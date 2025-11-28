Khu công nghiệp Sông Hậu cần gỡ vướng

Trước đó, tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã chủ trương hình thành các cụm công nghiệp tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách và giao địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau quá trình rà soát lại nhu cầu phát triển công nghiệp, tỉnh thống nhất chuyển đổi mô hình từ cụm công nghiệp sang khu công nghiệp và đến năm 2018, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung KCN Sông Hậu vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh.

Năm 2024, đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của KCN Sông Hậu với quy mô hơn 281 ha được phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL đã chủ động lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, nộp lên cơ quan chức năng vào ngày 23/5/2025 và được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng xác nhận tiếp nhận.



Ngay sau hội nghị báo cáo dự án, doanh nghiệp đã hoàn thiện mọi nội dung giải trình theo yêu cầu của các sở ngành. Thậm chí, Bộ Công an cũng đã có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ dự án khi được tỉnh đề nghị phối hợp thẩm định



Song, dù có đầy đủ cơ sở pháp lý và sự phối hợp từ các bộ ngành Trung ương, dự án vẫn chưa thể bước sang giai đoạn tiếp theo kể từ thời điểm TP Cần Thơ tiếp nhận quản lý khu vực sau sáp nhập. Đại điện Công ty INDEL cho biết, doanh nghiệp đã nhiều lần kiến nghị, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được định hướng cụ thể nào để hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư



Tháng 6/2025, từ đề nghị của tỉnh Sóc Trăng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn, khẳng định rằng dự án KCN Sông Hậu thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất; dự án không phải đấu giá quyền sử dụng đất và cũng không phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.



Điều này có nghĩa là cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể cho nhà đầu tư thuê đất trực tiếp theo quy định của Luật Đất đai. Tất cả những băn khoăn về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đã được giải tỏa, không còn vướng mắc. Song đến nay, phía nhà đầu tư chưa nhận được phản hồi hay hướng dẫn tiếp theo từ UBND TP Cần Thơ.

Nếu được tháo gỡ sớm, dự án KCN Sông Hậu sẽ góp phần tạo động lực phát triển cho vùng và khẳng định quyết tâm của Cần Thơ trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư, và là minh chứng rõ nét cho sự kế thừa trách nhiệm quản lý Nhà nước khi điều chỉnh địa giới hành chính.