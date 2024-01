Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 có diện tích 687ha được quy hoạch nằm trên 4 xã, gồm: Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến, Bát Trang (thuộc huyện An Lão, TP Hải Phòng), dự án do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (Công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng.