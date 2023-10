Không phải thuốc bổ, đây mới là những thứ sau tuổi 50 cần để não bộ trẻ lại

Sự thật là não bộ sẽ thay đổi khi bạn già đi, dẫn đến suy giảm nhận thức. Ở một số người có thể phát triển những thay đổi nghiêm trọng, mắc bệnh về thần kinh như mất trí nhớ, bệnh Alzheimer. Mặc dù có nhiều thứ giúp cải thiện nhận thức như uống thuốc bổ não... nhưng các chuyên gia nhận định, không gì tuyệt hơn bằng việc tập trung chế độ ăn uống với những thực phẩm cải thiện sức khỏe não bộ.

"Đây là cách thiết thực giúp bạn làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức, ngăn chặn bệnh tật, nhất là sau tuổi 50", BS Mai Việt (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) nhận định.



Danh sách những thực phẩm giúp cải thiện sức khỏe não bộ, sau tuổi 50 nên ăn thường xuyên

1. Việt quất

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker (cố vấn y tế của Eat This Not That), việt quất rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ não khỏi căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm, làm chậm quá trình lão hóa não và tăng cường khả năng giao tiếp.

Chuyên gia cho biết thêm, việt quất chứa một lượng lớn flavonoid, đặc biệt là anthocyanin. Nó được chứng minh có tác dụng cải thiện trí nhớ, nhận thức và kỹ năng vận động.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, những người tham gia tiêu thụ bột quả việt quất hàng ngày đã cải thiện trí nhớ, thời gian phản ứng nhận thức cũng nhanh hơn.

2. Lựu

Lựu được mệnh danh là "viên ngọc quý của mùa đông", giúp cải thiện sức khỏe não bộ. Loại quả này nhiều nước, có chất chống oxy hóa mạnh polyphenol. Polyphenol giúp chống lại stress oxy hóa, tác nhân chính gây ra các rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và Parkinson.

Ngoài ra, lựu còn là nguồn cung cấp nitrat tốt trong chế độ ăn uống, có tác dụng cải thiện lưu lượng máu đến não và tăng cường chức năng nhận thức. Một báo cáo gần đây được công bố trên Hiệp hội Dinh dưỡng lâm sàng và chuyển hóa châu Âu cho biết, một số nghiên cứu trước đây tìm thấy mối liên hệ giữa nitrat và chức năng não, nhưng vẫn cần nghiên cứu dài hạn hơn.

3. Cam

Dù bạn đang ăn cam hay uống nước cam, chúng đều tốt để cải thiện sức khỏe não bộ của bạn.

Ngoài lượng vitamin C cao, cam chứa nhiều flavonoid, có tác dụng giảm viêm và phục hồi chức năng tế bào trong não bộ. Cam cũng rất giàu folate, có thể ảnh hưởng đến chức năng não.

4. Quả óc chó

Các chất dinh dưỡng trong quả óc chó, bao gồm cả polyphenol, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Một báo cáo từ Tạp chí Dinh dưỡng cho rằng, chất chống oxy hóa trong quả óc chó giúp ngăn ngừa stress oxy hóa và viêm nhiễm thường thấy ở người lớn tuổi. Đồng thời, sự tồn tại của axit béo lành mạnh trong quả óc chó cũng rất tốt cho não bộ đang già đi.

Đây cũng là loại quả tốt cho sức khỏe tim mạch. Tim bơm máu lên não để não bộ hoạt động bình thường. Do đó, ăn quả óc chó sẽ tăng cường sức khỏe não bộ hơn nữa.

5. Cá hồi

Cá hồi chứa axit béo omega-3, tốt cho não bộ. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Cureus, omega-3 có tác dụng cải thiện trí nhớ, học tập và "sức khỏe nhận thức".

Không chỉ vậy, Viện Y tế Quốc gia Mỹ còn cho rằng, ăn nhiều thực phẩm giàu omega-3 giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

Ngoài việc giàu axit béo omega-3, cá hồi còn chứa vitamin D - một chất dinh dưỡng có thể giúp tăng cường nhận thức và sức khỏe não bộ.

6. Rau lá xanh

Cải xoăn, rau bina, rau arugula và cải chíp được gọi là "rau lá xanh" và những loại rau này rất tốt cho sức khỏe, trong đó có sức khỏe não bộ.

Theo Harvard Health, các loại rau lá xanh chứa rất nhiều folate, vitamin K, lutein và beta-carotene, tất cả đều liên quan đến việc làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology phát hiện, một khẩu phần rau xanh mỗi ngày có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức khi bạn già đi.

7. Trứng

Trứng giàu protein, choline. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cơ thể bạn cần choline để điều chỉnh tâm trạng và chức năng trí nhớ. Nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Thần kinh học hành vi cho thấy, tăng cường tiêu thụ choline trong chế độ ăn uống làm giảm nguy cơ "chức năng nhận thức thấp" ở người lớn tuổi.

Một báo cáo gần đây của Frontiers in Aging Neuroscience xác nhận, choline có thể giúp trì hoãn sự suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. Trong khi nghiên cứu năm 2023 đăng tải trên trang Lipids in Health and disease cho thấy, những người tham gia từ 60 tuổi trở lên tiêu thụ choline, đặc biệt từ lòng đỏ trứng, đã cải thiện "trí nhớ bằng lời nói".

8. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin K, liên quan trực tiếp đến sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu từ Hiệp hội Alzheimer kết luận, lượng vitamin K hấp thụ cao hơn có liên quan đến tốc độ suy giảm nhận thức, làm chậm lão hóa.

Loại rau này còn chứa nhiều sulforaphane - hợp chất được tìm thấy trong các loại rau họ cải như súp lơ trắng, cải chíp và bông cải xanh, rất tốt cho não bộ.

9. Cá mòi

Cá mòi không chỉ chứa nhiều axit béo omega-3 lành mạnh, tốt cho sức khỏe não bộ mà còn giàu vitamin D. Đây là một chất dinh dưỡng khác có thể giúp bạn cải thiện chức năng nhận thức khi già đi.

10. Nghệ

Curcumin - thành phần hoạt chất chính trong củ nghệ - có thể chống lại sự phát triển của bệnh Alzheimer. Nó có lợi trong việc giảm mảng bám amyloid - được tạo thành từ các protein kết tụ lại với nhau và có liên quan đến sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Ngoài ra, curcumin có thể giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm liên quan đến suy giảm nhận thức, giúp cải thiện sức khỏe não bộ rất tốt.