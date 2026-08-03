Ông Mike Belshe không tranh luận dài dòng về việc Claude của Anthropic thực sự nguy hiểm đến đâu. CEO BitGo chọn một cách kiểm chứng trực diện hơn: chuyển 100 Bitcoin trị giá khoảng 6,3 triệu USD vào một chiếc ví, công khai địa chỉ rồi gửi lời thách thức tới Anthropic: nếu AI của họ thực sự giỏi tấn công mạng, hãy đến lấy số tiền này.

“Hoặc Anthropic xây sandbox tệ, hoặc họ giỏi marketing. Hoặc cả hai. Nhưng đủ rồi với trò 'chúng tôi tạo ra quái vật hacker'. Hãy làm thật đi. Tôi đã để số tiền này trong một ví BitGo cho các anh. Hãy đến lấy nó”, ông Belshe viết.

Dữ liệu trên blockchain xác nhận chiếc ví nhận đúng 100 BTC vào ngày 31/7. Tính đến thời điểm thông tin được ghi nhận, toàn bộ số Bitcoin vẫn nằm nguyên trong ví.

Ông Mike Belshe, CEO của BitGo

Lời thách thức trị giá hàng triệu USD xuất hiện chỉ hai ngày sau khi Anthropic công bố một báo cáo an toàn gây chú ý. Trong quá trình kiểm tra khả năng tấn công mạng của Claude, một lỗi cấu hình tại đối tác thử nghiệm Irregular đã vô tình kết nối môi trường vốn phải được cách ly với Internet thật.

Theo báo cáo của Anthropic, Claude xâm nhập được các hệ thống thật nhờ vào những kỹ thuật cực kỳ cơ bản, cụ thể là khai thác mật khẩu yếu và các cổng dịch vụ không được xác thực, trong một môi trường thử nghiệm bị bên thứ ba cấu hình sai khiến AI vô tình có kết nối internet thật. Nói cách khác, Claude không phá khóa, nó đi qua cửa bị bỏ ngỏ.

Chính sự khác biệt này khiến Mike Belshe không bị thuyết phục bởi cách năng lực tấn công của Claude được nhìn nhận sau vụ việc. Ông Belshe cho rằng đó là bằng chứng về lỗi vận hành của đội kiểm thử, không phải bằng chứng về một AI đủ nguy hiểm để đánh bại các hệ thống bảo mật được thiết kế nghiêm túc.

CEO BitGo cho rằng các sự cố trước hết cho thấy môi trường thử nghiệm đã được thiết lập không đủ an toàn. Theo lập luận của ông, việc một AI khai thác được mật khẩu yếu hay dịch vụ không được bảo vệ sau khi vô tình được cấp đường ra Internet chưa đồng nghĩa nó có khả năng đánh bại những hệ thống bảo mật được thiết kế nghiêm túc.

Lời thách thức của ông Belshe dành cho AI Claude của Anthropic

Và ông Belshe chọn chính BitGo để chứng minh quan điểm đó. Chiếc ví chứa 100 BTC không đơn giản chỉ được bảo vệ bởi một mật khẩu mà Claude có thể thử tìm cách đánh cắp. BitGo sử dụng kiến trúc nhiều khóa, trong đó cần có đủ số khóa cần thiết mới có thể phê duyệt giao dịch.

Với mô hình được mô tả trong tài liệu, hai trong ba khóa phải tham gia để Bitcoin có thể được chuyển đi, trong khi BitGo chỉ giữ một khóa và không thể tự mình thực hiện giao dịch. Điều đó khiến thử thách khác rất xa những sự cố mà Claude gặp trước đây.

Nếu những hệ thống mà Claude vô tình xâm nhập có thể ví như những căn nhà để hở cửa, Belshe đang yêu cầu AI tự tìm cách mở một chiếc két được thiết kế ngay từ đầu để chống lại kẻ tấn công.

Muốn lấy được 100 BTC, AI sẽ phải tìm ra một điểm yếu thực sự: đánh cắp khóa, xâm nhập thiết bị, vượt qua quy trình phê duyệt hoặc tìm được một lỗ hổng khác đủ nghiêm trọng để kiểm soát số tiền.

100 BTC trị giá hơn 6 triệu USD đã được chuyển vào địa chỉ vì mà ông Belshe đưa ra

Ông Belshe thậm chí còn đề nghị Anthropic công bố trước phương pháp tấn công dự kiến để BitGo có thể chứng minh hệ thống của mình vẫn đứng vững.

Thử thách cũng có một đặc điểm khiến nó khác với phần lớn các màn đối đáp giữa giới công nghệ: kết quả có thể được bất kỳ ai kiểm tra.

Blockchain Bitcoin là công khai. Nếu 100 BTC rời khỏi địa chỉ ví, giao dịch sẽ xuất hiện trên chuỗi. Nếu số tiền vẫn nằm đó, điều này cũng có thể được xác nhận mà không cần BitGo hay Anthropic đứng ra tuyên bố bên nào chiến thắng.

Tuy nhiên, việc Bitcoin vẫn nằm nguyên trong ví chưa thể được xem là bằng chứng Claude thất bại. Anthropic chưa công khai chấp nhận lời thách thức, và cũng không có dấu hiệu hãng đã triển khai Claude để tấn công hệ thống của BitGo.

Bởi vậy, 100 BTC của Belshe hiện chưa phải một cuộc đấu thực sự giữa Claude và hệ thống bảo mật của BitGo. Nó giống một lời thách đấu vẫn đang nằm trên bàn hơn.

Nhưng bằng cách đặt 6,3 triệu USD tiền thật vào một chiếc ví công khai, CEO BitGo đã biến một cuộc tranh luận vốn đầy những thuật ngữ kỹ thuật về mức độ nguy hiểm của AI thành một câu hỏi mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu: nếu Claude thực sự là một “quái vật hacker”, liệu nó có thể lấy được 100 Bitcoin đang nằm ngay trước mắt?