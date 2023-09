Dùng làm chiêu bài quảng cáo chính để bán iPhone 15 Pro, vật liệu titan hóa ra không "thần thánh" như Apple đang nói?

"Thật cứng cáp, thật nhẹ, thật Pro"

Năm nay, cùng với kết nối USB-C cho mọi mẫu iPhone 15, việc bổ sung khung titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max được đánh giá là chiêu bài tiếp thị chủ đạo của Apple, khi vật liệu mới chiếm ưu thế trong phần trình bày của sự kiện ra mắt, cũng như trên trang web bán hàng.

"Titan. Thật cứng cáp. Thật nhẹ. Thật Pro", khẩu hiệu quảng cáo trên Apple.com gợi ý rõ ràng về hai lợi ích chính khi chuyển đổi từ khung thép không gỉ sang titan trên iPhone dòng Pro.

Nhưng iPhone 15 Pro cứng cáp và nhẹ hơn bao nhiêu so với thế hệ trước và cả hai yếu tố này có tương đương với những cải tiến hữu hình đối với người dùng hay không?

Tin tốt là những tuyên bố của Apple về trọng lượng nhẹ của titan là có cơ sở. iPhone 15 Pro chỉ nặng 187g, nhẹ hơn khoảng 19g so với iPhone 14 Pro, trong khi iPhone 15 Pro Max cũng nhẹ hơn 19g so với iPhone 14 Pro Max (221g so với 240g).

Để so sánh, 19g là trọng lượng của bốn thẻ tín dụng xếp chồng lên nhau, nghe có vẻ không nhiều nhưng sự khác biệt là có thể cảm nhận.

Trong bài đánh giá thực tế iPhone 15 Pro Max, cây bút Lance Ulanoff của TechRadar, đã viết: "Trên tay tôi, iPhone 15 Pro Max cho cảm giác nhẹ hơn đáng kể so với iPhone 14 Pro Max".

Có thể một số người dùng thích cảm giác đầm tay của iPhone 14 Pro Max – với trọng lượng 240g mang lại cảm giác tâm lý về sự chắc chắn và chất lượng hoàn thiện – nhưng không thể phủ nhận rằng trọng lượng 221g của iPhone 15 Pro Max mới vẫn cho thấy cảm giác tương tự dù nhẹ hơn nhiều.

Bỏ qua về mặt trọng lượng, bây giờ hãy nói về độ bền. Apple cho biết titan cấp 5 được sử dụng trên iPhone là "hợp kim tương tự mà tàu vũ trụ sử dụng cho các sứ mệnh tới sao Hỏa", lời quảng cáo như khẳng định về khả năng chống va đập của máy.

Về mặt kỹ thuật, việc sử dụng titan trong iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max thực sự làm cho những chiếc điện thoại này bền hơn so với các thiết bị đời trước, nhưng có một điều mà Apple không nhắc đến ở đây.

iPhone 15 không hề cứng cáp hơn

Để đi cùng với "dải titan chắc chắn" này, điện thoại Pro mới của Apple có "kính mặt sau cứng nhất trên điện thoại thông minh" và mặt trước Ceramic Shield "thậm chí còn cứng hơn bất kỳ loại kính điện thoại thông minh nào".

Tất cả điều đó nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng hai chất liệu nói trên cũng là thứ đã có ở iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Apple vẫn chưa nâng cấp mặt kính trên cả hai mẫu iPhone 15 Pro của mình, đây là thứ vốn cũng là điểm yếu chính của mọi điện thoại.

Chi tiết này đã được YouTuber công nghệ Marques Brownlee nêu ra trong video bày tỏ quan điểm về việc ra mắt iPhone 15.

Khung viền bằng thép không gỉ trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đã có khả năng chống rơi khá tốt, có thể bị trầy xước nhỏ, nhưng thiệt hại thực sự thường xảy ra ở phần mặt kính. Và đó vẫn là thực tế đối với iPhone 15 Pro, khi máy chỉ có khung titan còn mặt lưng và mặt trước vẫn dễ tổn thương.

Vì vậy, iPhone Pro mới của Apple "rất cứng cáp" – nhưng chúng không cứng cáp và bền bỉ hơn nhiều so với đời trước.

Phải thừa nhận rằng khung titan mới trông rất đẹp. Apple cho biết họ sử dụng "gia công chính xác, chà nhám, chải và phun cát" để đạt được độ hoàn thiện mịn của các mặt và người dùng có thể chọn mẫu Pro với các màu sắc như titan đen, titan trắng, titan xanh hoặc titan tự nhiên.

Nhưng vì hầu hết mọi người sẽ sử dụng iPhone 15 Pro hoặc iPhone 15 Pro Max cùng với ốp lưng nên thật khó để nhìn thấy rõ rệt cải tiến về vẻ ngoài trên sản phẩm mới.

Lợi ích rõ ràng nhất của việc Apple chuyển sang sử dụng titan là giảm trọng lượng cho cả hai mẫu Pro.

Đây không phải là một bản nâng cấp tầm thường và Apple xứng đáng được khen ngợi vì đã đóng gói tất cả các tính năng công nghệ thông minh của iPhone 15 Pro vào một hình hài nhẹ hơn, hấp dẫn hơn – nhưng cần nhớ rằng titan không "thần thánh" như những gì Apple quảng cáo và như chúng ta đang nghĩ.