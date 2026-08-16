Không phải trà hay cà phê, đây mới là điều WHO cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ ung thư: Hàng triệu người vẫn vô tư làm mỗi ngày

Một tách trà hay cà phê nóng có thể giúp tỉnh táo vào buổi sáng, thư giãn sau giờ làm việc và tăng dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, nhiệt độ của đồ uống mới là điều đáng lưu ý. Nếu thường xuyên uống khi còn quá nóng, thói quen tưởng tượng như vô hại này có thể liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản.

Theo Cơ quan nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), đồ uống được tiêu thụ ở nhiệt độ trên 65°C được xếp vào nhóm 2A - “có thể gây ung thư cho người”.

Thuốc quen tưởng như vô hại này lại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu được duy trì trong thời gian dài (Ảnh: AI)

Điều này không có nghĩa trà, cà phê hay bất kỳ loại đồ uống nào cũng gây ung thư. Cảnh báo của IARC chủ yếu tập trung vào nhiệt độ quá cao, đặc biệt khi đồ uống được sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Không phải cứ uống trà, cà phê nóng là có nguy cơ ung thư

Mối liên hệ giữa đồ uống rất nóng và ung thư thực quản đã được các nhà khoa học nghiên cứu trong nhiều năm. Những bằng chứng ban đầu chủ yếu đến từ các khu vực có thói quen uống trà hoặc maté ở nhiệt độ rất cao.

IARC sử dụng mức trên 65°C để xác định đồ uống “rất nóng”. Các nghiên cứu ở người và động vật cho thấy việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống ở mức nhiệt này có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng ý nghĩa của phân loại nhóm 2A. Đây là nhóm dành cho những yếu tố có khả năng gây ung thư ở người, dựa trên mức độ bằng chứng hiện có. Nó không đồng nghĩa với việc bất kỳ ai uống một cốc đồ uống nóng cũng sẽ mắc ung thư.

Đặc biệt, trà và cà phê không bị IARC xếp vào nhóm 2A chỉ vì đây là những loại đồ uống thường được sử dụng nóng. Điều đáng quan tâm là nhiệt độ khi uống, chứ không đơn thuần là loại đồ uống.

Nghiên cứu trên gần nửa triệu người cho thấy điều gì?

Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên British Journal of Cancer tiếp tục cung cấp thêm bằng chứng về mối liên hệ này.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của 454.796 người trưởng thành trong UK Biobank, tập trung vào lượng trà, cà phê và nhiệt độ mà những người tham gia thường lựa chọn. Trong thời gian theo dõi trung bình 11,6 năm, nhóm nghiên cứu ghi nhận 242 trường hợp ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản và 710 trường hợp ung thư biểu mô tuyến thực quản.

Kết quả cho thấy nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản có xu hướng tăng khi cả nhiệt độ lẫn lượng đồ uống nóng tiêu thụ tăng lên.

Đáng chú ý, những người uống đồ uống rất nóng với số lượng lớn có nguy cơ cao hơn đáng kể so với nhóm tham chiếu. Ở những người uống không quá 4 cốc đồ uống rất nóng mỗi ngày, nguy cơ được ghi nhận cao khoảng 2,5 lần. Với nhóm uống trên 8 cốc mỗi ngày, con số này lên tới khoảng 5,6 lần.

Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát, vì vậy kết quả chỉ cho thấy mối liên quan chứ chưa thể khẳng định đồ uống nóng là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư. Các yếu tố khác như hút thuốc, sử dụng rượu bia, chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe cũng có thể tác động đến nguy cơ.

Vì sao đồ uống quá nóng có thể gây hại cho thực quản?

Các nhà khoa học cho rằng một trong những nguyên nhân có thể nằm ở tổn thương nhiệt lặp đi lặp lại.

Thực quản được bao phủ bởi một lớp niêm mạc có nhiệm vụ bảo vệ các mô bên dưới. Khi thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng có nhiệt độ quá cao, lớp niêm mạc này có thể bị tổn thương.

Nếu tình trạng tổn thương xảy ra nhiều lần trong thời gian dài, cơ hội phải liên tục sửa chữa các tế bào bị ảnh hưởng. Quá trình này có thể kèm theo bệnh viêm và những thay đổi bất ngờ, từ đó được cho là góp phần làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Một số nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy nhiệt độ cao có thể cung cấp những thay đổi tiền ung thư ở thực quản.

Vì vậy, khi nói về đồ uống nóng, các nhà khoa học không chỉ quan tâm đến uống gì mà còn quan tâm đến uống nóng đến mức nào, uống bao nhiêu và duy trì thói quen đó trong bao lâu.

Những phát hiện trên không có nghĩa là mọi người phải loại bỏ trà, cà phê khỏi thói quen thường ngày. Điều đơn giản hơn là không uống khi đồ uống khi còn quá nóng .

Nếu vừa pha một ly trà hoặc cà phê và thấy còn hơi hơi, hãy chờ vài phút trước lễ trao giải. Để đồ giảm bớt sẽ giúp giảm bớt mức độ căng thẳng tiếp theo của việc quản lý nhiệt độ cao.

Ngoài ra, nên tiêu thụ từng chút một thay vì tiêu thụ một lượng lớn trong thời gian ngắn. Cách này không chỉ giúp dễ dàng nhận biết đồ uống còn quá nóng hay không mà còn hạn chế công việc thực hiện phải tiếp tục căng thẳng với một lượng lớn chất liệu nóng hổi cùng lúc.

Nói một cách khác, vấn đề không nằm ở việc bạn uống trà hay cà phê, mà là việc bạn uống chúng khi còn quá nóng và lặp lại thói quen này trong thời gian dài. Chỉ cần hiển thị chờ đồ giảm bớt trước khi uống, một thói quen rất nhỏ cũng có thể giúp giảm phơi nhiễm với nhiệt độ quá cao.



