyroxine.

Điều này không có nghĩa là phải kiêng hoàn toàn, nhưng cần chú ý thời điểm sử dụng. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn đậu nành cách thời điểm uống thuốc ít nhất 4 tiếng để tránh tương tác.

5. Rượu bia - tác động trực tiếp đến tuyến giáp

Không chỉ gây hại gan, rượu bia còn ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào tuyến giáp. Việc uống rượu thường xuyên có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone, đồng thời gây thiếu hụt vi chất như kẽm và selen - những yếu tố quan trọng với chức năng tuyến giáp.

Đặc biệt, với người bị cường giáp, rượu bia còn có thể làm tăng các triệu chứng như hồi hộp, mất ngủ, tim đập nhanh.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống:

“Không phải thực phẩm nào được coi là tốt cũng phù hợp với mọi đối tượng. Với người có bệnh lý tuyến giáp, việc ăn uống cần cá nhân hóa, tránh lạm dụng các thực phẩm có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.” Ông nhấn mạnh rằng chế độ ăn cần cân bằng, đa dạng và phù hợp với tình trạng bệnh cụ thể, thay vì chạy theo các xu hướng dinh dưỡng.

Thay vì kiêng khem cực đoan, người có vấn đề tuyến giáp nên áp dụng một số nguyên tắc đơn giản:

- Kiểm soát lượng iốt: Không ăn quá nhiều thực phẩm giàu iốt, đặc biệt là rong biển

- Hạn chế đồ ngọt, chiên rán: Giảm nguy cơ viêm mạn tính

- Ăn rau họ cải đã nấu chín: Tránh ăn sống hoặc ăn quá nhiều

- Sử dụng đậu nành hợp lý: Tránh dùng gần thời điểm uống thuốc

- Hạn chế rượu bia: Bảo vệ chức năng tuyến giáp và hệ miễn dịch

Ngoài ra, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp và xét nghiệm hormone là rất cần thiết để theo dõi tình trạng bệnh.

Không phải cứ gắn mác “healthy” là có thể ăn thoải mái. Với người có bệnh lý tuyến giáp, việc lựa chọn thực phẩm cần cẩn trọng hơn rất nhiều.

Một chế độ ăn phù hợp không chỉ giúp kiểm soát bệnh tốt hơn mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống. Quan trọng nhất, hãy hiểu cơ thể mình và điều chỉnh thói quen ăn uống một cách khoa học, thay vì chạy theo xu hướng một cách mù quáng.

Phụ nữ mới

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên