Tại Việt Nam, xem World Cup 2026 ở đâu?

Tính đến tháng 4/2026, bản quyền truyền hình World Cup tại khu vực Đông Nam Á đã có sự phân cực rõ rệt. Theo danh sách cập nhật mới nhất từ FIFA, 6 quốc gia đã chính thức sở hữu quyền phát sóng ngày hội bóng đá này bao gồm: Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Leste. Tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục khẳng định vai trò khi là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu.

Rào cản từ mức giá “khổng lồ”

Trái ngược với niềm vui của các nước láng giềng, Thái Lan và Malaysia đang rơi vào tình cảnh đầy lo ngại. Nguyên nhân lớn nhất khiến các cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt chính là mức giá mà FIFA đưa ra. Với việc World Cup 2026 mở rộng quy mô lên 48 đội và số trận đấu tăng vọt lên con số 104, giá trị bản quyền đã bị đẩy lên cao kỷ lục.

Tại Malaysia, nguồn tin từ New Straits Times cho biết con số mà FIFA đưa ra lên tới gần 50 triệu USD (tương đương hơn 1.300 tỉ đồng). Đây là một trở ngại quá lớn khiến các đài truyền hình địa phương, kể cả những đơn vị có tiềm lực như RTM hay Astro, vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận cuối cùng. Nếu tình hình không được cải thiện trong hơn hai tháng tới, người hâm mộ bóng đá Malaysia có thể sẽ phải đối mặt với viễn cảnh lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ không được xem World Cup trên các kênh truyền hình trong nước. Tại Thái Lan vấn đề trên cũng tương tự.

Không chỉ có Thái Lan hay Malaysia, các quốc gia khác trong khu vực như Myanmar, Lào và Brunei vẫn đang nằm trong danh sách “chờ”. Thực tế cho thấy, việc sở hữu bản quyền World Cup đang trở thành một bài toán kinh tế nan giải khi giá trị thương mại của giải đấu tăng trưởng vượt quá khả năng chi trả của nhiều nhà đài.