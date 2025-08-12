Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc

12-08-2025 - 10:32 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh tượng tại một khu du lịch tại Trung Quốc khiến cộng đồng mạng phải ngỡ ngàng vì đông như kiến.

Mới đây, một cảnh tượng được ghi lại tại một sa mạc ở Trung Quốc khiến cho cộng đồng mạng phải ngỡ ngàng. Dòng người ngồi trên hàng trăm con lạc đà nối đuôi nhau đi trên sa mạc tạo nên một cảnh tượng đông như kiến.

Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc- Ảnh 1.
Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc- Ảnh 2.

Dòng lạc đà nối đuôi nhau trên sa mạc

Không chỉ người lớn, ngay cả trẻ em cũng ngồi trên lạc đà để đi theo gia đình. Nhìn vào những bức ảnh cũng có thể cảm nhận được sự nắng nóng khắc nghiệt trên sa mạc. Tuy nhiên, theo nhiều du khách chia sẻ trên Xiaohongshu rằng thời tiết trên sa mạc vào buổi sáng dao động từ 30 độ C trở lên nhưng sau hoàng hôn, nhiệt độ sẽ giảm xuống và không khí bắt đầu mát mẻ, dễ chịu. Với thời tiết nắng nóng, du khách thường chọn đến sa mạc vào lúc xế chiều. Đây được xem là khoảng thời gian “vàng” để tránh được cái nóng gay gắt của ban ngày.

Không những thế, một hình ảnh khiến cho nhiều người còn ngỡ ngàng hơn chính là thay vì tắc đường xe thì tại đây có cả tắc đường lạc đà. Những đoàn lạc đà chở khách nối đuôi nhau dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp trên cát. Thậm chí, để điều tiết dòng giao thông đặc biệt này, khu du lịch đã phải làm đèn giao thông dành riêng cho lạc đà để hạn chế tình trạng ùn tắc và di chuyển trật tự hơn. Trên Xiaohongshu, một du khách chia sẻ rằng họ lần đầu tiên được nhìn thấy đèn giao thông dành cho lạc đà và đây là một trải nghiệm đáng để thử.  

Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc- Ảnh 3.

Đèn giao thông dành cho lạc đà tại sa mạc

Được biết, cảnh tượng độc đáo này đang được diễn ra tại núi Minh Sa, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, là một khu du lịch nổi tiếng với cảnh đẹp hùng vĩ khi có một con sông hình bán nguyệt ngay giữa lòng sa mạc Gobi. Con sông này có tên là Nguyệt Nha Tuyền, từng là nơi dừng chân của thương nhân trên con đường Tơ lụa huyền thoại. Chính cảnh tượng hùng vĩ và tuyệt đẹp này đã thu hút nhiều du khách cưỡi lạc đà đến để tận mắt chứng kiến.

Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc- Ảnh 4.
Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc- Ảnh 5.

Địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc

Ngoài hoạt động ngắm sa mạc hùng vĩ thì du khách còn được chiêm ngưỡng cảnh tượng hoàng hôn khi mặt trời buông xuống, pháo hoa và lễ hội âm nhạc tại đây. Hàng trăm người cắm trại trên sa mạc, trên tay cầm gậy cổ vũ hòa mình cùng nhau chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt.

Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc- Ảnh 6.
Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc- Ảnh 7.
Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc- Ảnh 8.

Nơi đây vào ban đêm sẽ có màn bắn pháo hoa

Chính sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và không khí lễ hội về đêm đã tạo nên sức hút khó cưỡng, khiến du khách sẵn sàng vượt qua sự đông đúc, chen chúc nhau để có những trải nghiệm đáng nhớ.

Du khách đến đây được gợi ý cần phải mang đầy đủ áo chống nắng, mũ, kính râm và nước để đối phó với thời tiết khô nóng đặc trưng của sa mạc. Đảm bảo cơ thể không bị kiệt sức hay mất nước để có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

