Không phải tiếng Anh, đây là ngôn ngữ mà ChatGPT gợi ý nên học nhất: 5 năm nữa sẽ cực hot!

Khi nhắc tới ngoại ngữ, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay tới tiếng Anh. Nhưng nếu nhìn vào xu hướng toàn cầu và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, tiếng Trung là ngôn ngữ xu hướng và đây cũng chính là thứ tiếng mà ChatGPT khuyên bạn nên cân nhắc học. Lý do không chỉ đơn giản vì tiếng Trung được hơn 1 tỷ người sử dụng, mà còn vì nó mở ra hàng loạt cơ hội nghề nghiệp, học tập và trải nghiệm mà ít ngôn ngữ nào sánh được.

Trung Quốc hiện không chỉ là một thị trường nội địa khổng lồ mà còn là “đầu cầu” quan trọng trong kinh tế, thương mại và công nghệ toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các startup, công ty FDI hay doanh nghiệp có đối tác Trung Quốc, đang rất cần nhân sự biết tiếng Trung. Biết ngôn ngữ này đồng nghĩa với việc bạn trở thành một ứng viên hiếm, giá trị, dễ được tuyển chọn và có cơ hội thăng tiến nhanh. Thậm chí, trong nhiều ngành, tiếng Trung còn là “vũ khí” giúp bạn nổi bật hơn hẳn so với những người chỉ biết tiếng Anh.

Học tiếng Trung không chỉ giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp bạn hiểu sâu hơn về văn hóa, tư duy và cách làm việc của người Trung Quốc. Khi thành thạo tiếng Trung, bạn không chỉ trao đổi dễ dàng với đối tác, mà còn có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, báo cáo thị trường hay nghiên cứu công nghiệp, những điều mà phiên dịch hay tiếng Anh đôi khi không thể thay thế. Đây cũng là lý do nhiều công ty lớn sẵn sàng trả mức lương cao hơn cho những ứng viên biết tiếng Trung, đặc biệt là những vị trí liên quan đến hợp tác quốc tế và kinh doanh xuyên biên giới.

Vậy ai phù hợp học tiếng Trung?

- Trước hết, những bạn muốn làm việc trong thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics hoặc các công ty có đối tác Trung Quốc. Đây là những lĩnh vực mà nhân sự biết tiếng Trung luôn được săn đón và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Những ai hướng tới công việc quốc tế, startup, kinh doanh hoặc hợp tác xuyên biên giới, nơi tiếng Anh kết hợp tiếng Trung sẽ là lợi thế kép, giúp bạn xử lý tình huống nhanh hơn và mở rộng mạng lưới quan hệ.

- Những người tò mò văn hóa, thích giao lưu và muốn mở rộng tầm nhìn. Học tiếng Trung giúp bạn khám phá văn hóa, lịch sử, triết lý Đông phương và kết nối với nhiều người hơn, không chỉ ở Trung Quốc mà còn với các cộng đồng nói tiếng Trung trên toàn thế giới.

- Cuối cùng, những bạn kiên nhẫn và chịu khó học tập. Tiếng Trung không đơn giản như học các ngôn ngữ Latin, cần luyện tập đều đặn, làm quen với chữ Hán, ngữ điệu và phát âm chuẩn. Ai có kỷ luật và sẵn sàng học hỏi liên tục sẽ có lợi thế lớn.

Về cơ hội nghề nghiệp, những người giỏi tiếng Trung hiện nay không thiếu việc làm. Các công ty đa quốc gia, startups và doanh nghiệp trong nước đều tìm kiếm nhân sự biết tiếng Trung để đảm nhận các dự án quốc tế, giao dịch, hợp tác đối tác và mở rộng thị trường. Người giỏi ngoại ngữ này thường được ưu tiên, có cơ hội đi dự án quốc tế, được đãi ngộ tốt và phát triển nghề nghiệp nhanh chóng.

Với thế hệ trẻ Việt Nam, vốn đang hội nhập sâu hơn với khu vực, biết tiếng Trung sẽ là một lợi thế cực lớn, giúp bạn nâng cấp năng lực bản thân, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và trải nghiệm, đồng thời trở thành nhân sự được săn đón trong môi trường cạnh tranh.

Vậy nên, nếu bạn đang phân vân học thêm ngoại ngữ nào, đừng chỉ dừng lại ở tiếng Anh. Hãy cân nhắc tiếng Trung biết đâu đây chính là chìa khóa mở ra một tương lai rộng mở, cơ hội nghề nghiệp phong phú và trải nghiệm đáng giá mà bạn không thể bỏ lỡ.