Không phải Đà Lạt, đây mới là điểm đến Việt Nam được báo Anh gọi tên trong top 2 lãng mạn nhất châu Á

Điểm đến Việt Nam được báo Anh gọi tên

Khi nhắc đến những điểm đến lãng mạn ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến Đà Lạt với khí hậu se lạnh, Hội An với phố cổ vàng rực ánh đèn lồng hay Phú Quốc với những bãi biển nổi tiếng. Tuy nhiên, trong một gợi ý mới đây của tạp chí du lịch Anh Time Out, cái tên được xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách những hòn đảo và vịnh biển lãng mạn dạng "hidden gem" tại châu Á lại là Vịnh Ninh Vân, Khánh Hòa.

Theo Time Out, đây là điểm đến phù hợp với các cặp đôi muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ riêng tư, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn có sự tiện nghi vừa đủ. Tạp chí Anh mô tả Vịnh Ninh Vân như nơi mà sự lãng mạn có thể bắt đầu bằng một chuyến thuyền ra vịnh, sau đó là cảm giác như bỏ lại phía sau toàn bộ nhịp sống ồn ào bên ngoài.

Theo Time Out, Vịnh Ninh Vân là điểm đến phù hợp với các cặp đôi muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ riêng tư, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn có sự tiện nghi vừa đủ. (Ảnh: VinWonders)

Không phải ngẫu nhiên mà Vịnh Ninh Vân được đặt cạnh những điểm đến nổi bật khác của châu Á như Koh Chang của Thái Lan, Teshima của Nhật Bản hay Mantanani Islands của Malaysia. Điểm chung của các địa danh này là không quá đông đúc, không bị khai thác theo kiểu đại trà và vẫn giữ được phần nào vẻ đẹp nguyên sơ. Trong đó, đại diện của Việt Nam gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa biển xanh, bãi cát yên tĩnh và những khối núi đá granite vươn ra sát mép nước.

Vịnh Ninh Vân nằm ở khu vực Ninh Hòa, Khánh Hòa, cách trung tâm Nha Trang khoảng 60km về phía Bắc. Dù không quá xa một thành phố biển nổi tiếng, điểm đến này lại mang cảm giác tách biệt rõ rệt. Chính sự đối lập ấy khiến nơi đây trở thành lựa chọn đáng chú ý cho những cặp đôi muốn có một chuyến đi đặc biệt, không phải chen chúc giữa đám đông hay chạy theo các lịch trình check-in dày đặc.

Điểm đến dành cho những kỳ nghỉ riêng tư

Khác với nhiều bãi biển sôi động, Vịnh Ninh Vân hấp dẫn du khách bằng nhịp điệu chậm rãi. Ở đây, trải nghiệm đáng giá không nằm ở việc đi thật nhiều nơi trong một ngày, mà là tận hưởng không gian biển – núi một cách trọn vẹn hơn. Du khách có thể bắt đầu buổi sáng bằng việc ngắm bình minh trên mặt nước, dành thời gian nghỉ ngơi bên bãi biển, tham gia các hoạt động dưới nước hoặc đơn giản là đọc sách, nghe tiếng sóng và tạm ngắt kết nối với nhịp sống thường ngày.

Khác với nhiều bãi biển sôi động, Vịnh Ninh Vân hấp dẫn du khách bằng nhịp điệu chậm rãi. (Ảnh: Traveloka)

Một trong những yếu tố khiến Vịnh Ninh Vân được truyền thông quốc tế chú ý là mô hình nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên. Theo trang chính thức của Six Senses Ninh Van Bay, du khách thường di chuyển từ sân bay Cam Ranh đến khu vực lounge tại Nha Trang trong khoảng 60 phút, sau đó tiếp tục đi thuyền khoảng 20 phút để tới khu nghỉ dưỡng. Việc tiếp cận bằng đường thủy góp phần tạo nên cảm giác riêng tư, khiến hành trình đến đây giống một phần của trải nghiệm hơn là chỉ đơn thuần là di chuyển.

