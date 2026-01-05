Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải người dân nào cũng biết: Đi xe quá chậm cũng bị phạt tới tiền triệu

05-01-2026 - 16:50 PM | Xã hội

Không chỉ chạy quá tốc độ, người tham gia giao thông đi quá chậm cũng bị xử phạt nặng.

Đáng lưu ý, các quy định xử phạt hành vi điều khiển phương tiện chạy quá chậm đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và đến nay vẫn đang được áp dụng. Người tham gia giao thông cần nắm rõ để tránh vi phạm không đáng có, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Không chỉ chạy quá tốc độ, đi quá chậm cũng bị xử phạt nặng

Khi tham gia giao thông, phần lớn người điều khiển phương tiện thường chỉ chú ý đến việc không chạy quá tốc độ cho phép. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, việc điều khiển phương tiện chạy quá chậm so với quy định hoặc không đúng làn đường cũng là hành vi vi phạm và có thể bị xử phạt với mức tiền không nhỏ.

Nhiều tuyến đường hiện nay đã được cắm biển quy định tốc độ tối thiểu , đặc biệt trên cao tốc và các trục giao thông lớn. Việc chạy thấp hơn mức tốc độ này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Không phải người dân nào cũng biết: Đi xe quá chậm cũng bị phạt tới tiền triệu- Ảnh 1.

Ô tô chạy quá chậm có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Theo quy định mới, người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

Điều khiển xe chạy dưới mức tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu;

Chạy chậm hơn các phương tiện cùng chiều nhưng không di chuyển về làn bên phải theo chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đang chạy quá tốc độ cho phép.

Đáng chú ý, nếu hành vi chạy xe quá chậm gây ra tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng , đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe .

Xe máy cũng không được phép chạy quá chậm tùy tiện

Đối với xe máy, mức xử phạt được chia theo tính chất và mức độ vi phạm:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có quy định;

Phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu chạy tốc độ thấp nhưng không đi sát bên phải phần đường, gây cản trở giao thông.

Trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá chậm dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng , kèm theo hình thức trừ 10 điểm GPLX .

Xe máy chuyên dùng: chạy chậm cũng bị phạt nặng

Với xe máy chuyên dùng, pháp luật quy định mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu người điều khiển chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có quy định cụ thể.

Nếu hành vi này gây ra tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ tăng lên từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng , tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.

Theo Thái Hà

Thanh niên Việt

