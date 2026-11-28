Khu ký túc xá 1.900 tỷ đồng sắp hoàn thành cải tạo, chuyển đổi công năng
Theo Viên Minh/VTC News |
28-11-2026 - 08:41 AM |
Bất động sản
Sau thời gian dài bỏ trống, khu ký túc xá 1.900 tỷ đồng ở Hà Nội đang thay đổi diện mạo, nhiều hạng mục được hoàn thiện khang trang, tiến độ đạt gần 90%.
- 28-11-2026
- 27-11-2026
- 27-11-2026
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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