Bác sĩ tim mạch chia sẻ 6 điều KHÔNG BAO GIỜ làm sau 6 giờ tối

Theo trang The Mirror, một bác sĩ tim mạch đã tiết lộ sáu điều ông "không bao giờ" làm sau 6 giờ chiều để bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình. Một số thói quen này có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Theo Tổ chức Tim mạch Anh, có tám triệu người ở Anh đang sống chung với bệnh tim mạch, và ước tính hơn một nửa số người Anh sẽ mắc bệnh tim trong suốt cuộc đời.

Do đó, điều tối quan trọng là chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp có thể để cải thiện sức khỏe tim mạch. Mặc dù hầu hết chúng ta đều biết rằng ăn uống cân bằng và vận động thường xuyên là những cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tổng thể, nhưng vẫn có những thói quen nhỏ hàng ngày có thể âm thầm làm suy yếu những nỗ lực tốt nhất của chúng ta.

Với suy nghĩ đó, bác sĩ tim mạch Francesco Lo Monaco, người sáng lập Phòng khám Tim mạch Quốc gia ở London (Anh), đã đưa ra sáu điều bạn nên tránh làm sau 6 giờ chiều nếu muốn giữ cho trái tim mình luôn khỏe mạnh.

1. Không nên dùng nước súc miệng mạnh

Điều đầu tiên mà Tiến sĩ Lo Monaco khuyên không nên làm là sử dụng bất kỳ loại nước súc miệng kháng khuẩn mạnh nào. Ông nói: “Vi khuẩn trong miệng giúp chuyển hóa các hợp chất từ thức ăn thành oxit nitric, giúp mạch máu mềm dẻo và giãn ra khi cần thiết. Tuy nhiên, một số loại nước súc miệng mạnh có thể tiêu diệt vi khuẩn này, điều này có thể làm tăng huyết áp, điều mà bạn không muốn khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày dài”.

2. Không tiếp xúc với ánh sáng xanh

Lướt điện thoại trên giường trước khi ngủ đã trở thành thói quen phổ biến của nhiều người, nhưng nó có thể gây hại nhiều hơn bạn nghĩ. Tiến sĩ Lo Monaco cho biết: “Ánh sáng xanh mạnh vào buổi tối, đặc biệt là chiếu vào mắt, có thể ức chế melatonin, chất không chỉ giúp ngủ ngon mà còn là một trong những chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu hiệu quả nhất. Vì vậy, lượng melatonin thấp hơn đồng nghĩa với việc lượng stress oxy hóa trong động mạch của bạn sẽ tăng lên theo thời gian”.

3. Tránh các bài tập tĩnh cường độ cao

Bác sĩ Lo Monaco cảnh báo rằng, dù là plank, ngồi dựa tường hay treo người, những bài tập này đều có thể làm tăng huyết áp trong nhiều giờ. “Nếu bạn đã trải qua một ngày căng thẳng, hệ thần kinh của bạn sẽ hoạt động quá mức, và việc gắng sức quá nhiều vào đêm khuya sẽ càng làm tình trạng đó thêm trầm trọng”, ông nói. “Hãy tập luyện chăm chỉ nhất vào đầu ngày và giảm cường độ các buổi tập thể dục vào buổi tối muộn để tốt cho tim mạch”.

4. Tránh dùng các loại thuốc an thần

Mặc dù việc uống trà xanh để thư giãn trước khi ngủ có vẻ có lợi, nhưng thực tế lại ngược lại. Tiến sĩ Lo Monaco giải thích: “Một chất như L-theanine, có trong trà xanh, ảnh hưởng đến phản ứng căng thẳng và hệ thần kinh của bạn, và nhịp tim của bạn có liên quan trực tiếp đến điều đó”.

“Nếu dùng sai liều lượng, thời điểm hoặc trong bối cảnh không phù hợp, thực phẩm chức năng có thể tương tác với giấc ngủ theo những cách mà chúng ta không phải lúc nào cũng lường trước được, điều này có thể làm mất cân bằng nhịp tim tự nhiên của bạn”.

5. Đừng nín thở quá lâu

Các bài tập thở thường được thực hành để giúp cải thiện giấc ngủ, nhưng nếu thực hiện không đúng cách, chúng có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch.

Tiến sĩ Lo Monaco cho biết: “Tôi đánh giá cao các bài tập thở, nhưng việc nín thở lâu hoặc lặp đi lặp lại có thể làm giảm lượng oxy trong máu và gây thêm gánh nặng cho tim ở một số người. Trong giai đoạn ngủ REM, máu của bạn dễ đông hơn một chút. Nếu ai đó đã có sẵn các vấn đề về mạch máu hoặc giấc ngủ, việc thêm các yếu tố gây căng thẳng khác lên trên đó là không khôn ngoan".

6. Tránh ăn trong vòng 3 giờ trước khi ngủ

Cuối cùng, Tiến sĩ Lo Monaco khuyên nên nhịn ăn ba tiếng trước khi ngủ để giảm căng thẳng cho tim cũng như cải thiện việc kiểm soát huyết áp.

“Nếu bạn ăn quá gần giờ ngủ, cơ thể sẽ bị buộc phải tăng cường hoạt động thần kinh giao cảm trong khi đáng lẽ ra nó phải được nghỉ ngơi”, ông nói. “Chỉ cần nhịn ăn ba tiếng trước khi đi ngủ, bạn sẽ giảm được căng thẳng cho nội mô và cải thiện tính linh hoạt của mạch máu, nghĩa là tim sẽ cần ít oxy hơn và quá trình phục hồi trong đêm sẽ hiệu quả hơn”.