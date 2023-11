Không từ bỏ đam mê, Sam Bankman bị cấm ‘chơi’ tiền số thì giao dịch...cá thu trong tù

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay Sam Bankman Fried, nhà sáng lập một trong những sàn tiền số lớn nhất thế giới FTX bị kết tội gian lận, dù không còn được "chơi" Bitcoin nữa nhưng vẫn không quên được đam mê đầu cơ. Lần này ở trong tù, Sam Bankman quyết định dùng...cá thu để giao dịch.



Ông chủ sàn tiền số từng nổi tiếng thế giới với tổng tài sản hàng tỷ USD hiện đang phải ngồi tù tại Trung tâm giam giữ Brooklyn trong quá trình chờ đợi tuyên án vì 7 tội nghiêm trọng.

Trớ trêu thay dù ngồi tù nhưng đam mê "chơi" tiền số vẫn không chấm dứt khi Sam Bankman nhanh chóng học hỏi được hệ thống giao dịch trong nhà giam.

Những túi cá thu thành "tiền tệ" trong tù

Theo WSJ, nhà sáng lập Sam Bankman đã được dạy về các nguyên tắc kinh tế cơ bản của nhà tù khi ở chung nhà giam cùng Cựu Tổng thống Honduras, vốn cũng đang chờ bị xét xử hình sự, và một Cựu cảnh sát nổi tiếng vừa bị kết án ở Mexico cũng đang được giam tại đây.

Thông thường, các tù nhân sẽ dùng những vật phẩm như thuốc lá, mỳ gói...để giao dịch trong nhà giam nhằm trao đổi các lợi ích, qua đó hình thành một hệ thống kinh tế vật đổi vật cực kỳ độc đáo.

Thế nhưng kể từ khi luật cấm hút thuốc trong nhà tù liên bang được áp dụng, những tù nhân bắt đầu tìm kiếm những vật phẩm khác thay thế làm tiền tệ, ví dụ như túi bảo quản cá thu khô thường thấy ở siêu thị được dùng trong nhà tù.

Nguồn tin của WSJ cho hay nhà sáng lập Sam Bankman sau khi học hỏi được hệ thống kinh tế này đã dùng chúng để trao đổi một số vật phẩm, đồng thời thuê bạn tù cắt tóc cho mình trước khi ra tòa.

Cựu luật sư Bill Baroni, hiện đang làm tư vấn viên trong nhà tù vị bị kết tội liên quan đến vụ bê bối New Jersey Bridgegate, cho biết Sam Bankman đã phải thanh toán 4 miếng cá thu cho dịch vụ cắt tóc trên.

"Hệ thống tiền tệ bằng cá thu trong tù thì ổn định hơn tiền số rất nhiều", tư vấn viên Baroni cười nói.

Nhà sáng lập sàn FTX đã phải ngồi tù kể từ khi Thẩm phán thu hồi quyền bảo lãnh của Sam Bankman kể từ tháng 8/2023 sau khi có những bằng chứng cho thấy ông chủ sàn tiền số này có hành vi đe dọa nhân chứng.

Đầu tháng 11/2023, Bồi thẩm đoàn chỉ mất có vài tiếng để kết tội Sam Bankman ăn cắp hàng tỷ USD từ khách hàng của sàn FTX, đồng thời lừa gạt các nhà đầu tư cùng chủ nợ.

Theo dự kiến, Sam sẽ bị kết án vào ngày 28/3/2023 và được chuyển đến nhà tù liên bang để thi hành án. Bởi vậy việc phải học hỏi những nguyên tắc cơ bản để giao dịch trong tù là điều cần thiết.

Trung tâm giam giữ Brooklyn

Vào tù vẫn không từ bỏ đam mê

Tờ WSJ cho hay cuộc sống trong tù của Sam Bankman khác rất xa so với khi ở căn biệt thự 30 triệu USD tại Bahamas bởi luật lệ sau song sắt rất khác biệt so với bên ngoài, dù vẫn tuân theo một số nguyên tắc căn bản như kinh tế học.

Nguồn tin của WSJ cho hay Sam được phép gặp mặt người đến thăm mỗi lần một tuần và có quyền truy cập vào máy tính xách tay chuyên dụng dưới sự theo dõi của cảnh sát để xem xét các tài liệu pháp lý cùng luật sư.

Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên nhất là dù bị bắt vì tội lừa đảo tiền số nhưng Sam vẫn đưa ra các lời khuyên cho những bạn tù hay quản giáo nào muốn tham gia thị trường này.

Thông thường tù nhân Mỹ về lý thuyết vẫn có thể chơi chứng khoán và tiền số khi giao dịch thông qua luật sư hay người thân bên ngoài, đặt lệnh qua những cuộc gọi hàng tuần.

Phát ngôn viên của Cục nhà tù liên bang (FBP) cho biết không thể bình luận về điều kiện giam giữ của bất kỳ cá nhân nào vì lý do an ninh. Tuy vậy vị này cũng cho biết Cục FBP đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho tù nhân cùng một môi trường giam giữ an toàn, nhân đạo.

Phía luật sư của Sam Bankman và cả chính chủ cũng đang nỗ lực thể hiện sự hối cải để mong được giảm án. Tại các phiên tòa, ông chủ sàn tiền số FTX đã thể hiện sự hối hận vì đã không quản lý rủi ro tốt hơn để rồi giờ đây bị buộc tội lừa đảo.

Môi trường mới

Theo WSJ, vì thay đổi môi trường sống mới nên Sam Bankman sẽ phải học hỏi để thích nghi và những kiến thức về tiền số có thể giúp ích được phần nào cho nhà sáng lập này trong tù.

Nguồn tin của WSJ cho hay những người sống cùng trại giam với Sam bao gồm cả những cái tên "máu mặt" như Cựu Bộ trưởng công an Mexico, ông Genaro Darcia Luna, bị buộc tội cấu kết với tập đoàn băng đảng Sinaloa trong việc buôn lậu hơn 50 tấn Cocain vào Mỹ.

Một bạn tù khác là Cựu Tổng thống Hondura, ông Juan Orlando Hernandez, đang bị dẫn độ về tội buôn bán ma túy và súng.

Luật sư của Hernandez cho biết thân chủ của mình và Sam Bankman đã có những cuộc trò chuyện thân mật trong trại giam.

Do thích ăn chay và phải uống thuốc điều trị chứng rối loạn tăng động (DHD) nên Sam Bankman sẽ cần sử dụng khả năng đàm phán và giao dịch của mình trong tù để tìm kiếm thêm sự giúp đỡ nếu muốn có cuộc sống thoải mái hơn.

Tại trại giam ở Brooklyn, nhiều tù nhân thường ủy thác văn phòng nhà tù mua những thực phẩm và đồ cá nhân yêu thích trong tiêu chuẩn cho phép. Ví dụ như bơ đậu phộng, giày thể thao, máy nghe nhạc hay những túi cá thu. Tất nhiên chúng đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào nhà tù.

*Nguồn: WSJ