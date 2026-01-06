Không phải vàng, kim loại này được dự báo có thể tăng gấp nhiều lần trong năm 2026, chuyên gia chỉ ra con số gây bất ngờ

Vàng được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò là tài sản phòng vệ quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu, với mức giá trung bình 4.538 USD/ounce trong năm 2026, theo báo cáo mới nhất của Bank of America (BofA). Đáng chú ý, lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt những mốc rất cao, từ 135 đến 309 USD/ounce, trong bối cảnh tỷ lệ vàng/bạc vẫn đang ở vùng thuận lợi cho kim loại này bứt phá.

Theo ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại BofA, vàng hiện không chỉ đóng vai trò phòng vệ mà còn là nguồn tạo lợi suất trong bối cảnh thị trường tài chính đối mặt nhiều biến số. Ngân hàng này cho rằng điều kiện cung - cầu ngày càng thắt chặt, cùng với mức độ nhạy cảm cao của lợi nhuận doanh nghiệp khai khoáng, đang tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng của vàng trong năm tới.

Triển vọng tích cực của BofA dựa trên đánh giá rằng nguồn cung vàng đang suy giảm, trong khi chi phí khai thác tiếp tục leo thang. Cụ thể, 13 doanh nghiệp khai thác vàng lớn tại Bắc Mỹ được dự báo chỉ sản xuất khoảng 19,2 triệu ounce trong năm nay, giảm 2% so với năm 2025. Theo ông Widmer, nhiều dự báo hiện tại trên thị trường đang đánh giá quá cao sản lượng thực tế.

Bên cạnh đó, chi phí duy trì toàn phần của ngành vàng được dự báo tăng khoảng 3%, lên gần 1.600 USD/ounce, cao hơn mức đồng thuận chung. Dù vậy, lợi nhuận của các doanh nghiệp khai thác vẫn được kỳ vọng tăng mạnh, với EBITDA (chỉ tiêu đo lường khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trước khi trừ các khoản như lãi vay, thuế và khấu hao) toàn ngành dự kiến tăng 41%, đạt khoảng 65 tỷ USD trong năm 2026.

Trong kịch bản cơ sở, BofA dự báo giá vàng bình quân 4.538 USD/ounce (theo giá thực) trong năm 2026. Không chỉ vàng, các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium cũng được đánh giá có triển vọng tích cực, phản ánh quan điểm lạc quan của ngân hàng này đối với toàn bộ nhóm kim loại quý.

Riêng với bạc, ông Widmer cho rằng kim loại này phù hợp hơn với những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao để tìm kiếm dư địa tăng giá lớn. Hiện tỷ lệ giá vàng/bạc đang ở mức khoảng 59, cho thấy bạc vẫn còn khả năng tăng mạnh hơn vàng. Trong lịch sử, tỷ lệ này từng giảm xuống 32 vào năm 2011, tương ứng với giá bạc khoảng 135 USD/ounce, và thậm chí chạm 14 vào năm 1980, hàm ý mức giá bạc có thể lên tới 309 USD/ounce nếu kịch bản tương tự lặp lại.

Theo ông Widmer, các chu kỳ tăng mạnh của vàng không kết thúc chỉ vì giá đã lên cao, mà chỉ dừng lại khi những động lực ban đầu suy yếu. Ông cho rằng dù vàng đã tăng mạnh thời gian qua, thị trường này vẫn đang bị đầu tư thiếu, đặc biệt trong các danh mục chuyên nghiệp.

BofA kỳ vọng giá vàng có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, và để đạt được mức này, chỉ cần nhu cầu đầu tư tăng thêm khoảng 14% – con số tương đương mức trung bình trong vài quý gần đây. Trong khi đó, kịch bản vàng lên 8.000 USD/ounce sẽ đòi hỏi mức tăng nhu cầu đầu tư lên tới 55%, cao hơn đáng kể so với hiện tại.

Thực tế cho thấy dòng tiền đầu tư vào vàng đang gia tăng, đặc biệt thông qua các quỹ ETF vàng, với lượng vốn rót vào từ đầu năm đến nay cao nhất kể từ năm 2020. Tuy nhiên, theo BofA, một bộ phận lớn nhà đầu tư vẫn chưa tham gia đáng kể vào thị trường vàng, tạo dư địa cho làn sóng phân bổ mới trong thời gian tới.

Hiện vàng chiếm khoảng 4% tổng quy mô thị trường tài chính toàn cầu, song trong khối nhà đầu tư chuyên nghiệp, giới giàu và siêu giàu chỉ phân bổ khoảng 0,5% tài sản vào vàng. Điều này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về hiệu quả của mô hình phân bổ 60/40 truyền thống.

Theo ông Widmer, các nghiên cứu gần đây cho thấy việc nắm giữ 20% danh mục bằng vàng có thể mang lại hiệu quả phòng vệ tốt, thậm chí trong bối cảnh hiện tại, tỷ trọng 30% cũng có thể được lý giải về mặt dữ liệu.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương cũng được kỳ vọng tiếp tục gia tăng mua vàng. Dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương hiện đã vượt lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ nắm giữ, với vàng chiếm trung bình khoảng 15% tổng dự trữ. Tuy nhiên, các mô hình của BofA cho thấy tỷ trọng tối ưu có thể lên tới 30%.

BofA cho rằng một trong những yếu tố then chốt có thể thúc đẩy làn sóng phân bổ mới vào vàng trong năm 2026 là chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo mô hình phân tích của ngân hàng này, trong các chu kỳ nới lỏng, khi lạm phát vẫn trên 2%, giá vàng thường tăng trung bình khoảng 13%.

(Theo Kitco News)﻿