Khu căn hộ “sát vách” TP. HCM ra chính sách thanh toán 0,5%/tháng

Chủ đầu tư dự án The Infinity Dĩ An vừa công bố chính sách thanh toán mới với mức chi trả cố định 0,5% giá trị căn hộ mỗi tháng. Chính sách áp dụng trong vòng 24 tháng, tương ứng với thời gian dự kiến bàn giao vào quý IV/2026.

Theo đó, khách hàng mua căn hộ 1 phòng ngủ chỉ cần thanh toán khoảng 8,5 triệu đồng/tháng. Với căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 75m2 có mức thanh toán tương ứng là 15 triệu đồng/tháng. Trong suốt thời gian này, người mua không cần vay ngân hàng mà dùng nguồn thu nhập hàng tháng của mình để chi trả.

Đại diện chủ đầu tư phân tích, trong vòng 2 năm sau khi ký hợp đồng mua bán, tổng số tiền thanh toán đối với căn hộ 1 phòng ngủ vào khoảng 200 triệu đồng, trong khi căn hộ 2 phòng ngủ là khoảng hơn 350 triệu đồng. Đến khi nhận nhà sử dụng hoặc khai thác cho thuê, khách hàng mới tiếp tục thanh toán phần còn lại.

"Với chính sách thanh toán cố định hàng tháng, khách hàng có thể dễ dàng lên kế hoạch tài chính dài hạn mà không phải lo ngại về sự biến động của các khoản vay. Tổng số tiền thanh toán trong suốt thời gian này cũng ở mức hợp lý, giúp người mua tiếp cận và sở hữu căn hộ mà không gặp phải áp lực tài chính quá lớn," vị đại diện chia sẻ thêm.

Đối với khách hàng có tài chính dư giả có thể chọn phương thức thanh toán sớm để nhận mức chiết khấu lên đến 12%. Trường hợp mua từ hai căn trở lên, khách hàng sẽ được chiết khấu thêm 1-2%. Ngoài ra, chủ đầu tư còn dành tặng gói nội thất trị giá 100 triệu đồng, gói decor ban công, miễn phí một năm phí quản lý, voucher nghỉ dưỡng resort 5 sao như một lời tri ân khách hàng đã lựa chọn The Infinity Dĩ An.

Chưa hết, đại diện chủ đầu tư tiết lộ, sau khi hoàn thành việc bán hàng, khách hàng có giao dịch thành công sẽ được tham gia chương trình rút thăm may mắn với phần thưởng là một căn hộ The Infinity trị giá hàng tỷ đồng. Đây là một chương trình đặc biệt và hiếm có trên thị trường, mang đến cơ hội nhân đôi tài sản cho khách hàng may mắn.

Lợi thế thiết kế 2-3 ban công cho căn hộ tạo sự khác biệt cho dự án The Infinity Ảnh: Phối cảnh dự án

The Infinity Dĩ An được định vị thuộc phân khúc cao cấp, có lợi thế vị trí giáp ranh TP. HCM. Dự án mang đến sự an tâm cho người mua khi pháp lý chuẩn chỉnh, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và đang tiến hành xây lên tầng. Điểm đặc biệt của The Infinity là mỗi căn hộ đều có 2 hoặc 3 ban công, tùy thuộc vào số phòng ngủ. Cụ thể, căn hộ 2 phòng ngủ sẽ có 2 ban công, còn căn hộ 3 phòng ngủ sẽ có 3 ban công. Đây là một trong những yếu tố tạo nên sự cao cấp và khác biệt cho dự án so với thị trường bất động sản hiện nay.

"Với không gian hạn chế tại các đô thị, The Infinity Dĩ An chú trọng tạo ra không gian mở thông qua việc thiết kế nhiều ban công và sử dụng cửa hệ kính kịch trần ở tất cả phòng khách và phòng ngủ. Dự án phù hợp với những ai tìm kiếm một không gian sống thoáng đãng, ở phố những vẫn gần gũi với thiên nhiên", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Các căn hộ khi bàn giao đều đã được hoàn thiện hệ tủ bếp trên và dưới, lắp đặt sẵn toàn bộ trang thiết bị liền tường. Để không gian thêm rộng thoáng, The Infinity sử dụng hệ thống máy lạnh âm trần multi đến từ thương hiệu Daikin hoặc tương đương. Ngoài ra, các nội thất như bồn rửa chén hai hộc, thiết bị vệ sinh Geberit cao cấp của Thụy Sĩ, khóa cửa từ ba tính năng… cũng sẽ được trang bị sẵn sàng trước khi cư dân nhận nhà.

Toàn bộ diện tích tầng 20 được sử dụng để phát triển tiện ích phục vụ cư dân. Ảnh: Phối cảnh dự án

Trong nội khu, hệ tiện ích tại The Infinity Dĩ An được thiết kế bài bản, bao gồm wellness spa rộng 1,200m² với hệ thống Jjim Jil Bang spa chuẩn Hàn Quốc, hồ bơi điện phân muối trên không, sky garden và khu thể thao giải trí tại tầng 20, kidzone... Bên cạnh đó, dự án còn thừa hưởng hệ tiện ích phong phú từ khu phức hợp Charm City, bao gồm hồ bơi resort, khu vui chơi trẻ em, sân bóng đá, cùng các dịch vụ thiết yếu như trung tâm mua sắm, siêu thị, trung tâm tiêm chủng, trung tâm Anh ngữ, spa, trường mầm non… Những tiện ích này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường sống tiện nghi, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cư dân phân khúc cao cấp.

Sau khi bàn giao, Asahi Japan - thương hiệu đến từ Nhật Bản sẽ tham gia quản lý vận hành tòa tháp The Infinity, cùng chủ đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ bài bản, chuyên nghiệp, giúp cư dân thụ hưởng những tiện ích sống một cách tốt nhất.