6 ngôn ngữ AI khuyên nên học ngay từ bây giờ

Trong thời đại toàn cầu hóa, ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là "tấm hộ chiếu" mở ra vô số cơ hội học tập, làm việc và kết nối. Nếu như trước đây, thế hệ trẻ thường chỉ dừng lại ở việc giỏi tiếng Anh thì nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã chỉ ra rằng giới trẻ cần nhìn xa hơn. Việc học thêm các ngôn ngữ chiến lược sẽ giúp bạn dễ dàng thích nghi, gia tăng lợi thế cạnh tranh và thậm chí thay đổi cả tương lai sự nghiệp.

Khi được hỏi, AI đã đưa ra danh sách 6 ngôn ngữ mà học sinh, sinh viên nên bắt đầu học ngay từ bây giờ. Điều bất ngờ là không chỉ có tiếng Anh quen thuộc, mà còn có nhiều ngôn ngữ mang tính "cửa ngõ" để bước ra thế giới.

1. Tiếng Anh - Ngôn ngữ toàn cầu chưa bao giờ lỗi thời

Dù nhiều bạn trẻ đã thông thạo tiếng Anh nhưng AI vẫn khẳng định đây là ngôn ngữ "sống còn". Từ công nghệ, kinh doanh, giải trí cho đến học thuật, hầu hết tài liệu và xu hướng đều được cập nhật đầu tiên bằng tiếng Anh. Đặc biệt, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, 90% dữ liệu huấn luyện AI hiện nay vẫn chủ yếu đến từ nguồn tiếng Anh.

Nói cách khác, giỏi tiếng Anh không còn là lợi thế nữa mà đã trở thành tiêu chuẩn tối thiểu.

2. Tiếng Trung - Ngôn ngữ của cường quốc kinh tế

Không thể bỏ qua Trung Quốc - quốc gia đang giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiếng Trung không chỉ quan trọng trong thương mại và sản xuất, mà còn ngày càng có chỗ đứng trong công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và fintech.

Người nào biết thêm tiếng Trung sẽ có "cửa" rất lớn khi làm việc trong môi trường quốc tế, nhất là những công ty cần cầu nối với thị trường châu Á.

Ảnh minh họa

3. Tiếng Tây Ban Nha - Ngôn ngữ của 20 quốc gia

Tiếng Tây Ban Nha hiện được hơn 500 triệu người sử dụng và là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia. Trong tương lai, nó được dự đoán sẽ trở thành một trong những ngôn ngữ có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ Latin - khu vực đang nổi lên như thị trường tiềm năng.

Với một người trẻ muốn vừa học tập, vừa khám phá thế giới, biết tiếng Tây Ban Nha sẽ mở ra vô vàn cơ hội du học, làm việc và kết nối cộng đồng quốc tế.

4. Tiếng Nhật - Ngôn ngữ của công nghệ và sáng tạo

Nhật Bản là quốc gia tiên phong trong robot, công nghệ cao và nghiên cứu khoa học. Tiếng Nhật có độ khó cao nhưng cũng chính vì vậy mà người học sẽ có lợi thế đặc biệt, khi số người biết tiếng Nhật ngoài châu Á không nhiều.

Ai yêu thích sáng tạo, anime, game hoặc muốn theo đuổi ngành kỹ thuật, nghiên cứu, công nghệ sinh học… sẽ có thêm điểm cộng lớn nếu thông thạo tiếng Nhật.

5. Tiếng Hàn - Ngôn ngữ văn hóa và giải trí toàn cầu

Làn sóng Hallyu (K-pop, K-drama) khiến tiếng Hàn không chỉ còn là ngôn ngữ của một quốc gia mà đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Nhưng đằng sau giải trí, Hàn Quốc còn là cường quốc công nghệ, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn điện tử, ô tô và game hàng đầu thế giới.

Biết tiếng Hàn sẽ giúp chúng ta vừa thỏa mãn đam mê văn hóa, vừa nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp tầm cỡ.

6. Tiếng Ả Rập - Ngôn ngữ của năng lượng và tài chính

Có thể gây bất ngờ, nhưng tiếng Ả Rập nằm trong danh sách vì Trung Đông đang là khu vực trọng điểm về năng lượng, tài chính và đầu tư. Rất nhiều quốc gia Ả Rập đang mở cửa, thu hút lao động chất lượng cao, từ kỹ sư, y khoa cho đến công nghệ.

Đây sẽ là "ngôn ngữ chiến lược" cho những ai muốn nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực dầu khí, kinh tế hoặc ngoại giao trong vòng 10-20 năm tới.