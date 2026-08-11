Không phải vàng hay bạc, một kim loại tăng giá 7 phiên liên tiếp do căng thẳng Trung Đông, nguồn cung thấp kỷ lục

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Giá nhôm tăng phiên thứ bảy liên tiếp trong bối cảnh triển vọng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng nhằm mở lại tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz trở nên mờ nhạt. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại nguồn cung nhôm từ Trung Đông sẽ tiếp tục bị hạn chế trong thời gian tới.

Hợp đồng nhôm tương lai tại Sàn giao dịch kim loại London (LME) có thời điểm tăng 1%, lên mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Hiện giá nhôm giao dịch quanh ngưỡng 3.337 USD/tấn. Đà tăng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/8 đưa ra một loạt yêu cầu mới đối với Iran, trong đó có yêu cầu Tehran bồi thường cho những người thiệt mạng do nước này gây ra.

Diễn biến giá nhôm trong vòng 1 năm qua.

Những điều kiện mới được đưa ra trong bối cảnh Iran cũng nhắc lại các yêu cầu bồi thường của mình trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Lập trường cứng rắn từ cả hai phía làm dấy lên khả năng quá trình đàm phán sẽ kéo dài, qua đó làm giảm kỳ vọng nguồn cung nhôm có thể sớm trở lại bình thường.

"Các cuộc đàm phán ở Trung Đông không diễn ra suôn sẻ, điều này có thể hỗ trợ phần nào cho giá nhôm", ông Yan Weijun, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại màu tại Xiamen C&D Inc., một công ty thương mại của Trung Quốc, nhận định.

Giá nhôm từng tăng mạnh khi xung đột bắt đầu, sau đó hạ nhiệt khi Mỹ và Iran bước vào đàm phán. Tuy nhiên, giá đã quay trở lại xu hướng tăng và hiện cao hơn hơn 8% so với cuối tháng 6. Đà tăng được hỗ trợ bởi những bất ổn liên quan đến khả năng chấm dứt xung đột, trong khi kỳ vọng về việc Mỹ tăng lãi suất cũng giảm bớt, thúc đẩy giá nhiều kim loại cơ bản.

Thị trường nhôm hiện đặc biệt nhạy cảm với nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Lượng nhôm tồn kho tại các kho của LME đã liên tục giảm trong năm nay, xuống gần 250.000 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11/1990, bất chấp nguồn cung mới từ Trung Quốc và Indonesia.

Trung Đông đóng vai trò đáng kể đối với thị trường nhôm toàn cầu. Trước khi xung đột xảy ra, khu vực này chiếm khoảng 10% sản lượng nhôm thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vì vậy đều có thể tác động đến nguồn cung quốc tế.

Tháng trước, Norsk Hydro ASA, một trong những nhà sản xuất nhôm lớn của châu Âu, cảnh báo thâm hụt nguồn cung nhôm toàn cầu hàng năm có thể tăng lên hơn 900.000 tấn nếu hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz không được bình thường hóa.

Diễn biến trên cho thấy thị trường nhôm đang đồng thời chịu tác động từ rủi ro địa chính trị, khả năng gián đoạn nguồn cung và tình trạng tồn kho thấp. Trong trường hợp hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz chưa thể sớm trở lại bình thường, áp lực đối với nguồn cung nhôm toàn cầu có thể tiếp tục duy trì.