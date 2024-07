Không trì hoãn hành động này, phụ nữ tương lai sẽ biết ơn chính mình ở hiện tại

Chuẩn bị từ hiện tại là chìa khóa mở cánh cửa tương lai hạnh phúc

Theo nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles được đăng tải trên tạp chí Social Psychological and Personality Science năm 2019, những người quan tâm đến bản thân như thế nào trong tương lai thì càng có xu hướng chuẩn bị cho hiện tại nhiều hơn, đặc biệt là trong việc chăm sóc sức khỏe (1).

Chúng ta đều thấu hiểu việc quan tâm, chăm sóc sức khoẻ ngay từ hôm nay là yếu tố quan trọng nếu muốn có tương lai khỏe mạnh, thảnh thơi vui sống. Song, khi trưởng thành, mỗi người thường có nhiều mối quan tâm khác nhau, bắt đầu chịu trách nhiệm gia đình, công việc mà quên đi bản thân cũng cần được lắng nghe và thấu hiểu, nhất là với phái nữ.

Phụ nữ vừa quán xuyến gia đình, vừa nỗ lực phát triển sự nghiệp khiến họ không có nhiều thời gian để quan tâm đến chính mình. Đó chính là lý do khiến chị em trì hoãn việc khám sức khỏe nói chung và dự phòng HPV, tầm soát ung thư cổ tử cung nói riêng.

Tỷ lệ dự phòng HPV và sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Việt Nam vẫn còn thấp. Chỉ 7,5% phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi 15- 29 đã được dự phòng HPV - virus gây nên gần 100% số ca bệnh này. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 30 - 49 đã được khám và sàng lọc ung thư cổ tử cung cũng chỉ đạt 28,2% (2). Những con số này phản ánh nhiều chị em phụ nữ vẫn chưa thật sự quan tâm và có đầy đủ kiến thức về HPV và ung thư cổ tử cung. Bên cạnh đó, theo quan niệm về độ tuổi dự phòng HPV trước đây, nhiều phụ nữ tin rằng khi bước sang 27 tuổi và đã quan hệ tình dục thì không còn phù hợp với các phương pháp ngăn ngừa HPV nữa.

Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có quyền lựa chọn một tương lai hạnh phúc

Những đau đớn về thể xác và tinh thần do ung thư cổ tử gây ra cho nữ giới là thực trạng xã hội được chính phủ ở các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm, trong đó có Việt Nam. Trong một số trường hợp, người bệnh phải cắt bỏ cổ tử cung và buồng trứng để ngăn chặn sự lan rộng của tế bào ung thư. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi thiên chức làm mẹ. Những kế hoạch, dự định được ấp ủ của chị em phụ nữ cũng phải đành gác lại vì thời gian điều trị kéo dài, chi phí cao. Chỉ riêng tại Việt Nam, mỗi ngày có 7 phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung, 14 trường hợp mới được chẩn đoán mắc bệnh (3).

Ung thư cổ tử cung gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phụ nữ, gia đình và xã hội nhưng phái nữ hoàn toàn có thể phòng ngừa căn bệnh này ngay từ hiện tại. Bộ Y tế Việt Nam khuyến nghị, phụ nữ nên chú trọng sàng lọc ung thư cổ tử cung từ 21 tuổi (4). Bên cạnh đó, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục cũng là cách ngăn ngừa sự lây lan của HPV, kết hợp với tập luyện, có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý.

Phụ nữ giờ đây có nhiều lựa chọn hơn trong việc dự phòng HPV, tầm soát ung thư cổ tử cung (* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Dự phòng HPV là phương pháp hiệu quả để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Cũng theo WHO, dự phòng HPV giai đoạn từ 9 - 14 tuổi, trước khi bé gái quan hệ tình dục là lúc thích hợp nhất (5). Song, bước tiến mới trong việc dự phòng HPV cho phép phụ nữ Việt Nam từ 27 - 45 tuổi, dù đã quan hệ tình dục vẫn có thể chủ động bảo vệ tương lai của chính mình.

Phụ nữ giờ đây có thể yên tâm vì họ có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn tương lai hạnh phúc, không có sự xuất hiện của ung thư cổ tử cung.

Mỗi phụ nữ trong tương lai đều có thể gửi lời cảm ơn chính mình vì lựa chọn dự phòng HPV ở hiện tại.

Bằng việc chủ động lựa chọn dự phòng HPV, khám sàng lọc ung thư cổ tử cung ngay từ hiện tại, phụ nữ có thể yên tâm vui sống bên những người thân yêu, theo đuổi những ước mơ của riêng mình.

Nội dung này do Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam cung cấp và được MSD tài trợ vì mục đích giáo dục.

