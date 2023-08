Cuối tháng 12/2017, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (1/500) khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort (nay đổi tên thành Hội An Golden Sea) tại phường Cẩm An, TP Hội An do Công ty CP Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư.