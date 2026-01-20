Không phải Honda hay Yamaha, xe tay ga này gây "sốt" vì nhẹ hơn đối thủ gần 40 kg
Một mẫu xe tay ga địa hình mới mang tên Panthette X vừa được thương hiệu Anh quốc Phelon & Moore (P&M) giới thiệu, đặt mục tiêu thách thức các “ông lớn” như Honda ADV350 và Yamaha XMax 300 trong phân khúc tay ga phân khối lớn.
