Khu vực có giao dịch nhà phố, biệt thự tăng hơn 100% so với quý trước, dẫn đầu nguồn cung toàn thị trường trong năm 2025

Dữ liệu của đơn vị này cho thấy, so với Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, Long An đang có tín hiệu tích cực về cả nguồn cung và sức cầu. Cụ thể, tỷ lệ hấp thụ phân khúc nhà phố, biệt thự tại đây tăng 110% so với quý trước, nhưng giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi, tại Tp.HCM, tỷ lệ hấp thụ nhà phố, biệt thự giảm 57% so với quý trước và giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Bình Dương, tiêu thụ phân khúc này trong quý 1/2025 tăng 49% so với quý 4/2024, nhưng giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tại Đồng Nai, tỷ lệ hấp thụ giảm mạnh 88% so với quý trước và 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về giá bán, theo Nhà Tốt, Long An là khu vực có giá bán sơ cấp trung bình thấp nhất ở thị trường phía Nam, với mức giá 36 triệu đồng/m2. Tại Đồng Nai, giá trung bình đạt 58 triệu đồng/m2, Bình Dương là 44 triệu đồng/m2, trong khi Tp.HCM cao nhất với 170 triệu đồng/m2. Các mức giá này chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và các chương trình khuyến mãi. Do giá nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM cao và nguồn cung khan hiếm, nhu cầu mua nhà đã và đang dịch chuyển sang các khu vực lân cận.

Nguồn: Nhà Tốt

Ở thị trường thứ cấp, dữ liệu Nhà Tốt chỉ ra, Long An cũng là khu vực có mức độ tăng giá thứ cấp mạnh nhất với 20% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương tỉ lệ này lần lượt là 7%, 7% và 8%.

Ở thị trường cho thuê, Long An tiếp tục ghi điểm với lượng tin đăng tăng 211%, lượt tìm kiếm tăng 16%. Ngược lại, Bình Dương cho thấy xu hướng đi xuống với nguồn cung cho thuê giảm 10% và mức độ quan tâm giảm 17%. Đại diện Nhà Tốt cho viết, Long An là địa phương được kỳ vọng dẫn đầu nguồn cung nhà phố, biệt thự mới trong năm 2025. Theo ghi nhận, loạt dự án nhà phố, biệt thự như Vinhomes Green City, Eco Retreat, Waterpoint, La Homes, Tân Trụ Royal... liên tục chào thị trường Long An từ đầu năm 2025 đến nay khiến khu vực này sôi động.

Trong đó, dự án KĐT Waterpint quy mô 355ha của Nam Long nằm ngay nút Vành đai 4, kết nối trực tiếp cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, liền kề Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành... đang nhận sự quan tâm tích cực từ thị trường ở cả sơ cấp và thứ cấp. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ tiến độ phát triển hạ tầng khu vực. Khi hạ tầng đi vào hoàn thiện giai đoạn 2025-2026, giá BĐS xung quanh có thể tăng thêm 10-15%/năm. Đó là lý do nhiều người vào đón đầu trước thị trường, kì vọng biên lợi nhuận tốt trong tương lai.

Báo cáo thị trường tháng 4/2025 của DKRA Consulting cũng chỉ ra, nhà phố biệt thự khu vực phía Nam khởi sắc về nguồn cung sơ cấp và sức cầu. Về nguồn cầu mức tăng đạt 11,5 lần so với quý trước đó. Trong đó, phần lớn lượng giao dịch thị trường tập trung ở khu vực Long An. Theo đơn vị này, Long An dẫn dắt thị trường, tương ­đương 21% tỷ trọng cung và 96% lượng tiêu thụ sơ cấp trong tháng 4/2025.

Long An là địa phương được kỳ vọng dẫn đầu nguồn cung nhà phố, biệt thự mới trong năm 2025. Ảnh: Minh hoạ

Tính chung 3 tháng đầu năm 2025 thì nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp nhà phố biệt thự Tp.HCM và vùng phụ cận tăng lần lượt 7% và gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng tiêu thụ gần như tập trung ở hai địa phương là Bình Dương và Long An với tỷ trọng đạt lần lượt là 41% và 40%.

Theo DKRA Consulting, nhìn chung nguồn cung mới nhà phố, biệt thự vẫn duy trì tình trạng khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 4% trên tỷ trọng nguồn cung sơ cấp. Trong đó quý 1/2025 hai khu vực Tp.HCM và Long An chiếm khoảng 66% tỷ trọng cung mới của thị trường.

Mặt bằng giá sơ cấp đạt mức tăng trung bình 6% so với quý trước, mức giá tiếp tục neo cao do áp lực của các loại chi phí đầu vào. Mặt bằng giá thứ cấp ghi nhận tăng tích cực từ 8% - 12% so với cuối năm 2024 nhờ vào hiệu ứng chính sách, cú hích thị trường từ sự tham gia của một số chủ đầu tư lớn vào các khu đô thị vệ tinh Tp.HCM.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ thanh toán, vốn vay, ưu đ­ãi bán hàng, đ­ược các chủ ­đầu tư áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản. Nhóm các sản phẩm thuộc tổ hợp các khu ­đô thị ­đã bàn giao nhà, đ­a dạng tiện ích, hoàn thiện pháp lý,… thu hút ­được sự quan tâm của các nhà ­đầu tư cũng như thanh khoản thị trường.