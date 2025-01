Không phải NEU, FTU, đây mới là đại học Top 1 Việt Nam: Khuôn viên rộng gấp 2 lần quận Hoàn Kiếm, gấp 43 lần ĐH Bách khoa HN

Mới đây, VNUR (Viet Nam's University Rankings) đã công bố bảng xếp hạng top 100 các trường đại học Việt Nam năm 2025. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học xếp ở vị trí đầu bảng là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Kết quả xếp hạng của VNUR-2025. Ảnh chụp màn hình

Cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN hiện bao gồm 9 trường đại học thành viên, 3 trường/khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo – nghiên cứu cùng với 16 đơn vị phục vụ. Theo thống kê năm 2021, ĐHQGHN có gần 500 chương trình đào tạo (trong đó, hơn 300 chương trình sau đại học), hơn 200 phòng thí nghiệm, và hơn 30 nhóm nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trường có trụ sở chính tại Hoà Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây. Với diện tích hơn 11,13 km2, ĐHQGHN là đại học rộng nhất Việt Nam, có diện tích lớn gấp đôi so với quận Hoàn Kiếm (khoảng 5,34 km2), gần gấp đôi đại học Quốc gia TP.HCM (6,44 km2), gần gấp 4 lần đại học Đà Nẵng (3 km2) và rộng gấp 43 lần đại học Bách Khoa Hà Nội (0,26 km2).

Là một trong những đại học trọng điểm của cả nước, có sứ mệnh thực hiện những nhiệm vụ khoa học – đào tạo mang tính chiến lược, ĐHQGHN định hướng đến năm 2045 sẽ trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực nằm trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Cũng theo phân tích của VNUR, 40 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong TOP 100 VNUR-2024 tăng hạng trong TOP 100 của VNUR-2025. Mức tăng hạng có giá trị từ 1 đến 30. Trong nhóm này cơ sở giáo dục đại học tăng hạng nhiều nhất là Trường Đại Học Y Dược TP.HCM với mức tăng là 30 bậc, từ vị trí thứ 85 năm 2024 lên 55 năm 2025.

Bên cạnh đó, 10 cơ sở giáo dục đại học trong TOP 100 VNUR-2024 đã không có mặt trong TOP 100 của VNUR-2025. Tương ứng, 10 cơ sở giáo dục đại học không có mặt trong TOP 100 VNUR-2024 lần đầu gia nhập TOP 100 của VNUR-2025. Thứ hạng của các trường này trong VNUR-2025 là từ 57 đến 95. Trong nhóm này có Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM thăng hạng mạnh nhất là 118 bậc lên thứ hạng 57.

Theo VNUR, các cơ sở giáo dục đại học trong nhóm xếp hạng cao thường là các trường lâu đời. Bình quân tuổi đời của các trường TOP 100 năm nay là 38 tuổi, so với năm 2024 là 36 tuổi. Từ góc độ vị trí địa lý, các cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

VNUR

So với VNUR- 2024, các cơ sở giáo dục đại học công lập vẫn chiếm đa số trong TOP 100 của VNUR-2025 với tỷ lệ là 84% tăng nhẹ so với năm 2024, trong khi đó các cơ sở giáo dục đại học tư thục có tỷ lệ là 16%, có giảm so với năm 2024.

VNUR

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2025 rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin lớn bao gồm: Báo cáo ba công khai, các Đề án tuyển sinh, các dữ liệu về xếp hạng của các bảng xếp hạng toàn cầu như QS, THE, ARWU, kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hạng của QS Stars và UPM, dữ liệu của Web of Science (WOS) và SCOPUS trong giai đoạn 5 năm (2019-2023), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ, dữ liệu về các tạp chí khoa học uy tín của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, dữ liệu về cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử bản quyền cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các nguồn uy tín có liên quan.

Việc xếp hạng được thực hiện thông qua Bộ Tiêu chuẩn và Tiêu chí gồm 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh toàn diện các sứ mạng cơ bản của CSGDĐH như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

VNUR đã được đăng ký với Tổ chức Chuyên gia Xếp hạng Quốc tế (International Ranking Experts Group– IREG) vào tháng 5 năm 2024 và là một trong 67 bảng xếp hạng quốc gia toàn thế giới.