Không gian tại Vịnh Ninh Vân cũng phù hợp với nhiều kiểu du khách khác nhau. Với các cặp đôi, đây có thể là nơi cho kỳ nghỉ trăng mật, dịp kỷ niệm hoặc chuyến đi cần sự yên tĩnh. Với những người yêu thiên nhiên, điểm đến này mở ra cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của biển Khánh Hòa bên ngoài các khu du lịch đông khách. Còn với nhóm du khách muốn nghỉ dưỡng nhưng không thích sự phô trương, Vịnh Ninh Vân mang đến cảm giác "sang trọng giản dị" đúng như cách nhiều tạp chí du lịch quốc tế thường dùng để mô tả các khu nghỉ dưỡng biệt lập.

Không gian tại Vịnh Ninh Vân cũng phù hợp với nhiều kiểu du khách khác nhau. (Ảnh: VinWonders)

Bên cạnh biển xanh và không gian nghỉ dưỡng, du khách cũng có thể kết hợp hành trình với trải nghiệm ẩm thực địa phương. Khi trở về Nha Trang hoặc di chuyển trong khu vực Khánh Hòa, những món quen thuộc như bún sứa, hải sản, bánh căn hay nem nướng có thể trở thành điểm nhấn giúp chuyến đi trọn vẹn hơn. Trong đó, bún sứa là món ăn thường được nhắc tới khi nói về ẩm thực Nha Trang, với nước dùng thanh, sứa giòn và rau ăn kèm tươi mát.

Từ "viên ngọc ẩn" đến gợi ý mới cho du khách Việt

Việc Vịnh Ninh Vân được Time Out gọi tên cho thấy sức hút ngày càng rõ của những điểm đến không quá ồn ào tại Việt Nam. Thay vì chỉ tìm đến các đô thị du lịch quen thuộc, nhiều du khách hiện nay bắt đầu ưu tiên những nơi có không gian riêng, cảnh quan còn giữ được nét tự nhiên và trải nghiệm mang tính nghỉ dưỡng sâu hơn.

Với khách trong nước, Vịnh Ninh Vân có thể là một gợi ý khác biệt khi lên kế hoạch du lịch Khánh Hòa. Thay vì chỉ lưu trú tại trung tâm Nha Trang, du khách có thể dành một phần hành trình cho khu vực phía Bắc, nơi có nhịp sống chậm hơn và cảnh quan biển – núi đặc trưng. Tuy nhiên, do một số khu nghỉ dưỡng ở đây có cách tiếp cận riêng bằng thuyền, du khách nên tìm hiểu kỹ phương tiện di chuyển, thời gian đưa đón, điều kiện thời tiết và chi phí trước khi đặt dịch vụ.

Việc Vịnh Ninh Vân được Time Out gọi tên cho thấy sức hút ngày càng rõ của những điểm đến không quá ồn ào tại Việt Nam. (Ảnh: VinWonders)

Thời điểm lý tưởng để khám phá các vịnh biển ở Khánh Hòa thường là mùa khô, khi biển êm và thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Với những chuyến đi thiên về nghỉ dưỡng, du khách cũng nên đặt trước dịch vụ lưu trú, kiểm tra chính sách di chuyển bằng tàu và chuẩn bị hành lý gọn nhẹ để thuận tiện khi lên xuống thuyền.

Trong danh sách của Time Out, Vịnh Ninh Vân không phải điểm đến ồn ào nhất, cũng không phải nơi xuất hiện dày đặc trên bản đồ du lịch đại chúng. Nhưng chính sự kín đáo ấy lại làm nên sức hấp dẫn riêng. Giữa lúc nhiều người tìm kiếm những kỳ nghỉ ít đông đúc hơn, có nhiều khoảng lặng hơn và gần thiên nhiên hơn, vịnh biển này trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc.

Không cần những con phố phủ sương hay các tọa độ check-in quen thuộc, Vịnh Ninh Vân vẫn có cách riêng để tạo nên cảm giác lãng mạn: một chuyến thuyền ngắn, mặt biển trong xanh, núi đá bao quanh và cảm giác được rời xa nhịp sống thường ngày. Đó cũng là lý do điểm đến này được báo Anh xếp vào top 2 lãng mạn nhất châu Á, mở thêm một gợi ý mới cho du khách khi nghĩ về du lịch Việt Nam.

Nguyệt Phạm (Theo VOV, Vietnamtourism, Vietnam News)