Không thân thiết nhưng phải ngồi chung mâm, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền phản ứng gây sốt

Tối 30/6, dàn cầu thủ đình đám cùng các nàng WAGs nổi tiếng đã cùng tụ hội tại đám cưới của HLV CLB Thép Xanh Nam Định - Vũ Hồng Việt. Buổi tiệc sang trọng nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi sự hiện diện của các cặp đôi trai tài gái sắc như vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My hay Quang Hải - Chu Thanh Huyền, Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang,... mà còn vì một khoảnh khắc "bắt quả tang" đầy thú vị giữa hai nàng WAG đình đám tưởng chừng không mấy thân thiết.

Cụ thể, trong lúc cùng Quang Hải ngồi chung mâm tiệc cùng hội cầu thủ như Văn Hậu, Đức Chinh, Văn Toàn, hội chị em dàn WAG như Mai Hà Trang, Doãn Hải My... Chu Thanh Huyền bất ngờ đưa điện thoại lên quay lén Doãn Hải My trong lúc cô nàng đang ngồi trò chuyện. Tuy nhiên, Doãn Hải My đã nhanh chóng phát hiện ra "chiếc camera bí mật" hướng về phía mình. Không hề né tránh hay tỏ vẻ khó chịu, cô nàng bật cười tươi tắn và thẳng tay… chỉ vào camera, ra hiệu cho Chu Thanh Huyền rằng mình đã "bắt tận tay day tận trán". Pha phản ứng đáng yêu này không chỉ khiến mọi người bật cười mà còn "dập tan" những tin đồn cho rằng hai nàng hot WAG vốn "bằng mặt không bằng lòng".

Chu Thanh Huyền quay lén Doãn Hải My và nhận về phản ứng đáng yêu

Trước đó, Chu Thanh Huyền từng công khai trên livestream, trả lời người hâm mộ về mối quan hệ với Doãn Hải My, rằng cô và Doãn Hải My "không thân thiết cũng không lơ là", nên khoảnh khắc hai nàng WAGs cười nói vui vẻ, tương tác tự nhiên hôm nay khiến dân tình bất ngờ. Có thể thấy, dù không phải bạn thân, cả hai vẫn giữ được thái độ lịch thiệp, nhẹ nhàng đúng chuẩn.

Ngoài tương tác dễ thương, nhan sắc và thần thái của hai nàng WAGs cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Doãn Hải My diện đầm trễ vai màu nude thanh lịch, tôn lên làn da trắng và vóc dáng mảnh mai, khí chất chuẩn tiểu thư. Layout trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen thẳng mượt càng làm nổi bật khí chất đài các, sang trọng của cô nàng. Gương mặt khả ái với nụ cười nhẹ nhàng của Hải My khiến dân tình mê mẩn.

Doãn Hải My với khí chất tiểu thư khi đi ăn cưới

Chu Thanh Huyền cũng ghi điểm không kém khi tái xuất rạng rỡ sau ồn ào thẩm mỹ. Diện đầm trắng tinh giản với thiết kế sát nách, cô khoe trọn bờ vai thon gọn và làn da mịn màng. Mái tóc buộc nửa nữ tính cùng lớp makeup tông hồng ngọt ngào giúp tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính - một hình ảnh khác hẳn khi vướng tranh cãi vì gương mặt lộ vết thâm tím ở cằm sau lần can thiệp thẩm mỹ gần nhất. Có thể nói, Chu Thanh Huyền đã phần nào lấy lại phong độ nhan sắc và chứng minh gu thời trang ngày càng "thăng hạng".

Cả hai cùng hội vợ cầu thủ tạo nên một khung cảnh đọ sắc lộng lẫy không khác gì sàn diễn thời trang. Không khí buổi tiệc sang trọng, tiếng cười rộn ràng và những tương tác thú vị giữa các nàng WAGs đã góp phần khiến đám cưới của HLV Vũ Hồng Việt trở nên rộn ràng hơn.