Không trà sữa mỗi ngày: 1 năm dư 23 triệu, 10 năm có ngay 337 triệu đồng

16-08-2025 - 10:52 AM | Smart Money

Nếu một ngày không uống trà sữa, môi tháng bạn tiết kiệm được 2 triệu đồng, một năm tiết kiệm được khoảng 23 triệu đồng và sau 10 năm, số tiền đó ước tính lên tới hơn 337 triệu đồng.

Ngày nay, chuyện giới trẻ chi tiền cho 1–2 cốc trà sữa mỗi ngày đã trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng hãy thử một phép tính đơn giản: giả sử chỉ 1 cốc trà sữa giá 65.000 đồng, nếu bạn không uống, mỗi tháng sẽ tiết kiệm gần 2 triệu đồng, tức hơn 23 triệu đồng mỗi năm, và sau 10 năm con số tích lũy có thể đạt 234 triệu đồng.

Đặc biệt, nếu khoản tiền ấy được gửi đều đặn vào ngân hàng với lãi suất kép khoảng 7%/năm, giá trị tích lũy có thể vượt 337 triệu đồng. Từ việc từ bỏ một thói quen nhỏ, bạn đã tạo ra một khoản vốn đủ lớn để bắt đầu những kế hoạch lớn hơn cho tương lai.

Tiết kiệm, nhìn vậy mà không đơn giản. Khái niệm này lâu nay thường bị gắn mác "lỗi thời", chỉ dành cho ông bà, bố mẹ, hoặc dễ bị nhầm lẫn với sự hà tiện – gom góp tiền mà không dám hưởng thụ.

Thực tế, tiết kiệm chưa bao giờ lỗi thời. Đó là quá trình chủ động trì hoãn tiêu dùng hiện tại để tích lũy nguồn lực tài chính cho mục tiêu tương lai. "Chủ động" ở đây có nghĩa là bạn dành ra một khoản ngay khi có thu nhập, chứ không phải chờ xem cuối tháng còn dư bao nhiêu. "Trì hoãn tiêu dùng" là bạn hoàn toàn có thể chi tiêu ngay hôm nay, nhưng lựa chọn để lại cho những nhu cầu lớn hơn sau này.

Và "nguồn lực tài chính" có thể tồn tại dưới nhiều hình thức: tiền mặt, tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, bảo hiểm nhân thọ hay trái phiếu ngắn hạn.

Vậy, vai trò của tiết kiệm là gì? Trước hết, đó là tấm đệm tài chính giúp bạn chống chọi trước các rủi ro bất ngờ như bệnh tật, thất nghiệp hay tai nạn. Độ dày của tấm đệm này tỉ lệ thuận với khả năng chi trả và sự an toàn của bạn.

Xa hơn, tiết kiệm chính là nền tảng để xây dựng tương lai: mua nhà, khởi nghiệp, cưới xin, nuôi con… không một khoản nào "từ trên trời rơi xuống". Tiết kiệm cũng là tiền đề để đầu tư, bởi nếu không có vốn thì không thể tạo ra tăng trưởng tài sản. Ngay cả khi bạn thấy ai đó có vốn đầu tư từ gia đình, thì thực chất đó là kết quả của một quá trình tiết kiệm và tích lũy từ những thế hệ trước.

Không dừng lại ở đó, tiết kiệm còn là bảo đảm cho tuổi già, giúp bạn không phải làm việc mãi mãi và giảm bớt gánh nặng tài chính cho con cháu. Và quan trọng hơn cả, có tiền tiết kiệm đồng nghĩa với việc bạn có thêm sự lựa chọn trong cuộc sống – từ công việc, học tập, đến phong cách sống.

Để tiết kiệm hiệu quả, hãy luôn gắn tiết kiệm với mục tiêu cụ thể. Khi có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ có động lực để duy trì thói quen này. Hãy coi tiết kiệm như một hình thức tập thể dục tài chính: đều đặn, vừa sức, nhưng kiên trì. Và nguyên tắc vàng mà mọi chuyên gia đều nhắc tới chính là: trả cho bản thân trước, dành ra phần tiết kiệm ngay khi có thu nhập, rồi mới chi tiêu phần còn lại.

Warren Buffett từng nói: "Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu. Hãy chi tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm."

Tiết kiệm không phải sự gò bó, mà là một thói quen mang tính chiến lược. Từ một cốc trà sữa 65.000 đồng mỗi ngày, bạn có thể biến thành hàng trăm triệu đồng trong tương lai, và quan trọng hơn, biến thành sự tự do tài chính cho chính mình.

Đức Anh

An ninh tiền tệ

