Không phải iPhone 15, đây là mới là dòng smartphone Apple nên mua lúc này vì giá sẽ "tuột dốc không phanh"?

Hẳn 1 dòng iPhone bị cấm bán giữa lúc Apple "trình làng" iPhone 15?

Hôm 12/9, cùng ngày diễn ra sự kiện "Wonderlust" của Apple, ANFR (Agence Nationale des Fréquences) cơ quan giám sát bức xạ của Pháp đã yêu cầu Apple ngừng bán toàn bộ dòng iPhone 12 ở nước này vì chúng được cho phát ra bức xạ điện từ cao quá mức cho phép.

Cụ thể ANFR đã phát hiện mức hấp thụ năng lượng điện từ ở cơ thể người dùng iPhone 12 là 5,74 watt/kg khi họ cầm điện thoại trên tay hoặc để trong túi. Để so sánh, tỉ suất hấp thụ năng lượng điện từ được cho phép ở Châu Âu là 4,0 watt/kg.

Theo BBC, Apple đang xem xét vấn đề nhưng đã cung cấp cho ANFR bằng chứng cho thấy iPhone 12 không vượt quá giới hạn pháp lý. Tuy nhiên, người Pháp vẫn đang mong đợi gã khổng lồ công nghệ phản hồi nghiêm túc hơn trong vòng vài ngày tới.

Cụ thể Bộ trưởng Bộ kỹ thuật số Pháp ông Jean-Noel Barrot cho biết: "Dự kiến Apple sẽ phản hồi trong vòng 2 tuần. Nếu họ không làm như vậy, tôi sẵn sàng ra lệnh thu hồi tất cả iPhone 12 đang lưu hành. Không ai nằm ngoài quy tắc, bao gồm cả những gã khổng lồ kỹ thuật số".

iPhone 12 có thực sự nguy hiểm?

Trong một tuyên bố với Reuters ít giờ trước, Apple đã bác bỏ cáo buộc của ANFR và nói thêm rằng iPhone 12 "đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận là tuân thủ các tiêu chuẩn bức xạ toàn cầu. Chúng tôi đã cung cấp một số kết quả từ phòng thí nghiệm của Apple và bên thứ 3 chứng minh sự tuân thủ của điện thoại với cơ quan Pháp.

Apple tiếp tục cho biết họ đang phản đối những phát hiện của ANFR và sẽ làm việc với cơ quan này để tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Mặc dù thật đáng sợ khi nghĩ rằng thứ theo bạn cả ngày có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiều nghiên cứu về trường điện từ do điện thoại di động tạo ra, "không có tác động xấu nào đến sức khỏe được xác định là do sử dụng điện thoại di động".

Không những vậy, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Pháp Le Parisien gần đây, chính ông Jean-Noel Barrot cũng gợi ý rằng chỉ cần Apple tung ra một bản cập nhật phần mềm, mức độ bức xạ đã có thể giảm xuống mức mà người Pháp cho phép.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi mức bức xạ điện từ của iPhone 12 quá cao, Apple vẫn có một giải pháp đơn giản để giải quyết nó.

Những ảnh hưởng có thể tới thị trường?

Theo trang tin Trusted Reviews, vì "điều thú vị là cơ quan quản lý Pháp đã chọn ngày trọng đại nhất trong năm với người hâm mộ Apple" và mặc dù tin tức này "có thể đã bị chôn vùi dưới tin tức về iPhone 15" , nhưng một số người dùng iPhone 12 có thể đang cân nhắc việc nâng cấp lên iPhone 15 hoặc các mẫu thấp hơn một chút.

Sau khi iPhone 15 được ra mắt, Apple Store đã loại bỏ iPhone 12, 12 mini và 13 mini khỏi giỏ sản phẩm và chỉ giữ lại iPhone 14, 14 Plus, SE 3 và 13 tiêu chuẩn (Apple Store Việt Nam loại bỏ thêm mẫu này).

Tuy nhiên tất cả không có nghĩa là dòng iPhone 12 đã biến mất trên thị trường, vẫn còn một lượng hàng tồn kho đáng kể trong các nhà bán lẻ.

Và mặc dù hiện tại Apple vẫn giữ nguyên giá của iPhone SE 3 và 13 tiêu chuẩn (429 và 599 USD), tuy nhiên việc giảm giá các mẫu cũ là có thể xảy ra trên cả Apple Store và các nhà bán lẻ (từ 100 USD).

Tất cả cho thấy những chiếc iPhone 12 mới và đã qua sử dụng sẽ đi cùng với mức giá tốt hơn nhiều so với trước ngày 12/9.

Trong sự kiện "Hi, Speed" diễn ra vào tháng 10/2020 (gần 3 năm trước), Apple đã cho ra mắt iPhone 12,12 Mini, 12 Pro và 12 Pro Max. Dòng iPhone 12 sở hữu những tính năng đột phá tại thời điểm đó và vẫn tiếp tục xuất hiện trên các mẫu iPhone sau này như cạnh được vát phẳng, màn hình Super Retina XDR 6,1 và 6,7 inch, sạc nhanh MagSafe, cảm biến LIDAR, kết nối 5G...