Khu Tây Tp.HCM chào đón ngôi trường nội trú song ngữ EMASI Plus Waterpoint quy mô bậc nhất từ trước đến nay

Mô hình nội trú song ngữ chất lượng, hiện đại



Vào ngày 09/03/2024, Trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus Waterpoint Campus – ngôi trường tiếp theo dành cho thế hệ tiên phong của Hệ thống Trường EMASI đã chính thức ra mắt. Đây là ngôi trường nội trú song ngữ ưu việt quy mô bậc nhất phía Tây Tp.HCM tính đến thời điểm hiện tại.

Toạ lạc tại Khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Long An), EMASI Plus - Waterpoint Campus có quy mô 6ha đào tạo liên cấp từ Tiểu học đến Trung học, Phổ thông, nhận học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Được truyền cảm hứng từ những mô hình giáo dục nội trú kiểu mẫu trên thế giới, EMASI Plus – Waterpoint Campus tâm huyết triển khai Chương trình nội trú đổi mới (dành cho học sinh lớp 6 - 12). Chương trình được nhà trường chú trọng phát triển từ cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, phương pháp sư phạm tiên tiến đến đội ngũ giáo viên tận tâm và đội ngũ cố vấn dày dặn kinh nghiệm. Cùng với đó, nhà trường còn đầu tư một khối tòa nhà với tiêu chuẩn quốc tế để phát triển thành khu căn hộ nội trú với hệ thống tiện ích cao cấp.

Tại đây, các em học sinh sẽ được xếp thành nhóm từ 4-6 học sinh/căn hộ. Tất cả các căn hộ đều có không gian sinh hoạt chung rộng rãi, được trang bị đầy đủ tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy lạnh, lò vi sóng, ti vi,... tạo cơ hội để học sinh tham gia tương tác xã hội, vui chơi và sinh hoạt cùng nhau. Dưới sự hướng dẫn và dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên nội trú tân tâm, học sinh sẽ được trải nghiệm lối sống cân bằng và lành mạnh, hòa nhập cộng đồng nội trú thân thiện, phát triển được tính tự lập cũng như xây dựng các mối quan hệ xã hội gắn kết.

Chia sẻ về chương trình nội trú của EMASI Plus - Waterpoint Campus, ông Lê Bá Ngọc, Phó Hiệu trưởng phụ trách nội trú EMASI Plus – Waterpoint Campus cho biết, chương trình nội trú của nhà trường đổi mới và an toàn, xoay quanh hạnh phúc cá nhân và sự phát triển toàn diện của học sinh. Đây sẽ là mô hình giáo dục nội trú độc đáo, chất lượng có sức lan toả những giá trị tốt đẹp cho nhiều thế hệ trẻ Việt Nam dựa trên định hướng và sứ mệnh lâu dài. Mục tiêu lớn lao của chương trình là kiến tạo những thế hệ công dân toàn cầu kiểu mẫu.

Theo ông Ngọc, cuộc sống hàng ngày của học sinh tại EMASI Plus – Waterpoint Campus sẽ rất phong phú với nhiều hoạt động lành mạnh. Tinh thần năng nổ và năng lượng tích cực là hành trang để học sinh tìm kiếm các mục tiêu mới, thúc đẩy bản thân khám phá cuộc sống xung quanh, đúng với những giá trị cốt lõi của EMASI về thái độ, đức độ và trình độ.

Trong đó, có 5 bộ môn thế mạnh học hiệu EMASI bao gồm Tiếng Anh (English), Toán học (Mathematics), Nghệ thuật (Arts), Khoa học (Sciences) và Công nghệ thông tin (Information Technology). EMASI Plus – Waterpoint Campus sử dụng các phương pháp tiếp cận sư phạm hoàn toàn đổi mới lấy học sinh làm trung tâm. Học sinh được học theo chủ đề, làm việc theo dự án, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và đặc biệt là phát huy khả năng tự học.

Ngoài tích lũy kiến thức, trường nội trú song ngữ EMASI Plus – Waterpoint Campus còn rèn luyện cho học sinh tinh thần đam mê thể thao, khả năng sáng tạo nghệ thuật, tự tin làm chủ bản thân, chú ý những cử chỉ và hành động nhỏ nhất,... Nhờ đó, các em trở thành những công dân hội nhập có trách nhiệm với cá nhân và cộng đồng, được thụ hưởng môi trường sinh hoạt, học tập tiện nghi với triết lý giáo dục toàn diện.

"Việc sống xa gia đình sẽ rèn luyện cho các em tính kiên nhẫn, khả năng thích ứng cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề để làm hành trang hội nhập thành công vào cuộc sống tương lai", ông Lê Bá Ngọc nhấn mạnh.

Học phí hợp lý, hướng đến mô hình đầu tư bền vững

Dù là ngôi trường nội trú song ngữ chất lượng cao, được đầu tư hạ tầng hiện đại, bài bản song mức học phí của tại EMASI Plus – Waterpoint Campus lại rất hợp lý.

Chia sẻ ở góc độ nhà đầu tư, ông Nguyễn Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Khai Sáng cho rằng: Đây là dự án tâm huyết có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của công ty. Công suất trường EMASI Plus – Waterpoint Campus có thể tiếp nhận được 1.800 học sinh ở tất cả các khu vực. So với hệ thống trường EMASI tại Tp.HCM thì mức học phí tại đây chỉ bằng 60%.

"Mô hình đầu tư này của chúng tôi hướng đến yếu tố bền vững. Chúng tôi từng xác định rằng phải hiệp lực cùng nhau xây dựng những môi trường giáo dục tốt nhất với chi phí vừa phải cho ngày càng nhiều trẻ em Việt Nam hơn. EMASI Plus – Waterpoint Campus là một minh chứng cho việc đầu tư bản bản với rất nhiều tâm huyết theo đuổi", ông Tuyên nhấn mạnh.

Không chỉ có chi phí vừa phải hơn, trường nội trú EMASI Plus – Waterpoint Campus còn tạo cơ hội cho các gia đình ở những tỉnh xa, nơi chưa có được những ngôi trường hiện đại, có thể tiếp cận với mô hình giáo dục mới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đáp ứng được không ít nhu cầu của các gia đình thành thị khi cha mẹ rất bận rộn với công việc và không có nhiều điều kiện và thời gian để chăm sóc con cái một cách chu đáo nhất.

Năm 2019, một nhóm các chuyên gia giáo dục tại Khai Sang Corporation đã khởi xướng mô hình giáo dục song ngữ quốc tế mang tên EMASI với triết lý giáo dục khai phóng, kiến tạo cơ hội thụ hưởng cơ hội học tập chuẩn quốc tế cho đại đa số các gia đình Việt Nam với mức học phí hợp lý. Xuyên suốt nhiều năm hoạt động, EMASI đã đạt được nhiều bước tiến bền vững khi mọi hoạt động giáo dục của trường đều lấy sự phát triển toàn diện của học sinh làm trọng tâm, thành công nuôi dưỡng những thế hệ học sinh ưu tú về tri thức, phẩm chất, kỹ năng và tài năng.

Hiện các trường/hệ thống trường thuộc Khai Sáng Corporation gồm có: Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn (Quận 7, TPHCM); Hệ thống Trường EMASI (Quận 7 và Quận Thủ Đức, TPHCM); Trường Quốc tế Đức (IGS) (Quận 2, TPHCM); Trường EMASI Plus – Waterpoint Campus (Bến Lức, Long An).